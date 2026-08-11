Criza provocată de nivelul scăzut al Dunării, discutată la Bruxelles. UE pregătește măsuri de sprijin pentru România, Ungaria și Slovenia

Nivelul scăzut al Dunării și impactul acestuia asupra producției de energie au ajuns în atenția instituțiilor europene. Reprezentanții ministerelor Energiei din mai multe state afectate de situații similare, inclusiv România, au participat marți la o reuniune online a Grupului de coordonare pentru energie electrică al Comisiei Europene.

În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat scenariile care ar putea apărea în cazul în care România s-ar confrunta cu dificultăți în achiziționarea energiei electrice necesare consumului intern, potrivit Digi24.

Una dintre variantele luate în calcul este activarea unor mecanisme europene de solidaritate energetică, astfel încât țara noastră să poată primi energie prin rețeaua europeană dacă nu va putea acoperi necesarul din surse proprii sau din piață.

Tot în cadrul reuniunii a fost discutată posibilitatea renegocierii jalonului din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care prevede închiderea centralelor pe cărbune până la 31 august. Autoritățile încearcă să obțină amânarea termenului, astfel încât aceste capacități de producție să rămână disponibile până la depășirea actualei crize energetice.

Ulterior reuniunii, oficialii europeni au anunțat că România, Ungaria și Slovenia vor beneficia de coordonare la nivelul Uniunii Europene pentru asigurarea energiei necesare în perioadele de consum ridicat.

România va continua să primească energie electrică din sistemul european, în condițiile în care necesarul de import ar urma să crească odată cu oprirea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Estimările arată că, la orele de vârf din timpul serii, România ar putea avea nevoie să importe aproximativ jumătate din consumul de energie electrică.

Amintim că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a început procedurile tehnice pentru oprirea controlată a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut la Dunării și al evoluției nivelului apei din zona pompelor de răcire.

Oprirea este așteptată în cursul acestei săptămâni. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național pregătesc compensarea producției care va fi pierdută prin importuri și prin activarea unor capacități suplimentare de producție.