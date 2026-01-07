Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că Venezuela va trimite până la 50 de milioane de barili în SUA

Prețurile globale ale petrolului au scăzut cu peste 1% după ce Donald Trump a declarat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de țiței din producția țării, aflată în prezent sub blocadă.

Acordul i-ar oferi președintelui SUA puterea de a vinde țiței venezuelean în valoare de până la 3 miliarde de dolari (2,2 miliarde de lire sterline), blocat în tancuri petroliere și facilități de depozitare, pe o piață globală deja suprasaturată, scrie The Guardian.

Măsura riscă să apese și mai mult asupra prețurilor petrolului, care anul trecut au înregistrat cea mai abruptă scădere anuală de la pandemia de Covid-19 încoace, și ar putea coborî și mai mult în condițiile în care producătorii continuă să pompeze mai mult țiței decât are nevoie economia globală.

Barilul de Brent, referința internațională, a coborât miercuri la puțin peste 60 de dolari, în timp ce prețul petrolului american a scăzut cu 1,4%, până la 56,44 dolari pe baril.

Risc de tensiuni cu China

Preluarea țițeiului venezuelean ridică și perspectiva unei perturbări a exporturilor de petrol ale Venezuelei către China, care absoarbe aproximativ 80% din exporturile sale de țiței. Acest lucru ar putea obliga Beijingul să plătească prețuri mai mari și să amplifice tensiunile cu Casa Albă.

Ministerul de Externe al Chinei a declarat miercuri că Venezuela „se bucură de suveranitate deplină și permanentă asupra resurselor sale naturale și a activităților economice” și că solicitările SUA ca țara să predea petrolul „încalcă dreptul internațional, afectează suveranitatea Venezuelei și aduc prejudicii drepturilor poporului venezuelean”.

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: „Acești bani vor fi controlați de mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, pentru a mă asigura că sunt folosiți în beneficiul poporului venezuelean și al Statelor Unite… Petrolul va fi preluat de navele de depozitare și adus direct la terminalele de descărcare din Statele Unite.”

SUA preiau controlul asupra țițeiului venezuelean

Trump a spus că își dorește ca președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, să ofere SUA și companiilor private „acces total” la industria petrolieră a țării. Secretarul american al Energiei, Chris Wright, este responsabil de implementarea acordului, iar petrolul ar urma să fie luat direct de pe nave și trimis în porturile americane.

Statele Unite vor prelua controlul asupra țițeiului venezuelean la doar câteva zile după atacul de sâmbătă dimineață asupra Caracasului, care a dus la capturarea președintelui de atunci, Nicolás Maduro, și după ce Trump a promis că firmele americane vor relansa industria petrolieră aflată în colaps.

Directorii unor giganți petrolieri americani – Chevron, ConocoPhillips și ExxonMobil – sunt așteptați să se întâlnească vineri cu Trump la Casa Albă, pentru a discuta planuri de investiții de ordinul miliardelor de dolari în sectorul petrolier venezuelean.

Chevron este singura companie petrolieră americană care mai operează în Venezuela, după ce activele ConocoPhillips și Exxon au fost naționalizate de fostul președinte Hugo Chávez la mijlocul anilor 2000 – o decizie pe care Trump a numit-o „cel mai mare furt din istoria Americii”.

Investițiile sunt privite cu scepticism

Marile companii petroliere americane au refuzat până acum să prezinte public planuri concrete de investiții. Există scepticism că firmele listate la bursă ar fi dispuse să investească într-o regiune instabilă politic, într-un context de scădere a prețurilor globale la petrol, fără garanții ferme că investițiile lor vor fi protejate.

De asemenea, există îndoieli că Venezuela – care deține cele mai mari rezerve de țiței din lume – ar putea reveni la un nivel semnificativ de producție după ani de neglijență și corupție. Producția a scăzut de la un vârf de 3,5 milioane de barili pe zi, acum 25 de ani, la aproximativ 1 milion de barili pe zi, adică sub 1% din piața globală.

Potrivit unei analize realizate de Rystad Energy, o firmă globală de consultanță, investițiile de ordinul sutelor de miliarde de dolari necesare pentru a readuce producția Venezuelei la nivelul de la finalul anilor ’90 ar putea presupune până la 15 ani de lucrări pentru repararea infrastructurii degradate și cheltuieli de capital de până la 185 de miliarde de dolari.