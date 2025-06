Activistul Radu Hossu acuză că este amenințat în stil mafiot: „M-a șantajat că pentru binele familiei mele ar fi bine să mă sinucid”

Activistul decorat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Radu Hossu, a fost șantajat să se sinucidă „pentru binele familiei lui”, după ce soția sa a fost filată. Acesta a transmis că a depus plângere la poliție.

„Am depus plângere la Poliția Brașov în această seară împotriva unui individ care a filat-o pe Flavia, m-a șantajat că pentru binele familiei mele ar fi bine să mă sinucid. Acestă persoană (pe care nu o voi numi) mi-a demonstrat în privat că îmi cunoaște adresa, mi-a detaliat cum își făcea Flavia cumpărăturile și cum și unde parchează, dar și faptul că «vor avea ei grijă de ea cât timp sunt eu plecat» (cel mai probabil se referea la Ucraina)”, a scris activistul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a dezvăluit că toate donațiile primite de la oameni s-au dus pentru echipamente non-letale, pentru ambulanțe, mașină de pompieri, medicamente, mâncare și mașini care să salveze sau să aline viața celor care luptă împotriva Rusiei, dar și a civililor din Ucraina. „Am construit cu ajutorul vostru un spital mobil care a salvat până acum peste 800 de vieți în Ucraina, în memoria unui martir al Ucrainei, Oleg Gubal”, a mai scris Hossu.

În postarea sa, Hossu a vorbit și despre presiunile constante la care este supus de la începutul războiului din Ucraina. Potrivit acestuia, există peste 3.000 de amenințări, dezinformări propagate în mass-media unde în unele cercuri a fost etichetat „terorist” și atacuri la adresa familiei sale.

„S-au încercat kompromaturi la adresa mea. Mama m-a sunat să mă întrebe de ce îi spun vecinii că au văzut la televizor că vorbesc unii despre mine că sunt terorist sau mercenar, mama suferind de o boală extrem de grea: depresie. Boală care a avut o revenire după ce a fost «asaltată» de întrebările vecinilor și cunoscuților. Încercarea mea de a o liniști a fost lipsită de succes și chiar de ziua mea, pe 27 mai, am externat-o din spital după un nou episod de profundă depresie cu tendințe de suicid”, a mai scris el.

El speră că IPJ Brașov îl va prinde și îl va trage la răspundere pe cel vinovat de hărțuirea lui și a familiei sale.

„N-am nevoie nici de milă și nici de compasiune, pentru că tot ce fac, fac din crez. Ce am avut nevoie acum a fost să pot să spun public asta, să știți că «războinicii de tastatură» produc efecte în viața reală și efectele pot fi unele mult mai grave decât ceea ce am descris eu acum, aici. Am nevoie doar să știu că nu sunt singur și că dacă vreodată mi se va întâmpla ceva (ceea ce nu este exclus) să știți că nu a fost un «simplu accident»”, a conchis el.