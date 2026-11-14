O amplă anchetă anticorupție din Ungaria a scos la iveală o adevărată avere ascunsă în mai multe locuri, inclusiv în păduri, clădiri agricole, depozite și locuințe. Autoritățile au confiscat numerar în valoare totală de aproximativ 19,5 milioane de dolari, echivalentul a aproape 17 milioane de euro, în cadrul unei investigații care îl vizează pe un fost ministru din guvernul lui Viktor Orbán, acuzat că ar fi primit mită.

Numerarul a fost depus ulterior în contul Trezoreriei de Stat a Ungariei Foto: Péter Magyar

Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor (NVVH), instituția anticorupție înființată de actualul premier Péter Magyar, a anunțat că a efectuat percheziții în mai multe locații, joi și vineri, în cadrul procedurilor penale care îl vizează pe Miklós Seszták.

Acesta a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Naționale în perioada 2014-2018, în timpul guvernării lui Viktor Orbán. Fostul oficial este suspectat că ar fi primit mită într-o schemă care implica societatea de transport de stat și achiziționarea unor autobuze second-hand la prețuri supraevaluate.

Banii erau îngropați în păduri și ascunși în clădiri

Potrivit comunicatului instituției anticorupție, anchetatorii au descoperit cantități mari de numerar în locuri neobișnuite, unele dintre acestea fiind ascunse în zone izolate.

„În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit sume mari de bani: îngropate în păduri, ascunse în clădiri agricole și depozite, precum și în proprietăți rezidențiale, dar și depozitate în seifuri de mare valoare, în locuri izolate”, a transmis NVVH.

Valoarea totală a banilor descoperiți în cele două zile de percheziții se ridică la 5.071.632.000 de forinți, 2.658.350 de euro și 1.257.100 de dolari americani. Convertite în dolari, toate sumele însumează aproximativ 19,5 milioane de dolari, potrivit The Guardian.

Numerarul a fost depus ulterior în contul Trezoreriei de Stat a Ungariei.

Ministrul Finanțelor, András Kármán, a oferit detalii și despre operațiunea de numărare a banilor, care a necesitat un efort considerabil.

„După primirea banilor, 12 angajați ai Trezoreriei au petrecut opt ore numărându-i, folosind cinci aparate de numărat bancnote”, a scris oficialul într-o postare pe Facebook.

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Péter Magyar îl acuză pe Orbán că a condus o organizație mafiotă

Premierul ungar Péter Magyar a publicat pe Facebook imagini de la operațiunea de recuperare a banilor, în care se văd teancuri de bancnote scoase din pământ. Acesta a susținut că banii îi aparțineau fostului ministru Miklós Seszták și a lansat acuzații dure la adresa fostului șef al guvernului.

„Iată imaginile publicate de Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor, care arată cum sunt scoase din pământ teancuri de bani în valoare de miliarde de forinți. Banii îi aparțineau fostului ministru al lui Viktor Orbán, Miklós Seszták.

În momentul predării banilor, 12 angajați ai Trezoreriei de Stat a Ungariei au petrecut opt ore numărându-i, folosind cinci aparate de numărat bancnote. Începând de astăzi, Viktor Orbán este dovedit a fi un șef mafiot. Un șef mafiot înlăturat de la putere. Iar Fidesz este o organizație criminală”, a scris Péter Magyar pe Facebook.

Ancheta vizează mai mulți foști oficiali din guvernarea Orbán

Investigația face parte dintr-o serie mai amplă de anchete privind presupuse fapte de corupție și abuzuri comise în timpul celor 16 ani în care Viktor Orbán s-a aflat la conducerea Ungariei.

Péter Magyar a câștigat categoric alegerile parlamentare din aprilie, punând capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán. În campania electorală, acesta a promis că va investiga acuzațiile de corupție și abuz în serviciu din perioada fostei administrații.

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În ultimele săptămâni, anchetele au avansat, iar mai multe persoane din cercul fostului premier au ajuns în custodia autorităților. Pe lângă Miklós Seszták, alți doi foști miniștri din guvernele Orbán și fratele fostului premier au fost reținuți în dosare separate.

Oficiul Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor a fost înființat de noua administrație, în cadrul demersurilor de recuperare a bunurilor și de tragere la răspundere a persoanelor suspectate de implicare în acte de corupție.

Fostul premier nu a comentat cea mai recentă descoperire. Orbán a calificat anterior anchetele care îi vizau apropiații drept „persecuție politică”, susținând că acestea urmăresc să îl trimită la închisoare.