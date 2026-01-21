Nicușor Dan pare că evită o întâlnire cu Donald Trump. România ar fi în „expectativă analitică”, cu privire la invitația de a adera la „Consiliul pentru Pace”

Surse oficiale de la Cotroceni confirmă că președintele Nicușor Dan nu va merge la Davos și nu va avea o întâlnire cu Donald Trump, România aflându-se într-o perioadă de „expectativă analitică” privind invitația de a adera la „Consiliul pentru Pace”.

Președintele României, Nicușor Dan, nu va merge la Davos pentru reuniunea legată de „Consiliul pentru Pace”, proiect internațional propus de președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Potrivit Antena 3, informația este confirmată de surse oficiale, care subliniază că Bucureștiul se află într-o etapă de evaluare atentă, descrisă drept o stare de „expectativă analitică”.

Deși nu va fi prezent la Davos, șeful statului a transmis marți, 20 ianuarie, un mesaj de deschidere față de inițiativa liderului american, salutând public demersul lui Donald Trump de promovare a păcii și securității internaționale şi precizând că România trebuie să analizeze în profunzime implicațiile documentului fundamental al acestei inițiative, denumit „Carta Board of Peace”.

Inițiativa ar urma să reunească aproximativ 60 de state, iar liderul de la Casa Albă a descris viitorul organism drept „cel mai mare și mai prestigios consiliu reunit vreodată”, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la nivelul Cotroceniului a fost declanșat un proces amplu de evaluare a conținutului și consecințelor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale deja asumate de România. Analiza vizează în special compatibilitatea noii inițiative cu obligațiile statului român în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, precum și al Uniunii Europene.

Joi, tema urmează să fie discutată și în cadrul unor consultări cu alți lideri europeni, în marja reuniunii Consiliului European, la care prezența lui Nicușor Dan a fost confirmată pe site-ul oficial al Președinției.

Decizia finală va fi luată după clarificarea tuturor implicațiilor și după consultări la nivel european și internațional.

Cu toate acestea, România participă cu cea mai consistentă delegație guvernamentală de până acum la Forumul Economic Mondial de la Davos, ediția 2026, formată din ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, şi consilierul prezidențial Radu Burnete.