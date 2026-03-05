Soția patronului de la Rapid, mesaj pentru cei care cer ajutorul statului în criza din Dubai: „Trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?”

Prezență nelipsită din Giulești, la meciurile echipei Rapid, Diana Șucu (50 de ani), soția lui Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar de la Rapid și patron la Genoa, este activă și în mediul online, unde a avut un mesaj pentru românii implicați în criza din Orientul Mijlociu și care sunt nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele de întoarcere.

Românii repatriați din Orientul Mijlociu s-au revoltat la aeroport și pe rețelele sociale că statul român nu i-a ajutat cu biletele în drumul spre casă, după izbucnirea războiului.

„Au plecat în vacanță ignorând toate avertismentele și știrile despre pericol. Iar acum trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor?

Banii publici nu sunt pentru distracția și greșelile unor oameni care au ales să ignore realitatea. Responsabilitatea trebuie să existe”, a scris Diana Șucu, la InstaStory.

După izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, zborurile comerciale au fost suspendate din cauza riscurilor de securitate și închiderii spațiului aerian. Mii de turiști au rămas blocați în regiune. Țările europene, printre care și România, au început operațiuni de repatriere pentru cetățenii lor. Datele oficiale arată că aproximativ 3.000 de români au cerut ajutor pentru repatriere, în timp ce numărul total al românilor aflați în regiune este estimat la circa 16.000 – majoritatea rezidenți în Emiratele Arabe Unite și alte state din Orientul Mijlociu.