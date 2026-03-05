Scăderi pe linie la Bursă după atacurile asupra Iranului. Analistul Radu Puiu explică dacă economiile românilor sunt în pericol

Intervenția SUA și Israel asupra regimului teocratic din Iran a generat unde de şoc pe bursele globale. La Bucureşti, scăderile din ultima săptămână au variat între 3 şi 15 procente, în funcție de companie. Privite în contextul unui an în care Bursa de Valori București a înregistrat câștiguri record, pierderile din ultimele zile nu ar trebui să îi sperie pe investitori. Radu Puiu, analist financiar la XTB România, explică pentru „Adevărul” reacțiile pe BVB în urma declanșării conflictului din Iran, dar și care sunt perspectivele pieței în acest an.

Conflictul din Iran nu a prins BVB într-un moment de slăbiciune, ci exact invers, după una dintre cele mai bune perioade din istoria bursei româneşti. Indicele BET atinsese maxime istorice, iar companiile listate acumulaseră câştiguri substanțiale.

„Bursa a avut o uşoară tendință de scădere, dar nu la fel de pronunțată ca în Statele Unite sau pe indicii majori din Europa. Trebuie să ne amintim că, în cazul indicelui BET, dar şi al celorlalți indici, piața românească era deja într-o uşoară tendință corectivă chiar şi înainte de declanşarea conflictului. Asta şi pentru că se afla la maxime istorice, iar investitorii au dorit, cumva, să marcheze o parte din profiturile acumulate. Prin urmare, am putea spune că aceste corecții au fost mai degrabă conjuncturale şi nu neapărat rezultatul unui impact direct al conflictului, ci al tendinței generale de pe piețele de capital”, a explicat Radu Puiu.

Cu alte cuvinte, conflictul a acționat ca un declanşator, nu ca o cauză. Bursa se pregătea oricum să respire după un an excepțional.

De ce Iran contează pentru o bursă din Europa de Est

La prima vedere, un conflict în Orientul Mijlociu ar trebui să aibă un impact limitat asupra unei burse din Europa de Est. În realitate, legătura este directă şi funcționează prin două canale: prețul energiei şi comportamentul investitorilor instituționali. BVB are o expunere semnificativă pe companii energetice (OMV Petrom, Romgaz, Transgaz, Electrica), iar volatilitatea gazelor şi a petrolului se transferă imediat în cotațiile bursiere. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproape o cincime din comerțul mondial cu țiței, a devenit dintr-odată un subiect de îngrijorare pentru toți investitorii care au în portofoliu companii energetice, inclusiv cei de la Bucureşti.

„Sectorul de energie a fost în centrul atenției, având în vedere ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz şi incertitudinea legată de evoluția prețului petrolului, ulterior al combustibilului, dar şi situația prețului gazelor naturale. Etalonul european al gazelor a crescut puternic în primele două sesiuni ale săptămânii, luni şi marți, ceea ce a amplificat volatilitatea. Am văzut scăderi la majoritatea companiilor. Nu pot spune că un anumit sector a fost mai afectat decât celelalte. Şi asta pentru că multe dintre companii se aflau în zone de maxime istorice, iar perspectivele de corecție erau, într-un fel, mai ample”, a subliniat analistul XTB.

Datele confirmă această dinamică: Transgaz a scăzut cu 11,05% în ultima săptămână, Electrica cu 8,96%, iar OMV Petrom cu 1,95%. Scăderile sunt reale, însă Transgaz rămâne în plus cu 203% față de acum un an, iar Electrica cu 103%.

Fuga investitorilor spre activele de refugiu

Dincolo de energie, conflictul din Iran a activat un mecanism clasic pe piețele financiare: retragerea din active percepute ca riscante şi migrarea spre instrumente mai stabile. În această ierarhie a riscului, piețele emergente – categoria din care face parte şi România – sunt printre primele vizate. Nu pentru că ar fi direct expuse conflictului, ci pentru că investitorii instituționali îşi reduc expunerea pe tot ce înseamnă risc perceput.

„O problemă majoră, în astfel de cazuri de incertitudine, pentru Bursa de Valori Bucureşti şi pentru piața românească în general, este faptul că, fiind o piață emergentă, în perioadele în care investitorii se orientează către instrumente care oferă mai multă siguranță, aşa-numitele active de refugiu, piețele emergente sunt printre primele care au de suferit. De regulă, scăderile sunt mai ample decât în cazul unor piețe dezvoltate, precum cele din vestul Europei sau din Statele Unite”, explică Radu Puiu.

Potrivit analistului financiar, investitorii s-au îndreptat spre metalele prețioase, cupru, dar și oarecum surprinzător, spre dolarul american.

„Am văzut o orientare către activele clasice, în special către metalele prețioase. Argintul era deja în atenția investitorilor încă de la începutul anului, dar am observat o orientare şi către alte tipuri de metale. De exemplu, au existat mişcări şi pe cupru. În acelaşi timp, am văzut o consolidare a dolarului american, lucru oarecum paradoxal, având în vedere că Statele Unite sunt unul dintre actorii implicați în acest conflict. Cu toate acestea, investitorii au considerat că o reorientare către dolar ar putea fi o decizie inspirată în acest context de incertitudine”, arată Radu Puiu.

Perspectiva următoarelor luni: ochii pe Wall Street

Evoluția conflictului din Iran rămâne principala variabilă de incertitudine. Dacă tensiunile se calmează, piețele pot reveni rapid pe creştere. Dacă escaladează, presiunea continuă. Analistul XTB atrage însă atenția că direcția BVB pe termen mediu se decide pe bursele din New York sau Frankfurt.

„Este greu de spus, având în vedere cât de multe lucruri se schimbă de la o săptămână la alta. Ce pot spune este că Bursa de Valori Bucureşti va urma, cel mai probabil, trendul celorlalte piețe. Din punctul meu de vedere, trebuie să ne uităm în primul rând la ce se întâmplă în Statele Unite şi pe piețele europene. Dacă acolo vom vedea scăderi, acestea se vor resimți automat şi pe plan local. Un aspect pe care îl discutam chiar la finalul săptămânii trecute este că slăbiciunea din sectorul tehnologic, care a alimentat o uşoară corecție în Statele Unite, s-a răspândit, cu o anumită întârziere, şi pe BVB. În astfel de momente, mişcările – atât scăderile, cât şi creşterile – tind să fie mai ample pe BVB decât în Vest, iar acesta este un element de care trebuie să ținem cont”, a conchis analistul Radu Puiu.