Critici dure după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. CTP: „Președintele a produs un risc de securitate”

Mai multe persoane publice au criticat dur situația privind deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris, după ce șeful statului este blocat de marți seară în capitala Franței din cauza condițiilor meteo.

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că în ciuda explicațiilor date privind blocarea președintelui Nicușor Dan la Paris, incidentul este perceput diferit în capitalele europene.

„Toate încercările jurnaliștilor, politicienilor și specialiștilor de a explica și justifica ce s-a întâmplat în deplasarea președintelui Dan la Paris sunt inutile, cel puțin în plan extern. Ele pot să convingă niște fani ai lui Nicușor Dan, nu și cancelariile europene. De acolo, lucrurile se văd așa:

- președintele României este singurul care a fost nevoit să aterizeze pe un aeroport secundar, și nu pe Charles de Gaulle, ca toate aeronavele oficiale, din pricina faptului că a venit cu un avion militar;

- toți șefii de stat prezenți la Paris au decolat seara, după încheierea Summit-ului, iar Nicușor Dan a pierdut o noapte și o zi până la întoarcerea în țară;

- șeful statului român și comandant suprem al Armatei a pronunțat în avionul Spartan cuvintele „am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate”. Toate zicerile ulterioare, că „președintele a fost dezinformat”, că „Spartanul are sistem de comunicații” nu fac decât să-l acuze pe dl Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false. Ca să nu credem așa ceva, nu rămâne decât să luăm de bun ce a spus. Care, de altfel, n-ar fi trebuit spus, chiar dacă e adevărat, căci tocmai așa președintele a produs un risc de securitate”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

El a explicat că, de fapt, este „vorba de o gravă ilegalitate. Dacă dl Dan s-ar fi aflat 270 de minute, să zicem, într-o intervenție chirurgicală cu anestezie generală, ar fi trebuit să aibă un locțiitor desemnat pentru acest interval de timp. Un președinte „deconectat” înseamnă o infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență.”.

Cristian Tudor Popescu nu este singurul care a criticat în spațiul public incidentul. Fostul consilier prezidențial Iulian Fota a transmis că situația „nu ne prezintă onorabil” și a arătat lipsa unor soluții serioase pentru transportul oficialilor de rang înalt.

„România este o țară cu un PIB de 400 de miliarde de dolari. Nu pot să cred că suntem într-o situație totuși atât de dificilă, încât nu se poate găsi o soluție pentru ca președintele României sau premierul să aibă la dispoziție un instrument modern, în care, de exemplu, să aibă comunicare. Vă dați seama că în 4 ore avionul ăla merge cam 400–500 de kilometri pe oră, cred că face vreo 4 ore până la București. Deci timp de 4 ore, președintele este deconectat de la fluxul informațional principal. Nu e acceptabil în secolul XXI România să călătorească în condițiile astea”, a declarat Fota.

La rândul său, deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a criticat dur modul în care a fost gestionată deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris.

„Este de neînțeles pentru mine insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii. Pentru că este absolut ridicol ca președintele României să fie blocat la Paris pentru că o aeronavă Spartan a MApN nu poate decola din cauza condițiilor meteo”, a scris deputatul PSD pe pagina sa de Facebook.

Ce spun specialiștii

Nicușor Dan, a rămas miercuri blocat la Paris din cauza condițiilor meteo nefavorabile, fiindu-i întârziată întoarcerea în țară după participarea la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) găzduită la Palatul Elysee de președintele Franței, Emmanuel Macron. Aeronava militară Spartan, cu care s-a deplasat, nu a putut decola, iar zborul a fost amânat până la curățarea pistei.

Întrebat despre achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, şeful statului a spus că „nu se pune problema în 2026". „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştri care se duc în delegaţii care sunt importante, pentru că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi pentru că nu avem comunicaţii înăuntru. În momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi de ce se întâmplă în ţară", a mai explicat Nicuşor Dan.

În acest context, pilotul Cezar Osiceanu a explicat pentru „Adevărul” de ce achiziția unui avion prezidențial dedicat ar reprezenta soluția cea mai eficientă și mai sigură pentru România. „Este singura soluție viabilă și, dacă ne uităm la toate țările din Europa, fără să ne comparăm cu cele din Africa, în care, de regulă, fiecare președinte are un avion prezidențial, observăm că toate statele europene au pentru șeful statului și pentru guvern un avion dedicat special pentru astfel de deplasări”, a declarat Osiceanu.

Principalele avantaje ale unui astfel de avion sunt multiple. În primul rând, imaginea țării la nivel internațional. Pe de altă parte, există problema confortului și siguranței. „A folosi un avion militar care este cu elice, care nu are dotări de confort, nu are dotări de securitate și așa mai departe, în locul unui avion de linie, creează evident o neconcordanță în ceea ce privește principiile de securitate ale zborului și siguranța președintelui”, a explicat Osiceanu.