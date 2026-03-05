Familiile din Slatina evacuate din casele supuse riscului de a fi acoperite de pământ din cauza alunecării de teren de pe Dealul Grădiște refuză varianta de a locui în containerele puse la dispoziție de Primăria Slatina. Prima noapte de după evacuare au petrecut-o la rude.

Atmosfera pe strada Grădiște din Slatina e apăsătoare. Oamenii evacuați în noaptea de 3/4 martie 2026 din casele care au devenit nesigure din cauza alunecării de teren de pe deal, deși păreau mulțumiți cu o zi în urmă de ce urmează să li se întâmple, joi s-au „sucit”. Varianta de a primi de la primărie un lot nou de teren, sigur de data aceasta, pe care să-și ridice case noi, nu li se mai pare bună. Oamenii vor teren, dar și materiale de construcție, refuzând pe de altă parte să se mute în containerele modulare pe care Primăria Slatina le-a pus la dispoziție.

Prima noapte de după evacuare au petrecut-o, de altfel, la rude, nu în containerele pregătite de autorități și plasate deocamdată într-un spațiu provizoriu, până la identificarea unor noi loturi de teren.

„Nu, nu mă duc io! Mă culc în stradă și așa ceva nu fac! Unde mă duc io cu opt persoane? Opt persoane sunt! Patru minori și cu noi ăștia suntem opt. Ce, sunt de containere? Dar așa și-a luat angajamentul domnul primar, că ne pune câte un container de-ăla, ce dracu este, pă locu’ respectiv pe care ni-l dă să facem casă”, le-a spus, joi, jurnaliștilor, o femeie care locuia, până marți, într-o casă din cele marcate de autorități ca fiind cu risc pentru locuirea în siguranță.

Femeia a adăugat că, pe de altă parte, îi este frică să rămână în casa pe care a construit-o fără autorizație, așa cum este și cazul celorlalte imobile, pentru că vor veni ploi și riscul ca terenul să o ia din nou la vale este major.

În aceeași situație sunt mai mulți cetățeni dintre cei evacuați. Le este frică să rămână în case (autoritățile oricum nu le mai permit accesul decât însoțiți și doar pentru a-și recupera din bunuri), dar resping varianta de a se muta în containerele amplasate nu departe de strada lor, în vecinătatea Centrului de îngrijire și igienă.

Unii, profitând de prezența reprezentanților posturilor naționale de televiziune, chiar au plusat și s-au pus să se odihnească pe paturile scoase din imobile și așezate pe trotuar. „Dacă noi n-avem unde să dormim, aici dormim!”, au decretat sinistrații.

„Eram șase persoane acolo, eu locuiesc aici (n. red. – în casa cea mai afectată, distrusă pe jumătate de malul de pământ). Dacă mă prindea malul acolo, nu ne omora copiii? (...) A fost noră-mea la mama mea, băiatul a dormit la soacră-sa, cu doi copii și cu nevasta, unde să stăm? Noi nu suntem de acord să mergem acolo, la băi. Da, ne dă containere de-ălea, dar să ne dea materiale, să ne dea loc... (...) N-am salvat nimic, ne-au apucat și buletinele acolo, și al meu și al băiatului. La containere nu suntem de acord să ne ducem. Suntem de acord dacă ne dă teren și materiale. Că domnu' primar a zis că să ne facem pe banii noștri. I-am spus: domnu' primar, noi n-avem bani nici să mâncăm! Ce să vă mai spun, nu mai am lacrimi să plâng! Trebuie să ne ajute, să ne dea locuință, suntem șase persoane și noi în condiții de-alea nu putem să stăm! Să ne dea loc de casă, să ne dea materiale, că noi acolo nu stăm, o viață întreagă la containere!”, a spus femeia proprietară a imobilului de la nr. 93.

Oamenii spun că ajutorul de 2.500 lei, care li s-a spus că le poate fi oferit într-o primă fază, nu le este de niciun ajutor. „Ce facem cu 2.500 lei? Când primarul a băgat mii de euro în cuști de pisici?”, a adăugat un tânăr aflat într-o situație similară.

„Ne-au băgat în spate, să nu ne vadă nimenea”

„Am refuzat să mă duc acolo. În primul rând eu n-am făcut casa de la primărie, eu am făcut-o casa din rate, din împrumuturi de la bănci. Gândiți-vă și la noi că suntem atâtea persoane pe străzi! Nu știu dacă să am încredere, că ne-o da locuință. Alaltăieri noapte am dormit în microbuz, aseară pe la o rudă de-a mea. L-am întrebat pe domnul viceprimar: dumneavoastră, în locul nostru, ați locui în așa ceva? Să veniți să vedeți dacă dumneavoastră sunteți de acord unde ne-a băgat. (...) Sau vrea să scape de noi?! Vrea să scape de noi?”, s-a arătat revoltată proprietara de la nr. 91. „Ne-au băgat în spate, să nu ne vadă nimenea. Dacă era la plăcerea dumnealui să ne bage în containere, de ce nu ne-a pus în stradă, în drum? Că sunt locuri destule. Ne-a băgat în spate ca pe câini, ca pe niște oi? Nu sunt de acord cu așa ceva! Dacă dumnealui era în situația mea și-l băga acolo, se culca? Nu se culca! Sau ne-a găsit niște țigani proști și ne lasă, ne dă câte un container și ne dă cu șutul în fund, să scape de noi? Dacă erau niște români imediat îi salva, le dădea cazare bună, tot. Hai să-i băgăm în spate la gunoaie. Păi știți ce a fost acolo? Să vă duceți să vedeți care-i treaba!”, a mai spus femeia.

Oamenii au pus din nou în discuție cauzele care ar fi putut duce la alunecarea de teren. „Am auzit că de ce-a vrut dumnealui să facă acolo, o cruce pe Grădiștea mare. Ani de zile, atâția primari câți au fost la noi, nu s-a întâmplat așa ceva”, a mai spus femeia.

„Nu sunt modificări semnificative”

Autoritățile care monitorizează situația generată de alunecarea de teren spun că lucrurile sunt staționare. Alunecarea nu a mai evoluat, însă oamenii în continuare nu pot pătrunde în cele șapte locuințe marcate, decât însoțiți.

„Situația a fost monitorizată permanent de colegii mei aflați la fața locului, cu sprijinul echipajelor de la Poliție, Jandarmerie și Poliția Locală. Pe parcursul nopții a fost monitoriză permanent zona de alunecare de teren. Din datele centralizate până în acest moment nu sunt modificări semnificative nici în ceea ce privește alunecarea de teren, dar nici în ceea ce privește situația la cele două locuințe afectate. În continuare misiunea noastră se concentrează pe sprijinirea populației în situația în care este necesară evacuarea bunurilor, animalelor sau protecția acestora. Asigurăm de asemenea zona pentru a nu permite accesul proprietarilor decât însoțiți de un cadru de la ISU Olt în situația în care trebuie să evacueze bunuri personale, medicamente, sau alte lucruri de strictă necesitate”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu.

Alunecarea de teren a început la sfârșitul săptămânii trecute, fiind afectate vizibil două case, una dintre acestea fiind distrusă pe jumătate.

Autoritățile care au evaluat situația la fața locului au luat decizia de a evacua șapte familii din tot atâtea imobile, în total 25 de persoane (dintre care nouă copii). Casele în pericol au fost construite cu peste 15 ani în urmă, fără autorizații, pe terenuri ocupate abuziv pe strada Grădiște, la baza dealului Grădiște.

Fostul primar Darius Vâlcov i-a împroprietărit pe terenuri pe cetățenii care au construit abuziv, astfel încât aceștia să poată să se racordeze la utilități, să declare proprietățile la taxe și impozite, să poată să-și facă acte de identitate etc.. Problema lipsei autorizațiilor de construire însă a rămas. Actulul primar, Mario De Mezzo, a susținut în cadrul ședinței CJSUU de miercuri, 4 martie 2026, că nicio autoritate nu ar fi putut să elibereze astfel de autorizații de construire pe acel teren pentru că acesta ar fi nesigur pentru edificarea de construcții. Nu a precizat în schimb dacă există o expertiză care să susțină punctul său de vedere.

Cetățenilor afectați de alunecarea de teren li s-a promis atribuirea unor noi loturi pe care să fie împroprietăriți pentru a-și ridica alte imobile. Până la construirea caselor, familiile își vor putea amplasa pe acele terenuri containerele modulare (vezi VIDEO de mai sus) pe care Primăria Slatina le-a pus la dispoziția și care deocamdată sunt amplasate, temporar, pe un teren situat tot în cartierul Grădiște, nu departe de strada Grădiște. Amplasamentul îi deranjează cel mai tare pe sinistrații care, din acest motiv, refuză să se mute acum în containere.