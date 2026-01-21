Donald Trump, jigniri față de țara gazdă, la Davos. De ce l-a „enervat” prim-ministrul Elveției

Preşedintele Donald Trump, aflat miercuri la Davos, a criticat ţara gazdă, Elveţia, reproşându-i că a câştigat „enorm” de pe urma Statelor Unite şi justificându-şi astfel politica taxelor vamale punitive.

„Elveţia câştiga enorm de mult pe seama Statelor Unite. Exista un deficit comercial de 41 de miliarde de dolari, aşa că a trebuit să impun taxe vamale de 30%”, a explicat Trump.

„Prim-ministrul ţării, cred că era o femeie, m-a sunat pentru a refuza aceste taxe vamale, spunând că ţara ei este mică”, a continuat preşedintele american. „Şi, să fiu sincer, m-a enervat şi i-am spus: mulţumesc, doamnă, la revedere. Şi am trecut la 39%”, a povestit Donald Trump, scrie News.

„Toată lumea a venit să mă vadă, dar acum ei plătesc taxe vamale”, a continuat el justificând şi lăudându-se cu strategia sa de a impune aproape tuturor ţărilor din lume taxe vamale.

„Fără Statele Unite, nu ar fi nimic!”, a spus Donald Trump, revenind la Elveţia, ţara gazdă a Forumului Economic de la Davos. „În această conversaţie, mi-am dat seama că Statele Unite menţin lumea pe linia de plutire”, a continuat Donald Trump revenind la convorbirea avută cu premierul elveţian.

„Mulţi profită de ţara noastră. Fără noi, Elveţia nu mai este Elveţia şi acelaşi lucru s-ar întâmpla cu toate ţările reprezentate aici”, a declarat provocator preşedintele american, înainte de a-şi explica raţionamentul strategiei sale: supunerea în faţa voinţei SUA. „Aş fi putut impune taxe vamale de 70%. Dar trebuie să fim ascultaţi”, a declarat el.