Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, au început transformarea rețelei de magazine Praktiker din Grecia, preluată recent de grupul românesc. Procesul presupune schimbarea identității vizuale, renovarea unităților comerciale și introducerea produselor cu marcă proprie, fabricate în România.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman Foto: Capital

Prima unitate care a intrat în procesul de rebranding este magazinul-fanion din Tavros, în apropiere de Atena. Aici au început deja lucrările de renovare și schimbarea însemnelor comerciale, urmând ca noul concept să fie extins treptat în întreaga rețea.

Lanțul Praktiker Hellas numără 17 magazine, iar transformarea acestora se va desfășura etapizat, astfel încât activitatea comercială să poată continua în timpul lucrărilor. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, planul inițial al proprietarilor români prevedea introducerea brandului Dedeman în toate unitățile începând din 2027.

Produse fabricate în România, pe rafturile magazinelor din Grecia

Una dintre direcțiile importante ale strategiei este extinderea pe piața elenă a produselor cu marcă proprie comercializate de Dedeman în România. Acestea sunt fabricate local și acoperă categorii variate, de la materiale de construcții și articole pentru renovări până la unelte, echipamente electrice și produse pentru locuință.

Prin această strategie, frații Pavăl urmăresc să preia modelul de business dezvoltat în România, bazat pe magazine de mari dimensiuni, integrarea pe verticală și o pondere importantă a produselor cu marcă proprie.

Schimbarea furnizorilor și creșterea ponderii mărfurilor produse în cadrul grupului ar urma să contribuie la controlul costurilor și la consolidarea poziției companiei în raport cu principalii concurenți.

Rebrandingul marchează și sfârșitul unei prezențe de 35 de ani a brandului Praktiker pe piața din Grecia.

Investiții în angajați și modernizarea magazinelor

Transformarea rețelei nu se limitează la schimbarea numelui și a produselor comercializate. Noii proprietari au început și o restructurare a resurselor umane, după ce în anii precedenți compania s-a confruntat cu un deficit de personal și cu reclamații din partea clienților.

Planul include aproximativ 100 de angajări, majorări salariale peste nivelul minim legal, bonusuri lunare și programe de pregătire profesională. Angajații beneficiază, de asemenea, de asigurare privată de sănătate și de sprijin pentru transportul către și de la locul de muncă.

Pentru un consultant de vânzări, remunerația anunțată este de 1.291 de euro pe lună, la care se adaugă până la 132 de euro lunar pe un card de alimente. Personalul beneficiază și de o reducere de 10% la produsele comercializate în magazine.

„Nu am venit să facem schimbări abrupte, ci să dezvoltăm fundamentul solid care există deja. Credem că împreună putem forma un model de afaceri puternic și durabil, care va oferi valoare atemporală angajaților și clienților”, a declarat Dragoș Pavăl, președintele Dedeman.

Potrivit publicației citate, extinderea Dedeman pe piața elenă este unul dintre proiectele internaționale importante în care sunt implicați direct membrii noii generații a familiei Pavăl.

Achiziția Praktiker Hellas a fost coordonată de Karina și Darius Pavăl, fiica și fiul lui Dragoș Pavăl. Karina a identificat oportunitatea și a condus negocierile, în timp ce Darius a primit responsabilități privind integrarea și monitorizarea activității companiei din Grecia.

Darius Pavăl face parte și din Consiliul de Administrație al societății, alături de reprezentanți ai managementului local și ai grupului românesc.

În primăvara acestui an, compania Praktiker Hellas a fost redenumită oficial Dedeman Hellas Single-Member S.A. Schimbarea a fost însoțită de o nouă majorare de capital, de 25 de milioane de euro, în urma căreia capitalul social a ajuns la 47,1 milioane de euro.

Piața greacă este una competitivă, cu jucători internaționali precum Leroy Merlin, IKEA și JYSK.