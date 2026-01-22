Președintele SUA, Donald Trump a deschis o ceremonia dedicată „Consiliului Păcii” internațional cu o digresiune axată pe politica internă, lăudându-se cu creșterea economică a SUA în fața a peste zece lideri mondiali.

„Avem un mandat important acasă, așa cum am spus ieri, economia SUA este în plină expansiune”, a spus el. „Când America este în plină expansiune, întreaga lume este în plină expansiune.”

Trump a continuat să adopte o notă la fel de optimistă în ceea ce privește politica externă, susținând că lumea este acum „mai pașnică” decât era înainte de administrația sa și insistând că „Consiliul său pentru Pace” va ajuta în curând la negocierea unei păci durabile în Gaza.

„Avem mici incendii pe care le vom stinge, dar sunt mici”, a spus el, afirmând că războiul Israelului în Gaza „se apropie cu adevărat de sfârșit”.

Totuși, în ciuda acestui fapt, Trump s-a referit la Hamas ca fiind formată din cei care „s-au născut cu puști în mână”, amenințând din nou cu agresiunea dacă aceasta refuză un acord de pace.

„Trebuie să renunțe la arme, iar dacă nu fac asta, va fi sfârșitul lor”, a spus el.

La ceremonia de semnare a acordului președintelui Donald Trump pentru noul său „Consiliu al Păcii” au participat reprezentanți din mai puțin de 20 de țări - și niciunul dintre aliații tradiționali ai SUA din Europa de Vest.

Națiunile reprezentate pe scena de la Davos s-au înclinat puternic spre Orientul Mijlociu și America de Sud, printre participanți aflându-se lideri din Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Argentina și Paraguay.

„Suntem cu adevărat onorați de prezența dumneavoastră astăzi”, a spus Trump, referindu-se la ei ca fiind „în majoritatea cazurilor lideri foarte populari, în alte cazuri nu atât de populari”.

Numărul total de participanți este mai mic decât cei aproximativ 35 pe care un oficial superior al administrației i-a prezis reporterilor la începutul acestei săptămâni. Și nu a inclus nicio națiune din Europa de Vest, dintre care unele și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ideea unui consiliu dedicat păcii, care ar putea implica adversari precum Rusia, aflată în prezent în război cu unul dintre aliații săi.

Donald Trump spune că acum avem „pace în Orientul Mijlociu” și a repetat afirmația că a rezolvat opt ​​războaie și apoi sugerează că „încă unul va fi încheiat în curând”, referindu-se la cel dintre Rusia și Ucraina, despre care a spus „că credea că va fi ușor”, dar s-a dovedit a fi cea mai dificil. 29.000 de oameni, majoritatea soldați, au murit luna trecută, spune Trump, un număr „teribil”.

Trump a trecut la un monolog despre victoria sa electorală din 2024 și despre schimbarea radicală de situație de atunci. El a repetat câteva puncte cheie din discursul său de ieri despre scăderea inflației și reducerea decalajului comercial, subliniind că multe incendii au fost stinse.

Lista țărilor care vor semna Consiliul de pace include: Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Belarus, Egipt, Ungaria, Indonezia, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Maroc, Pakistan, Qatar, Arabia Saudită, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan și Vietnam.

Iar cele care nu se vor alătura, cel puțin deocamdată: Franța, Norvegia, Slovenia, Suedia și Regatul Unit.

Și alții au fost invitați, dar nu și-au asumat niciun angajament: Cambodgia, China, Croația, Germania, India, Italia, ramura executivă a UE, Paraguay, Rusia, Singapore, Thailanda și Ucraina .