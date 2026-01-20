Premierul Canadei, avertisment de la Davos: „Ordinea veche nu se mai întoarce. Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”

Premierul Canadei, Mark Carney, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, unul dintre cele mai directe și incomode diagnostice ale ordinii internaționale postbelice: sistemul global bazat pe reguli, dominat timp de decenii de Statele Unite, s-a încheiat. Nu asistăm la o ajustare temporară, ci la o ruptură profundă, a avertizat liderul de la Ottawa, într-un discurs cu accente filozofice și geopolitice rare pentru o scenă dominată de limbaj diplomatic prudent.

Fără a-l menționa explicit pe președintele american Donald Trump, Carney a vorbit despre „hegemonia americană” și despre felul în care marile puteri folosesc astăzi integrarea economică drept armă: tarifele devin instrument de presiune, infrastructura financiară – mecanism de constrângere, iar lanțurile de aprovizionare – vulnerabilități exploatabile.

„Canadienii știu că vechea noastră presupunere confortabilă – că geografia și alianțele ne garantează automat securitatea și prosperitatea – nu mai este valabilă”, a spus Carney, într-un mesaj care vizează nu doar publicul intern, ci întreaga categorie a așa-numitelor „puteri medii”.

Discursul a fost rostit pe fondul escaladării tensiunilor geopolitice dintre Statele Unite, China și Rusia, într-un moment în care Washingtonul amenință aliații cu tarife comerciale și reaprinde dispute sensibile, inclusiv asupra Groenlandei, teritoriu aflat sub suveranitatea Danemarcei, stat membru NATO.

Carney a construit intervenția sa în jurul unei metafore inspirate din celebrul eseu al disidentului ceh Václav Havel, Puterea celor fără de putere. A evocat imaginea negustorului care afișează lozinci în care nu crede, doar pentru a evita problemele, simbol al sistemelor care supraviețuiesc nu prin adevăr, ci prin conformism. „Este timpul ca statele și companiile să-și dea jos pancartele din vitrină”, a spus premierul canadian, cerând renunțarea la ficțiunea unei ordini internaționale care nu mai funcționează în realitate.

„Se pare că în fiecare zi ni se amintește că trăim într-o eră a rivalității dintre marile puteri - că ordinea bazată pe reguli se estompează, că cei puternici pot face ce pot, iar cei slabi trebuie să sufere ce trebuie.

Și acest aforism al lui Tucidide este prezentat ca inevitabil, ca o reafirmare a logicii naturale a relațiilor internaționale. Și confruntate cu această logică, există o tendință puternică a țărilor să meargă înainte așa, să se conformeze, să evite problemele și să spere că dacă se conformează vor avea parte de siguranță.

Nu așa funcționează. Deci, care sunt opțiunile noastre?

În 1978, disidentul ceh Vaclav Havel, ulterior președinte, a scris un eseu intitulat «Puterea celor fără putere», în care punea o întrebare simplă: cum s-a susținut sistemul comunist?

Iar răspunsul său a început cu o băcănie.

În fiecare dimineață, vânzătorul își pune un afiș în vitrina sa, cu textul: «Muncitori din întreaga lume, uniți-vă». El nu crede în asta. Nimeni nu crede. Dar el pune oricum afișul acolo pentru a evita problemele, pentru a semnala conformitatea, pentru a se înțelege.

Și pentru că fiecare comerciant de pe fiecare stradă face același lucru, sistemul persistă - nu doar prin violență, ci prin participarea oamenilor obișnuiți la ritualuri pe care le știu în mod privat a fi false.

Havel a numit acest lucru a trăi în interiorul minciunii. Puterea sistemului nu vine din adevărul său, ci din dorința tuturor de a acționa ca și cum ar fi adevărat. Iar fragilitatea sa provine din aceeași sursă. Chiar și atunci când o singură persoană încetează să mai acționeze, când băcanul își îndepărtează afișul, iluzia începe să se risipească. Prieteni, este timpul ca firmele și țările să își dea jos afișele.

Timp de decenii, țări precum Canada au prosperat sub ceea ce am numit ordinea internațională bazată pe reguli. Ne-am alăturat organizațiilor sale, am lăudat principiile sale, am beneficiat de predictibilitatea sa. Și datorită acestui fapt, am putut urmări politici externe bazate pe valori sub protecția sa.

Știam că povestea ordinii internaționale bazate pe reguli era parțial falsă, că cei mai puternici se scuteau de obligații atunci când le era convenabil, că regulile comerciale erau aplicate asimetric și știam că dreptul internațional se aplica cu o rigoare variată, în funcție de identitatea acuzatului sau a victimei.

Această ficțiune era utilă, iar hegemonia americană, în special, a contribuit la furnizarea de bunuri publice, rute maritime deschise, un sistem financiar stabil, securitate colectivă și sprijin pentru cadre de soluționare a disputelor.

Așa că am pus afișul în vitrină. Am participat la ritualuri și am evitat în mare măsură să semnalăm decalajele dintre retorică și realitate.

Această înțelegere nu mai funcționează.

Permiteți-mi să fiu direct. Ne aflăm în mijlocul unei rupturi, nu al unei tranziții”, a avertizat premierul Canadei.

În viziunea sa, multilateralismul clasic este sub presiune, iar instituții precum ONU, OMC sau marile arhitecturi de cooperare globală sunt tot mai fragile. Reacția instinctivă a multor state este retragerea în autonomie strategică – în energie, hrană, apărare, finanțe. O lume a „fortărețelor”, a avertizat Carney, va fi însă mai săracă, mai instabilă și mai puțin sustenabilă.

”În ultimele două decenii, o serie de crize în domeniul financiar, al sănătății, al energiei și al geopoliticii au scos la iveală riscurile unei integrări globale extreme. Dar, mai recent, marile puteri au început să folosească integrarea economică ca arme, tarifele ca pârghie, infrastructura financiară ca coerciție, lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități care trebuiau exploatate.

Nu poți trăi în minciuna beneficiului reciproc prin integrare atunci când integrarea devine sursa subordonării tale.

Organizațiile multilaterale pe care s-au bazat puterile mijlocii - OMC, ONU, COP, însăși arhitectura rezolvării colective a problemelor - sunt amenințate. Drept urmare, multe țări trag aceleași concluzii, și anume că trebuie să dezvolte o mai mare autonomie strategică în domeniul energiei, alimentelor, mineralelor critice, finanțelor și lanțurilor de aprovizionare. Și acest impuls este de înțeles.

O țară care nu se poate hrăni singură, nu se poate alimenta singură sau nu se poate apăra are puține opțiuni. Când regulile nu te mai protejează, trebuie să te protejezi.

Dar să fim limpezi în privința unde duce acest lucru. O lume a fortărețelor va fi mai săracă, mai fragilă și mai puțin sustenabilă.

Și există un alt adevăr: dacă marile puteri abandonează chiar și pretenția regulilor și valorilor pentru urmărirea nestingherită a puterii și intereselor lor, câștigurile din tranzacționalism vor deveni mai greu de reprodus.

Hegemonii nu își pot monetiza continuu relațiile

Hegemonii nu își pot monetiza continuu relațiile. Aliații se vor diversifica pentru a se proteja împotriva incertitudinii. Vor cumpăra asigurări, vor crește opțiunile pentru a reconstrui suveranitatea, o suveranitate care odată era ancorată în reguli, dar care va fi din ce în ce mai ancorată în capacitatea de a rezista presiunii.

Această sală știe că acesta este managementul clasic al riscului. Managementul riscului are un preț, dar acel cost al autonomiei strategice, al suveranității, poate fi și împărtășit. Investițiile colective în reziliență sunt mai ieftine decât construirea de către fiecare a propriilor fortărețe. Standardele comune reduc fragmentările. Complementaritățile sunt sume pozitive.

Întrebarea pentru puterile mijlocii precum Canada nu este dacă să se adapteze la noua realitate - trebuie.

Întrebarea este dacă ne adaptăm pur și simplu construind ziduri mai înalte sau dacă putem face ceva mai ambițios”, a continuat premierul Canadei.

Părerea noastră este că puterile de mijloc trebuie să acționeze împreună

Dar aș spune, de asemenea, că marile puteri își pot permite, deocamdată, să meargă singure. Au dimensiunea pieței, capacitatea militară și puterea de a dicta termenii. Puterile mijlocii nu. Dar atunci când negociem doar bilateral cu un hegemon, negociem din slăbiciune. Acceptăm ceea ce ni se oferă. Concurăm unii cu alții pentru a fi cei mai adaptabili.

Aceasta nu este suveranitate. Este exercitarea suveranității în timp ce se acceptă subordonarea.

Într-o lume a rivalității dintre marile puteri, țările intermediare au de ales: să concureze între ele pentru favoruri sau să se combine pentru a crea o a treia cale cu impact. Nu ar trebui să permitem ca ascensiunea puterii coerente să ne orbească față de faptul că puterea legitimității, integrității și regulilor va rămâne puternică dacă alegem să o exercităm împreună.

Ceea ce mă aduce înapoi la Havel. Ce înseamnă pentru puterile de mijloc să trăiască adevărul?

În primul rând, înseamnă să denumim realitatea. Nu mai invocați ordinea internațională bazată pe reguli ca și cum ar funcționa încă așa cum este promovată. Numiți-o așa cum este: un sistem de intensificare a rivalității dintre marile puteri, în care cei mai puternici își urmăresc interesele folosind integrarea economică ca și coerciție.

Înseamnă să acționăm consecvent, aplicând aceleași standarde aliaților și rivalilor. Când puterile de mijloc critică intimidarea economică dintr-o direcție, dar tac când vine din alta, păstrăm semnul la fereastră”, a subliniat Carney.

Răspunsul Canadei, spune el, este ceea ce președintele Finlandei a numit „realism bazat pe valori”: o combinație de principii ferme și pragmatism rece. Ottawa își consolidează economia internă, își dublează cheltuielile de apărare, elimină barierele comerciale interne și accelerează investiții masive în energie, inteligență artificială și minerale critice. În paralel, Canada își diversifică agresiv parteneriatele externe, de la Uniunea Europeană la Asia și Orientul Mijlociu.

Carney a anunțat noi acorduri strategice, negocieri comerciale extinse și participarea Canadei la coaliții „cu geometrie variabilă”, adaptate fiecărei crize – de la sprijinul pentru Ucraina, la securitatea arctică și cooperarea în domeniul inteligenței artificiale.

”În ceea ce privește suveranitatea arctică, susținem ferm Groenlanda și Danemarca și le susținem pe deplin dreptul unic de a determina viitorul Groenlandei.

Angajamentul nostru față de Articolul 5 al NATO este de neclintit, așa că lucrăm cu aliații noștri NATO, inclusiv cu cei opt state nordice și baltice, pentru a securiza în continuare flancurile nordice și vestice ale alianței, inclusiv prin investițiile fără precedent ale Canadei în radare ultraterestre, în submarine, în aeronave și în avioane de luptă la sol - avioane de luptă pe gheață.

Canada se opune ferm tarifelor vamale asupra Groenlandei și solicită discuții concentrate pentru a atinge obiectivele noastre comune de securitate și prosperitate în Arctica.

În ceea ce privește comerțul plurilateral, susținem eforturile de construire a unei punți între Parteneriatul Transpacific și Uniunea Europeană, ceea ce ar crea un nou bloc comercial de 1,5 miliarde de oameni, care se ocupă de minerale critice.

Formăm cluburi de cumpărători ancorate în G7, astfel încât lumea să se poată diversifica, îndepărtându-se de oferta concentrată. Iar în ceea ce privește inteligența artificială, cooperăm cu democrații care împărtășesc aceleași idei pentru a ne asigura că, în cele din urmă, nu vom fi forțați să alegem între hegemoni și hiperscalatori.

Acesta nu este multilateralism naiv și nici nu se bazează pe instituțiile lor. Este vorba despre construirea de coaliții care lucrează problemă cu problemă cu parteneri care au suficiente puncte comune pentru a acționa împreună. În unele cazuri, aceasta va fi marea majoritate a națiunilor. Ceea ce face este să creeze o rețea densă de conexiuni între comerț, investiții, cultură, pe care ne putem baza pentru provocări și oportunități viitoare.

Părerea noastră este că puterile de mijloc trebuie să acționeze împreună, pentru că, dacă nu suntem la masă, suntem în meniu

”Și pragmatici în recunoașterea faptului că progresul este adesea incremental, că interesele diverge, că nu toți partenerii vor împărtăși toate valorile noastre.

Înseamnă să construim ceea ce pretindem că credem, în loc să așteptăm ca vechea ordine să fie restabilită. Înseamnă să creăm instituții și acorduri care funcționează așa cum este descris și înseamnă să reducem efectul de levier care permite coerciția.

Asta înseamnă construirea unei economii interne puternice. Ar trebui să fie prioritatea imediată a fiecărui guvern.

Iar diversificarea la nivel internațional nu este doar prudență economică; este o bază materială pentru o politică externă onestă, deoarece țările își câștigă dreptul la poziții principiale prin reducerea vulnerabilității lor la represalii.

Deci, Canada. Canada are ceea ce își dorește lumea. Suntem o superputere energetică. Deținem rezerve vaste de minerale esențiale. Avem cea mai educată populație din lume. Fondurile noastre de pensii se numără printre cei mai mari și mai sofisticați investitori din lume. Cu alte cuvinte, avem capital talentat. De asemenea, avem un guvern cu o capacitate fiscală imensă de a acționa decisiv. Și avem valorile la care aspiră mulți alții.

Canada este o societate pluralistă care funcționează. Piața noastră publică este zgomotoasă, diversă și liberă. Canadienii își mențin angajamentul față de sustenabilitate. Suntem un partener stabil și de încredere într-o lume care este orice altceva, un partener care construiește și valorizează relații pe termen lung.

Și mai avem ceva: recunoaștem ceea ce se întâmplă și suntem hotărâți să acționăm în consecință. Înțelegem că această ruptură necesită mai mult decât adaptare. Necesită onestitate față de lumea așa cum este.”

”Știm că vechea ordine nu se va mai întoarce. Nu ar trebui să o jelim. Nostalgia nu este o strategie, dar credem că din această fractură putem construi ceva mai mare, mai bun, mai puternic, mai drept. Aceasta este sarcina puterilor de mijloc, a țărilor care au cel mai mult de pierdut dintr-o lume a fortărețelor și cel mai mult de câștigat dintr-o cooperare autentică.

Cei puternici au puterea lor. Dar și noi avem ceva: capacitatea de a nu ne mai preface, de a numi realitățile, de a ne consolida puterea acasă și de a acționa împreună”.

Mesajul central a fost însă unul mai amplu: puterile medii trebuie să acționeze împreună sau riscă să devină simple obiecte ale jocului marilor puteri. „Dacă nu suntem la masă, suntem în meniu”, a spus Carney, într-o formulare care a stârnit reacții în sală.

„Vechea ordine nu se mai întoarce. Nu are sens să o jelim. Nostalgia nu este o strategie”, a concluzionat premierul canadian. Din fractura actuală, susține el, poate lua naștere o ordine mai onestă și mai echilibrată – dar numai dacă statele renunță la prefăcătorie, își construiesc forța acasă și aleg cooperarea reală în locul supunerii tăcute.

Un discurs care, dincolo de retorică, marchează o schimbare de ton: nu doar adaptare la o lume mai dură, ci recunoașterea deschisă a faptului că regulile jocului s-au schimbat definitiv.