Oana Ţoiu, pusă la zid şi de cel mai aprig adversar al lui Ponta. Crin Antonescu: „Cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politică”

Crin Antonescu o atacă dur pe Oana Ţoiu în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta. Deși este un adversar declarat al fostului premier, el spune că intervenția care ar fi împiedicat îmbarcarea adolescentei într-un zbor spre România este „mizerabilă” și „inumană”.

Scandalul politic declanşat de ministrul USR al Afacerilor Externe ia amploare, după ce tot mai multe voci o acuză pe Oana Ţoiu că ar fi contactat consulatul din Dubai pentru a o întoarce pe fiica fostului premier Victor Ponta şi a Dacianei Sârbu din drumul spre aeroport, deşi se afla pe lista cetăţenilor români care urmau să fie repatriaţi din zona de conflict din Orientul Mijlociu.

Până şi Crin Antonescu, adversar declarat al lui Victor Ponta, sare în apărarea Irinei Ponta, încă minoră şi singură într-un Dubai ameninţat de bombardamentele Iranului, şi califică intervenţia Oanei Ţoiu drept „tot ce am văzut mai mizerabil, mai revoltător, mai inuman de când trăiesc în sau pe lângă mocirla de politică românească”.

„Nu mă poate bănui nimeni că îl simpatizez pe dl. Ponta. Puține persoane au la fel de multe motive ca mine să îl deteste. Și îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale, Irina, mă umple de scârbă și de groază. Aceste vietăți useriste (dna Toiu și compania) sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989. Să împiedici un minor să ia un avion spre țara lui (într-o situație limită), pe considerente de «imagine», e tot ce am văzut mai mizerabil, mai revoltător, mai inuman de când trăiesc în sau pe lângă mocirla de politică românească.

Sunt pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu (persoană pe care o admir, de la distanță, pentru decență și demnitate) și, da, chiar cu Victor Ponta. Pentru că știu ce înseamnă să-ți protejezi copilul de ura stupidă a tuturor idioților. Și cred, mai mult ca oricând, că aceste gunoaie umane care se auto-intitulează «reformatori» ai vieții politice românești trebuie să dispară din viața noastră. Nimeni - oricât de păcătos - nu s-a răfuit cu un copil absolut nevinovat din ură față de părinți sau din motive de «imagine». România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”, a transmis Crin Antonescu, joi, pe contul său de Facebook.

Fosta soție a lui Victor Ponta Daciana Sârbu susține că ministrul de Externe ar fi contactat consulatul României din Dubai, invocând o „problemă de imagine”, ceea ce ar fi dus la oprirea fiicei sale de la îmbarcarea într-un autocar către aeroport. Daciana Sârbu afirmă că Irina era pe lista consulatului ca minor neînsoțit și că deplasarea în Dubai a avut strict scop academic.

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu are încă toate informațiile despre caz și a subliniat că autoritățile române gestionează repatrierea cetățenilor din zona Golfului, acordând prioritate persoanelor vulnerabile, iar situația este sub control, în ciuda unor sincope în organizarea zborurilor.