Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
CTP, despre soarta Guvernului înainte de decizia CCR privind pensiile magistraților: „Bolojan sau Dumnezeilă?”

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan ar putea demisiona miercuri, dacă judecătorii Curții Constituționale resping legea care prevede reducerea pensiilor speciale ale magistraților.

Cristian Tudor Popescu a comentat situația tensionată în care se află Guvernul FOTO: Facebook
Cristian Tudor Popescu a comentat situația tensionată în care se află Guvernul FOTO: Facebook

Scriitorul și jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat pe Facebook situația tensionată în care se află Executivul înaintea verdictului CCR. „Dacă miercuri CCR va respinge legea care mai taie din pensiile speciale ale magistraților, premierul Bolojan va demisiona. Dacă miercuri CCR va aproba legea, onor Justiția Română, drept răspuns pentru dauna la teșcherea, îl va scoate curat ca argintul strecurat pe Georgescu Dumnezeilă”, a scris CTP.

Tensiune maximă înainte de decizia CCR

Plecarea lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria este deja luată în calcul de liderii Coaliției, care au confirmat în spațiul public că acesta și-a condiționat mandatul de adoptarea legii privind pensiile speciale. 

Dominic Fritz, liderul USR, a spus sâmbătă că „este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Executiv ia decizii”.

Și Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis un mesaj similar: „Dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare”. El a amintit că Executivul a încercat să țină cont de toate observațiile ridicate anterior.

De aceeași părere este și consilierul premierului, Ionuț Dumitru: „Așa cum l-am cunoscut eu pe dânsul până în momentul de față, dacă nu va avea susținere, va pleca”.

De altfel, premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă în repetate rânduri că legitimitatea guvernului său depinde de acordul instituțiilor fundamentale ale statului. „Dacă acest acord nu există, guvernul nu mai are legitimitate”, a afirmat Bolojan, în intervențiile sale publice.

Verdictul CCR

Curtea Constituțională urmează să dezbată miercuri, 24 septembrie, legea privind pensiile magistraților, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Toate cele cinci măsuri asumate de Guvern pe 1 septembrie au fost deja contestate la CCR la doar câteva zile după adoptare.

