search
Miercuri, 7 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că Venezuela va trimite până la 50 de milioane de barili în SUA

0
0
Publicat:

Prețurile globale ale petrolului au scăzut cu peste 1% după ce Donald Trump a declarat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de țiței din producția țării, aflată în prezent sub blocadă.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Acordul i-ar oferi președintelui SUA puterea de a vinde țiței venezuelean în valoare de până la 3 miliarde de dolari (2,2 miliarde de lire sterline), blocat în tancuri petroliere și facilități de depozitare, pe o piață globală deja suprasaturată, scrie The Guardian.

Măsura riscă să apese și mai mult asupra prețurilor petrolului, care anul trecut au înregistrat cea mai abruptă scădere anuală de la pandemia de Covid-19 încoace, și ar putea coborî și mai mult în condițiile în care producătorii continuă să pompeze mai mult țiței decât are nevoie economia globală.

Barilul de Brent, referința internațională, a coborât miercuri la puțin peste 60 de dolari, în timp ce prețul petrolului american a scăzut cu 1,4%, până la 56,44 dolari pe baril.

Risc de tensiuni cu China

Preluarea țițeiului venezuelean ridică și perspectiva unei perturbări a exporturilor de petrol ale Venezuelei către China, care absoarbe aproximativ 80% din exporturile sale de țiței. Acest lucru ar putea obliga Beijingul să plătească prețuri mai mari și să amplifice tensiunile cu Casa Albă.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat miercuri că Venezuela „se bucură de suveranitate deplină și permanentă asupra resurselor sale naturale și a activităților economice” și că solicitările SUA ca țara să predea petrolul „încalcă dreptul internațional, afectează suveranitatea Venezuelei și aduc prejudicii drepturilor poporului venezuelean”.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: „Acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului venezuelean și al Statelor Unite… Petrolul va fi preluat de navele de depozitare și adus direct la terminalele de descărcare din Statele Unite.”

SUA preiau controlul asupra țițeiului venezuelean

Trump a spus că își dorește ca președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, să ofere SUA și companiilor private „acces total” la industria petrolieră a țării. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, este responsabil de implementarea acordului, iar petrolul ar urma să fie luat direct de pe nave și trimis în porturile americane.

Statele Unite vor prelua controlul asupra țițeiului venezuelean la doar câteva zile după atacul de sâmbătă dimineață asupra Caracasului, care a dus la capturarea președintelui de atunci, Nicolás Maduro, și după ce Trump a promis că firmele americane vor relansa industria petrolieră aflată în colaps.

Directorii unor giganți petrolieri americani – Chevron, ConocoPhillips și ExxonMobil – sunt așteptați să se întâlnească vineri cu Trump la Casa Albă, pentru a discuta planuri de investiții de ordinul miliardelor de dolari în sectorul petrolier venezuelean.

Chevron este singura companie petrolieră americană care mai operează în Venezuela, după ce activele ConocoPhillips și Exxon au fost naționalizate de fostul președinte Hugo Chávez la mijlocul anilor 2000 – o decizie pe care Trump a numit-o „cel mai mare furt din istoria Americii”.

Investițiile sunt privite cu scepticism

Marile companii petroliere americane au refuzat până acum să prezinte public planuri concrete de investiții. Există scepticism că firmele listate la bursă ar fi dispuse să investească într-o regiune instabilă politic, într-un context de scădere a prețurilor globale la petrol, fără garanții ferme că investițiile lor vor fi protejate.

De asemenea, există îndoieli că Venezuela – care deține cele mai mari rezerve de țiței din lume – ar putea reveni la un nivel semnificativ de producție după ani de neglijență și corupție. Producția a scăzut de la un vârf de 3,5 milioane de barili pe zi, acum 25 de ani, la aproximativ 1 milion de barili pe zi, adică sub 1% din piața globală.

Potrivit unei analize realizate de Rystad Energy, o firmă globală de consultanță, investițiile de ordinul sutelor de miliarde de dolari necesare pentru a readuce producția Venezuelei la nivelul de la finalul anilor ’90 ar putea presupune până la 15 ani de lucrări pentru repararea infrastructurii degradate și cheltuieli de capital de până la 185 de miliarde de dolari.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
digi24.ro
image
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, pierdut în „Zona Crepusculară” la Paris! „Coaliția Voinței” i-a pus probleme: Se împiedică de liderii UE
gandul.ro
image
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
mediafax.ro
image
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26, jocul adorat de milioane de români
fanatik.ro
image
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
libertatea.ro
image
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Afaceristul timișorean Dan Dinu se ia de Ilie Bolojan și anunță primele concedieri: Și la 1989 credeam că nu se poate mai rău
stiripesurse.ro
image
Cel mai notoriu criminal în serie în viață din SUA a făcut acum o mărturisire șocantă, cu care a elucidat un mister vechi de 60 de ani
antena3.ro
image
Un "oraș" de 260.000 mp într-o singură clădire: 20.000 de oameni care nu trebuie să iasă niciodată din ea
observatornews.ro
image
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine
cancan.ro
image
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
prosport.ro
image
Când se predau imobilul și cheile către cumpărător: există un termen limită, conform legii
playtech.ro
image
Ce se mai întâmplă cu divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana. Fostul jucător de tenis a dat vestea cea mare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Tânăra din Buzău care și-a pierdut iubitul în urma unui incident rutier face declarații tulburătoare! Acuzațiile pe care le aduce medicilor: „Mereu am știut că ești în pericol”
kanald.ro
image
Gmail nu mai funcționează ca punct principal pentru conturi...
playtech.ro
image
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Fostul ministru pentru mediul de afaceri, Ilan Laufer, la munca de jos. Se ține de construcții FOTO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
click.ro
image
Cum să faci un lichid de parbriz de casă care nu îngheață iarna. Miroase bine și este excelent și vara
click.ro
image
Vladimir Drăghia, primele declarații despre divorț la întoarcerea de la „Desafio: Aventura”! În ce relații este cu soția după ce a petrecut două luni în Thailanda?
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Trufe de cafea si ciocolata Sursa foto shutterstock 2109306257 (2) jpg
Tocănița picantă, cea mai bună alegere când ții dietă iarna
clickpentrufemei.ro
Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi

OK! Magazine

image
William a dat buzna în încăpere și i-a spus soției sale un singur cuvânt, atunci când a văzut-o pe Kate tremurând de emoție

Click! Pentru femei

image
Actorul din „Adolescence”, Stephen Graham, salvat de la moarte de soție! Cum îi mulțumește?

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine