Fostul judecător Augustin Zegrean, despre șansele reformei pensiilor speciale: „Toate încercările anterioare au picat la CCR”

Augustin Zegrean, fost judecător CCR, atrage atenția că decizia Curţii Constituţionale ar putea repeta scenariile din trecut şi critică lipsa de tact a Guvernului și reacțiile premierului Ilie Bolojan.

Reforma pensiilor speciale pentru magistrați, adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament și contestată la Curtea Constituțională, ar putea fi respinsă, consideră fostul judecător CCR Augustin Zegrean.

Acesta a amintit, într-o intervenție la Digi24, că au existat deja mai multe încercări de modificare a legislației în acest domeniu, iar toate au fost declarate neconstituționale.

„Nu știu ce va hotărî CCR, dar pot să vă zic ceva despre ziua de miercuri. Constituția României spune că deciziile Curții sunt general obligatorii de la data intrării în Monitorul Oficial. Sunt obligați și pentru judecătorii Curții în privința pensiilor magistraților. Mai sunt trei decizii din anii din urmă în care se încerca același lucru și toate au picat la Curte. E decizia Curții; când Curtea a decis că o formă a legii este declarată neconstituțională nu mai poate fi adusă într-un alt proiect de lege”, a explicat Augustin Zegrean.

Întrebat dacă proiectul putea fi modificat pentru a trece testul de constituționalitate, acesta a răspuns că un astfel de demers necesită foarte mult tact, ceea ce îi lipseşte Guvernului Bolojan.

„Se poate umbla, dar cu tact. În ultimii cinci ani, de trei ori s-a schimbat statutul judecătorilor. E greu și pentru ei să meargă la serviciu și să se gândească că de mâine nu va mai fi, că se taie pensia sau se modifică vârsta de pensionare. Era cazul să se încheie această poveste”, a mai spus el.

În acest context, fostul judecător a criticat dur modul în care Guvernul a abordat această temă, acuzând lipsa de dialog cu magistrații.

„Nici n-a discutat cu ei, nu s-a discutat cu magistrații. În România cele trei funcții ale statului sunt exercitate de Parlament, de Guvern și de justiție. Cele trei puteri sunt egale. Nu sunt unii mai puternici. Normal ar fi fost ca instituțiile să colaboreze. Normal a fost ca cine a propus legea să discute cu cei cărora li se adresează. În Franța durează 2-3 ani până se aprobă o lege”, a subliniat Augustin Zegrean.

În plus, acesta consideră că amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia, în cazul în care legea ar fi respinsă, este interpretată ca o presiune asupra Curții.

„N-are legătură una cu alta. Nu de aia pleacă guvernele în România. N-a fost situație în care, în urma deciziei CCR, să pice Guvernul. Este problema lor, dar nu e problema CCR. «Dacă nu trece legea, eu plec» sună mai degrabă ca o amenințare la adresa Curții”, a punctat el.

De partea cealaltă, premierul Bolojan a încercat în ultima vreme să își clarifice poziția, susținând că nu a folosit niciodată demisia ca mijloc de presiune.

„Dacă doar stai pe o funcţie şi lucrurile pe care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin aceste perioade dificile nu le poţi face, nu se justifică să stai pe acest post. (…) Nu folosesc demisia ca formă de presiune, nu am făcut-o niciodată”, a afirmat șeful Guvernului.

Vă reamintim că miercuri, 24 septembrie, Curtea Constituțională urmează să dezbată legea privind pensiile magistraților, alături de celelalte acte normative incluse în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar.

Asta după ce, la doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea, în data de 1 septembrie, toate cele cinci măsuri au fost contestate la CCR.