CTP, despre discursul lui Trump de la Davos: „S-a adresat Lui Însuși. S-a ascultat pe sine cu mare plăcere”. De ce a ținut să spună că nu va ataca militar Groenlanda?

Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat joi, 22 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, discursul președintelui Donald Trump susținut la Forumul Economic de la Davos.

CTP începe prin a prezenta câteva dintre afirmațiile false făcute de președintele SUA în timpul discursului, cum ar fi„Statele Unite n-au cerut niciodată nimic NATO. Nici nu cred că NATO ne-ar ajuta”.

Cu toate acestea, precizează ziaristul, după atacul asupra Turnurilor Gemene din 2001, NATO a trimis trupe multinaționale în Irak, alături de cele americane.

„Întrebări și răspunsuri după cuvântarea președintelui Terrei la Davos, Elveția.

1) Cui s-a adresat Trump?

În niciun caz audienței, alcătuită din oameni avizați. Aceștia îi știu foarte bine minciunile. „E năvală de companii petroliere americane în Venezuela” – nici gând, până acum nu a intrat niciuna; mai mult, gigantul Exxon a declarat Venezuela, din pricina cadrului legislativ local, «uninvestable».

Statele Unite n-au cerut niciodată nimic NATO. Nici nu cred că NATO ne-ar ajuta” – este exact invers. SUA au cerut activarea Art. 5 după atacul asupra Turnurilor Gemene, ceea ce NATO a și făcut, trimițând trupe multinaționale în Irak, alături de cele americane.

Iar exhibarea «fantastică» a economiei americane, credeți că a convins experții din sală? Și mai bine decât economiștii, poporul american simte starea reală a economiei.”

Potrivit lui CTP, „Trump s-a adresat Lui Însuși”, plus că discursul său a durat o oră și jumătate, în contextul în care timpul acordat tuturor celor înscriși la cuvânt era o oră.

„Trump s-a adresat Lui Însuși. S-a ascultat pe sine cu mare plăcere. Plimba prin gură frazele deraiate, talmeș-balmeșul de subiecte, ca pe o bucată de prăjitură. Ar fi fost de dorit ca organizatorii să-i fi pus și o oglindă în față, ca să-l satisfacă total. În plus, a lungit vorbirea la o oră și jumătate, pentru că timpul acordat tuturor celor înscriși la cuvânt era o oră...”

„Americanii nu vor «bucata de gheață», sau nu-i interesează”

Ziaristul critică în postarea sa și faptul că Trump a insistat de mai multe ori că nu va ataca Groenlanda pentru a face o glumă și a-și arăta puterea.

„2) De ce a ținut să spună de 3-4 ori, rânjind, că nu va ataca militar Groenlanda?

Mai întâi, modul în care a spus-o: „Dacă aș folosi forța excesivă, aș fi de neoprit. Dar n-am s-o fac, așa că vă puteți bucura, «Oh, ce bine!».

Adică, o bătaie de joc: «Așa e că v-ați speriat? Fiți fericiți, micuților, o să vă iert de data asta...». Apoi, Trump știe foarte bine că sunt destui congresmani republicani care se opun anexării Groenlandei, și care ar vota alături de democrați. Iar americanii nu vor «bucata de gheață», sau nu-i interesează, în proporție de 83%.”, precizează CTP.

CTP s-a arătat revoltat și de faptul că Trump a criticat ţara gazdă, Elveţia, reproşându-i că a câştigat „enorm” de pe urma Statelor Unite şi justificându-şi astfel politica taxelor vamale punitive.

„Doamna” la care făcea referire Donald Trump, pe care a numit-o „prim-ministrul ţării”, este de fapt Karin Keller‑Sutter, care a fost președintele Confederației Elvețiene.

„3) Este Trump cel mai mare mârlan într-o astfel de funcție?

Cu siguranță. Să te duci invitat în Elveția și să vorbești cu atâta dispreț de premierul acestei țări, o doamnă, pe care nici nu știe cum o cheamă, nu e la îndemâna oricui”, adaugă ziaristul.

„De data asta, politica de tergiversare a președintelui Dan e de salutat”

Acesta continuă prin a vorbi despre perspectiva lui Trump asupra protejării mediului, dar și despre „politica de tergiversare a președintelui” Nicușor Dan.

„4) Este protejarea mediului dușmanul prosperității?

Trump zice că da. Recomandă exploatarea fără restricții a zăcămintelor de petrol și gaze din Marea Nordului, arderea combustibililor fosili, până la poluarea Europei la nivel de Beijing.

5) De data asta, politica de tergiversare a președintelui Dan e de salutat. Nu s-a repezit să se înscrie pe convocatorul lui Trump, în Consiliul Său de șef al lumii întregi – din Europa, doar Ungaria s-a pus pe listă. Nicușor Dan se va consulta astăzi cu liderii europeni.

De altfel, ce obținea România în schimbul miliardului de dolari? Nimic, Trump consideră asta o favoare de care trebuie să fim mândri. De un an de zile, n-a dat nimănui un capăt de ață. O să asigure separat securitatea României față de un atac rusesc? Haida-de, când SUA nu vrea să mai contribuie cu nimic la apărarea Europei?...

Nici măcar votul României în afacerea lui Trump nu face doi bani – triplul președinte își rezervă ultimul cuvânt, peste voturi. Și va fi ales pe viață, ceea ce în America încă nu a reușit.”

CTP spune că poziția lui Grindeanu este inspirată de Traian Băsescu și critică modul său de a aborda problemele, amintind gesturi controversate și inconsecvența în declarații privind bugetul și taxele.

„6) Poziția lui Grindeanu-Știucă se inspiră din Traian Băsescu. Vă mai amintiți «Mai bine sug de la Licuriciul Mare»? Exact asta spune Grindeanu: «Nu e de stat pe gânduri, trebuie să intrăm urgent». Probabil că Grindeanu e bun la astfel de activități, deoarece pupa știuci în bot la pescuit cu Dragnea.

Iar pe de altă parte, după ce din sculare în culcare îl acuză pe Bolojan că n-are inimă, sărăcind și chinuind românii cu măririle lui de taxe, zice că ce e un miliard de dolari la o casă mare ca România...

7) UE a renunțat, în sfârșit, la lingușirea gangsterului Trump, cum a fost numit în Parlamentul britanic. Nu din considerente morale, sau de legi internaționale, care nu mai există, cum a spus-o clar premierul Canadei, Mark Carney, ci constatând ineficiența acestei atitudini. Sper să facă asta și România.”