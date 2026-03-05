search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Miracolul economic al Chinei se apropie de sfârșit: șase factori care indică o schimbare structurală

0
0
Publicat:

Guvernul de la Beijing se pregătește să reducă ținta oficială de creștere a PIB pentru 2026, posibil la 4,5–5%, potrivit Bloomberg. Ar fi o scădere semnificativă față de ritmurile de două cifre care au definit decenii de expansiune rapidă și au transformat China într-un motor al economiei globale.

china criza economica shutterstock jpg

Dimensiunea actuală a economiei face mai dificilă menținerea unor rate foarte ridicate de creștere. Însă, dincolo de acest efect statistic, analiștii indică probleme structurale profunde: slăbiciunea consumului intern, criza prelungită din sectorul imobiliar și reducerea forței de muncă.

1. Criza imobiliară prelungită

Timp de decenii, sectorul rezidențial a fost un pilon al creșterii economice și principalul depozitar al avuției gospodăriilor. În 2020, restricțiile privind îndatorarea excesivă a dezvoltatorilor, urmate de lockdown-urile din pandemie, au subminat încrederea și au redus vânzările.

Prețurile locuințelor au scăzut cu aproximativ 30% față de vârful din 2021, erodând economiile a milioane de familii. Cererea slabă, finanțarea limitată și proiectele neterminate au creat un cerc vicios. Deși autoritățile au redus dobânzile ipotecare și au relaxat restricțiile de cumpărare începând cu 2024, măsurile au adus doar o stabilizare temporară.

La apogeu, imobiliarele și sectoarele conexe reprezentau până la un sfert din PIB; în prezent, ponderea a coborât sub 20% și continuă să scadă. Beijingul mizează pe industrii de înaltă tehnologie și pe economia verde, însă acestea sunt mai intensive în capital și generează mai puține locuri de muncă.

2. Consum intern fragil și presiuni deflaționiste

Scăderea valorii proprietăților a afectat încrederea populației. Din 2023, prețurile pentru o gamă largă de bunuri și servicii au înregistrat scăderi, alimentând temerile privind o spirală deflaționistă.

Companiile reduc prețurile pentru a atrage clienți, comprimând marjele și descurajând investițiile. Autoritățile chineze descriu fenomenul drept „involuție” – competiție excesivă care erodează profitabilitatea. Reducerea cererii interne complică eforturile de reechilibrare a modelului economic, tradițional dependent de investiții și exporturi.

3. Declin demografic accelerat

Populația Chinei, estimată la circa 1,4 miliarde de persoane, este în scădere. În 2025, numărul nașterilor a coborât la 7,93 milioane – cel mai redus nivel din ultimele decenii.

Ponderea populației apte de muncă (16–59 ani) a scăzut la aproximativ 61%, față de peste 70% în urmă cu zece ani. Raportul dintre persoanele active și cele peste 65 de ani este de circa 4 la 1 și se preconizează că se va deteriora semnificativ în următoarele două decenii.

Citește și: Un patron din China le-a oferit angajaților bonusuri de 70% din profit. Modalitatea inedită prin care a împărțit sumele astronomice

Președintele Xi Jinping promovează investițiile în automatizare, inteligență artificială, semiconductori și biotehnologie pentru a compensa reducerea forței de muncă.

4. Dezechilibre pe piața muncii

Deși rata generală a șomajului rămâne relativ stabilă, șomajul în rândul tinerilor a crescut accentuat. Milioane de absolvenți intră anual pe o piață a muncii slăbită, unde preferința pentru joburi de birou contrastează cu deficitul de lucrători în industrie.

Nesiguranța locurilor de muncă și creșterea modestă a salariilor limitează apetitul pentru consum. În paralel, automatizarea și utilizarea inteligenței artificiale modifică structura cererii de forță de muncă, iar formele flexibile de angajare devin mai răspândite.

5. Exporturile – principalul sprijin al creșterii

În pofida dificultăților interne, comerțul exterior a oferit un sprijin semnificativ. În 2025, exporturile nete au contribuit cu aproximativ o treime la creșterea PIB – cel mai ridicat nivel din 1997.

Chiar dacă tarifele impuse de Statele Unite asupra bunurilor chineze au ajuns la 145%, livrările către Europa și Asia de Sud-Est au compensat pierderile. Cererea pentru vehicule electrice, panouri solare și echipamente industriale a crescut, iar excedentul comercial a atins un nivel record de 1,2 trilioane de dolari.

Totuși, dependența sporită de exporturi amplifică riscurile într-un context de tensiuni comerciale globale și măsuri protecționiste în creștere.

6. Presiuni externe și critici internaționale

International Monetary Fund a avertizat că politicile economice ale Chinei pot genera dezechilibre globale și pot afecta partenerii comerciali.

În același timp, China își consolidează poziția în domeniul energiei regenerabile. Capacitatea instalată de energie solară a ajuns la aproape 900 gigawați, depășind nivelul combinat al Europei și Statelor Unite. Anul trecut, producția de energie din surse solare și eoliene a atins 1.826 terawați-oră, reflectând ambiția Beijingului de a deveni o superputere energetică.

O tranziție dificilă

Pentru a-și atinge obiectivul de a deveni o economie „moderat dezvoltată” până în 2035, China ar avea nevoie de o creștere medie anuală de peste 4%. Însă încetinirea structurală, declinul demografic și incertitudinile externe sugerează că modelul de creștere care a definit ultimele decenii intră într-o nouă fază, mai modestă și mai complexă.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au schimbat prognoza. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
gandul.ro
image
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Soția lui Călin Georgescu și-a radiat PFA-ul care a luat 40.000 lei de la o firmă implicată în exportul de motorină în Transnistria. Tranzacția, investigată de ANAF
fanatik.ro
image
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
observatornews.ro
image
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Cât costă să construieşti o casă de 100 de mp în 2026. Preţuri pentru materiale şi manoperă
playtech.ro
image
Ultimele informaţii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Am discutat acum câteva zile!” Când revine pe bancă. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor
romaniatv.net
image
Decizie scandaloasă a ministrului de externe Oana Țoiu: Fata minoră a fostului premier Victor Ponta, interzisă la îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă