Cum a ajuns Alexandra Căpitănescu să participe la Eurovision. „Sunt mare fan! Urmăresc competiția din 2017”

Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Publicat:

Solista Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026, a declarat în exclusivitate pentru Click! ce schimbări ar putea fi aduse piesei pregătite pentru competiția de la Viena, din luna mai. De asemenea, a povestit cum a ajuns să participe la Eurovision.

Alexandra Căpitănescu/FOTO: Inquam photos/George Călin
Alexandra Căpitănescu/FOTO: Inquam photos/George Călin

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Finala a avut loc joi, 4 martie, iar juriul național a decis ca dintre cei 12 concurenți ajunși în finală să trimită în semifinalele competiției melodia „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu.   

Piesa câștigătoare propune un mesaj profund și personal, construit în jurul luptei interioare și al regăsirii de sine.  

Alexandra Căpitănescu a fost întrebată de Click! ce a simțit după ce a auzit că a câștigat finala.

„Mă simt foarte bine! Sunt foarte fericită! Am visat momentul acesta, fiindcă așa cum am zis este gratis să visăm. Abia aștept să mă trezesc mâine de dimineață, să vorbesc cu colegii, cu echipa, să vedem ce facem mai departe.”

Aceasta spune că nu este sigur că piesa pentru Eurovision va fi modificată.

„Am zis că am ceva idei, dar nu am zis că se va schimba! Stați, ne consultăm! De aceea există grupul de fani Eurovision de pe Facebook, trebuie să facem echipă cu toții că este vorba despre România.”

Întrebată ce loc își propune la Eurovision, ea spune că nu se concentrează pe clasament, ci pe realizarea unui moment foarte bun pe scenă la Viena. 

„Țintesc să iasă momentul foarte bine și locul vine automat. Țelul nostru este ca momentul de la Viena să fie foarte bun, să fie un moment bun pentru România, iar de restul se ocupă Universul.”

De asemenea, spune că are emoții de fiecare dată când urcă pe scenă, iar la această competiție emoțiile au fost combinate cu entuziasm.

„De fiecare dată am emoții când urc pe scenă! Acum au fost emoții combinate cu entuziasm. Asta îmi place să fac, să fiu pe scenă, să fiu performer. M-am îndrăgostit de lucrul acesta de la o vârstă fragedă”.

Alexandra Căpitănescu a mărturisit că ideea de a participa a venit din faptul că este mare fan Eurovision. Urmărește concursul din 2017, iar prima dată a descoperit Eurovision când era copil.

Citește mai departe pe Click!.

