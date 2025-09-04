Guvernarea, pe muchie de cuțit. Cât mai rezistă coaliția?

Declarațiile recente ale liderilor politici evidențiază incertitudinea privind viitorul Executivului României. Deși mandatul actualei coaliții ar putea continua încă un an și jumătate, acest termen este considerat optimist. Politologul Cristian Pîrvulescu subliniază că menținerea coaliției până la rotația guvernamentală depinde de evitarea unor tensiuni interne sau a unor decizii unilaterale care ar putea duce la destrămarea colaborării.

Coaliția de guvernare, formată din patru partide diferite și un grup parlamentar „funcționează și merge înainte”, susține președintele Nicușor Dan, care a subliniat și incertitudinea din jurul Guvernului Bolojan: „până când”...

Răspunsul vine chiar de la unul dintre membri Guvernului. Ministrul Tanczos Barna speră că actuala formulă de la guvernare nu se va rupe cel puțin un an și jumătate. „Am văzut de fiecare dată când am crezut că acum se va putea şi acum nu se destramă şi ajungem să ducem patru ani cum trebuie, nu a fost să fie. Nu mai visez la asemenea perioade de patru ani de stabilitate politică, dar îmi doresc sincer să reziste cel puţin un an şi jumătate de acum încolo ca să se stabilizeze economia”, spune Tanczos Barna.

Cert este că niciun lider politic nu dă șanse finalizării mandatului în formula actuală. Problema care se pune este cu ce poate fi înlocuită. Scenariile sunt multiple și sumbre pentru guvernare, chiar dacă nimeni nu va dori alegeri anticipate, de la guvern minoritar la tehnocrat. Niciunul nu va deține puterea necesară pentru măsurile dorite, majoritatea parlamentară de care este nevoie fiind chiar motivul formării Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR și minorități.

Factorii care pot declanșa ruperea coaliției

În prezent, „PSD este cel care are în special cheile coaliției”, subliniază politologul Cristian Pârvulescu pentru „Adevărul”. Actuala formula de guvernare nu ar trebui să se schimbe cel puțin până la rocada guvernamentală, atunci când partidele ar putea să reevalueze direcția în care au pornit.

„Într-un an și jumătate ar trebui ca PSD să preia conducerea, să aibă prim-ministru. Deci de ce ar dura doar un an și jumătate? Cine nu ține înțelegerea de coaliție? (…) Am putea să ne imaginăm că USR nu ar accepta acest lucru. Deci e o întrebare, cine nu se ține de promisiune, dacă PSD merge până acolo? Ce se întâmplă? De fapt, alegerile din București, popularitatea primului-ministru și a președintelui vor juca și ele un rol foarte important. (…) Toate aceste lucruri vor conta pentru că vor crea sau mai multă stabilitate sau mai multă instabilitate”, subliniază politologul Cristian Pîrvulescu.

Rocada oferă prima ocazie pentru schimbări majore în Executiv, în cazul în care coaliția va rezista până atunci. Amintim că la rocada guvernamentală din 2023 PNL și PSD au îndepărtat UDMR.

„Ăsta e și motivul pentru care spune un an și jumătate (n. r. - Tanzos Barna), pentru că se bazează pe propria sa experiență, numai că atunci nu era necesar. Acum, fiecare din aceste partide este necesar, dar cel fără de care nu se poate niciodată realiza majoritatea este PSD. PNL, dacă se retrage de la guvernare, devine responsabil. Depinde în ce moment ne aflăm. Dar cei care vor face pasul de a se retrage de la guvernare vor fi responsabili. Și în fața electoratului, pe care îl vor mai avea sau nu îl vor mai avea, noi nu știm cum va evolua situația. Economic, România anul ăsta va ieși destul de șifonată și probabil și în clasamentele europene se va vedea, pentru că politicile de austeritate vor avea și un impact economic și un impact social și foarte probabil și un impact politic negativ”, mai explică politologul Cristiaan Pârvulescu.

Alegerile din Capitală

Cursa electorală din Capitală poate avea efecte puternice asupra Coaliției. Politologul Cristian Pârvulescu atrage atenția că actuala colaborare „depinde foarte mult de comportamentul celorlalți parteneri de coaliție (n. r. – PNL, USR, UDMR). Depinde de ce s-ar întâmpla la Primăria Capitalei, depinde de strategii, depinde de momentul în care vor fi alegerile de la București. Sunt o mulțime de lucruri. PSD, PNL și USR vor fiecare să câștige Bucureștiul pentru a se relansa politic”.

Alegerile din PSD

„Pe de altă parte, coaliția se poate rupe și mai devreme, dar depinde de context. Adică de congresul PSD și de gruparea care va prelua conducerea partidului. Va fi tot aceasta, va fi alta. Pentru că vor exista evident viziuni diferite. Presiunea liderilor locali PSD într-o direcție sau în alta, în momentul de față, au reușit să încetinească reducerea posturilor în administrație”, mai subliniază politologul.

Scenariile ruperii coaliției

Guvern minoritar

„Cea mai simplă soluție este ca PSD să se retragă și să sprijine din Parlament guvernul, un guvern minoritar. Altfel, guvernul nu poate funcționa”, punctează Cristian Părvulescu.

Astfel, o variantă ar putea fi guvernul minoritar, însă numai cu susținerea social-democraților din Parlament, situație în care libertatea de acțiune a Executivului ar fi destul de limitată: „Dacă va fi un guvern minoritar, va fi un guvern PNL, UDMR, USR, susținut de PSD din afară și condiționat, blocând orice decizii și fără asumarea răspunderii guvernamentale”.

Guvern tehnocrat

O altă variantă este cea a guvernului tehnocrat, o variantă care ar putea ajunge la Palatul Victoria în funcție de cum evoluează lucrurile. „Guvernul tehnocrat ar putea funcționa foarte bine și acum. (...) Dar e posibil. Depinde cât de gravă va fi criza. Deci dacă va fi o criza și cât de gravă va fi ea. Pentru că ieșirea din criză se face cu un guvern tehnocrat”, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

Varianta în care PSD s-ar alia cu AUR în cazul unei retrageri de la guvernare rămâne o variabilă: „N-aș putea exclude o alianță cu AUR în măsura în care domnul Corlățean devine președinte al Partidului, având în vedere viziunile sale. Dar nici n-aș fi convins că ar face lucrul ăsta. Domnul Grindeanu ne-a asigurat că nu se va întâmpla în timpul mandatului sau, dar nu știm cât va dura mandatul sau”, conchide politologul.