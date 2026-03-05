Maşină de poliţie, implicată într-un grav accident rutier în Giurgiu. Doi poliţişti au ajuns la spital, iar autospeciala - în şanţ

Doi agenți ai Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu au fost răniți și transportați la spital după ce autospeciala în care se aflau, aflată în misiune și având semnalele acustice și luminoase pornite, a fost acroșată de un autoturism pe DN 5.

Doi polițiști au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs pe DN 5, pe sensul de mers către București, în afara localității Călugăreni, județul Giurgiu, după ce autospeciala de poliție în care se aflau a fost acroșată de un autoturism și proiectată în afara părții carosabile.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, incidentul s-a produs în cursul serii de joi, 5 martie, în timp ce autospeciala de poliție se afla în misiune, având în funcțiune semnalele acustice și luminoase. În momentul accidentului, echipajul poliției ar fi efectuat un semnal regulamentar de oprire către un șofer, însă conducătorul auto nu ar fi respectat indicațiile agenților.

„În această seară, pe DN 5, Giurgiu-Bucureşti, în afara localităţii Călugăreni, pe sensul de mers către Bucureşti, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea a două persoane. Din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat, de 31 de ani, din judeţul Ilfov, în timp ce conducea un autoturism, în afara localităţii Călugăreni, din cauze ce urmează a fi stabilite ulterior, a acroşat o autospecială de poliţie, aflată în mers, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune. Precizăm faptul că echipajul de poliţie a efectuat semnal regulamentar de oprire conducătorului auto, însă acesta nu a respectat indicaţiile poliţiştilor”, se arată în comunicatul oficial.

În urma impactului, autospeciala de poliție a fost proiectată în afara șoselei, iar cei doi agenți aflați în interior au suferit răni și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Atât șoferul autospecialei de poliție, cât și conducătorul autoturismului implicat în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, conform autorităților.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru a se stabili eventualele răspunderi legale.