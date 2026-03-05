search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Scăderi pe linie la Bursă după atacurile asupra Iranului. Analistul Radu Puiu explică dacă economiile românilor sunt în pericol

0
0
Publicat:

Intervenția SUA și Israel asupra regimului teocratic din Iran a generat unde de şoc pe bursele globale. La Bucureşti, scăderile din ultima săptămână au variat între 3 şi 15 procente, în funcție de companie. Privite în contextul unui an în care Bursa de Valori București a înregistrat câștiguri record, pierderile din ultimele zile nu ar trebui să îi sperie pe investitori. Radu Puiu, analist financiar la XTB România, explică pentru „Adevărul” reacțiile pe BVB în urma declanșării conflictului din Iran, dar și care sunt perspectivele pieței în acest an.

Bursa de Valori București: Inquam Photos/Diana Oros
Bursa de Valori București: Inquam Photos/Diana Oros

Conflictul din Iran nu a prins BVB într-un moment de slăbiciune, ci exact invers, după una dintre cele mai bune perioade din istoria bursei româneşti. Indicele BET atinsese maxime istorice, iar companiile listate acumulaseră câştiguri substanțiale. 

„Bursa a avut o uşoară tendință de scădere, dar nu la fel de pronunțată ca în Statele Unite sau pe indicii majori din Europa. Trebuie să ne amintim că, în cazul indicelui BET, dar şi al celorlalți indici, piața românească era deja într-o uşoară tendință corectivă chiar şi înainte de declanşarea conflictului. Asta şi pentru că se afla la maxime istorice, iar investitorii au dorit, cumva, să marcheze o parte din profiturile acumulate. Prin urmare, am putea spune că aceste corecții au fost mai degrabă conjuncturale şi nu neapărat rezultatul unui impact direct al conflictului, ci al tendinței generale de pe piețele de capital”, a explicat Radu Puiu.

Cu alte cuvinte, conflictul a acționat ca un declanşator, nu ca o cauză. Bursa se pregătea oricum să respire după un an excepțional.

De ce Iran contează pentru o bursă din Europa de Est

La prima vedere, un conflict în Orientul Mijlociu ar trebui să aibă un impact limitat asupra unei burse din Europa de Est. În realitate, legătura este directă şi funcționează prin două canale: prețul energiei şi comportamentul investitorilor instituționali. BVB are o expunere semnificativă pe companii energetice (OMV Petrom, Romgaz, Transgaz, Electrica), iar volatilitatea gazelor şi a petrolului se transferă imediat în cotațiile bursiere. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproape o cincime din comerțul mondial cu țiței, a devenit dintr-odată un subiect de îngrijorare pentru toți investitorii care au în portofoliu companii energetice, inclusiv cei de la Bucureşti.

„Sectorul de energie a fost în centrul atenției, având în vedere ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz şi incertitudinea legată de evoluția prețului petrolului, ulterior al combustibilului, dar şi situația prețului gazelor naturale. Etalonul european al gazelor a crescut puternic în primele două sesiuni ale săptămânii, luni şi marți, ceea ce a amplificat volatilitatea. Am văzut scăderi la majoritatea companiilor. Nu pot spune că un anumit sector a fost mai afectat decât celelalte. Şi asta pentru că multe dintre companii se aflau în zone de maxime istorice, iar perspectivele de corecție erau, într-un fel, mai ample”, a subliniat analistul XTB.

Datele confirmă această dinamică: Transgaz a scăzut cu 11,05% în ultima săptămână, Electrica cu 8,96%, iar OMV Petrom cu 1,95%. Scăderile sunt reale, însă Transgaz rămâne în plus cu 203% față de acum un an, iar Electrica cu 103%.

Citește și: Titluri de stat, imobiliare sau bursă? Ce opțiuni au românii pentru a-și apăra economiile în fața inflației

Fuga investitorilor spre activele de refugiu

Dincolo de energie, conflictul din Iran a activat un mecanism clasic pe piețele financiare: retragerea din active percepute ca riscante şi migrarea spre instrumente mai stabile. În această ierarhie a riscului, piețele emergente – categoria din care face parte şi România – sunt printre primele vizate. Nu pentru că ar fi direct expuse conflictului, ci pentru că investitorii instituționali îşi reduc expunerea pe tot ce înseamnă risc perceput.

„O problemă majoră, în astfel de cazuri de incertitudine, pentru Bursa de Valori Bucureşti şi pentru piața românească în general, este faptul că, fiind o piață emergentă, în perioadele în care investitorii se orientează către instrumente care oferă mai multă siguranță, aşa-numitele active de refugiu, piețele emergente sunt printre primele care au de suferit. De regulă, scăderile sunt mai ample decât în cazul unor piețe dezvoltate, precum cele din vestul Europei sau din Statele Unite”, explică Radu Puiu.

Potrivit analistului financiar, investitorii s-au îndreptat spre metalele prețioase, cupru, dar și oarecum surprinzător, spre dolarul american.

„Am văzut o orientare către activele clasice, în special către metalele prețioase. Argintul era deja în atenția investitorilor încă de la începutul anului, dar am observat o orientare şi către alte tipuri de metale. De exemplu, au existat mişcări şi pe cupru. În acelaşi timp, am văzut o consolidare a dolarului american, lucru oarecum paradoxal, având în vedere că Statele Unite sunt unul dintre actorii implicați în acest conflict. Cu toate acestea, investitorii au considerat că o reorientare către dolar ar putea fi o decizie inspirată în acest context de incertitudine”, arată Radu Puiu.

Perspectiva următoarelor luni: ochii pe Wall Street

Evoluția conflictului din Iran rămâne principala variabilă de incertitudine. Dacă tensiunile se calmează, piețele pot reveni rapid pe creştere. Dacă escaladează, presiunea continuă. Analistul XTB atrage însă atenția că direcția BVB pe termen mediu se decide pe bursele din New York sau Frankfurt.

„Este greu de spus, având în vedere cât de multe lucruri se schimbă de la o săptămână la alta. Ce pot spune este că Bursa de Valori Bucureşti va urma, cel mai probabil, trendul celorlalte piețe. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne uităm în primul rând la ce se întâmplă în Statele Unite şi pe piețele europene. Dacă acolo vom vedea scăderi, acestea se vor resimți automat şi pe plan local. Un aspect pe care îl discutam chiar la finalul săptămânii trecute este că slăbiciunea din sectorul tehnologic, care a alimentat o uşoară corecție în Statele Unite, s-a răspândit, cu o anumită întârziere, şi pe BVB. În astfel de momente, mişcările – atât scăderile, cât şi creşterile – tind să fie mai ample pe BVB decât în Vest, iar acesta este un element de care trebuie să ținem cont”, a conchis analistul Radu Puiu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
mediafax.ro
image
Carlos Mora şi Raul Florucz, propuşi la FCSB: “Nici nu i-a interesat!”. Pe ce sumă poate pleca jucătorul Universităţii Craiova. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
playtech.ro
image
Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal a uimit pe toată lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Când se dau bani în plus pentru pensionari și mame. Discuția finală dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Calvarul unor ieșeni care nu mai pot scăpa de chiriașa grecoaică. Se chinuie să o dea afară de mai bine de un an!
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
femeie frumoasa ochi albastri jpeg
De unde vin, de fapt, ochii albaștri? Povestea unui strămoș comun din apropierea Mării Negre
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
6 mirosuri care trădează o casă modestă
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă