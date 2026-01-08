search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Critici dure după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. CTP: „Președintele a produs un risc de securitate”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Mai multe persoane publice au criticat dur situația privind deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris, după ce șeful statului este blocat de marți seară în capitala Franței din cauza condițiilor meteo.

Nicușor Dan blocat în Franța FOTO Facebook
Nicușor Dan blocat în Franța FOTO Facebook

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a transmis, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, că în ciuda explicațiilor date privind blocarea președintelui Nicușor Dan la Paris, incidentul este perceput diferit în capitalele europene.

„Toate încercările jurnaliștilor, politicienilor și specialiștilor de a explica și justifica ce s-a întâmplat în deplasarea președintelui Dan la Paris sunt inutile, cel puțin în plan extern. Ele pot să convingă niște fani ai lui Nicușor Dan, nu și cancelariile europene. De acolo, lucrurile se văd așa:

- președintele României este singurul care a fost nevoit să aterizeze pe un aeroport secundar, și nu pe Charles de Gaulle, ca toate aeronavele oficiale, din pricina faptului că a venit cu un avion militar;

- toți șefii de stat prezenți la Paris au decolat seara, după încheierea Summit-ului, iar Nicușor Dan a pierdut o noapte și o zi până la întoarcerea în țară;

- șeful statului român și comandant suprem al Armatei a pronunțat în avionul Spartan cuvintele „am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate”. Toate zicerile ulterioare, că „președintele a fost dezinformat”, că „Spartanul are sistem de comunicații” nu fac decât să-l acuze pe dl Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false. Ca să nu credem așa ceva, nu rămâne decât să luăm de bun ce a spus. Care, de altfel, n-ar fi trebuit spus, chiar dacă e adevărat, căci tocmai așa președintele a produs un risc de securitate”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

El a explicat că, de fapt, este „vorba de o gravă ilegalitate. Dacă dl Dan s-ar fi aflat 270 de minute, să zicem, într-o intervenție chirurgicală cu anestezie generală, ar fi trebuit să aibă un locțiitor desemnat pentru acest interval de timp. Un președinte „deconectat” înseamnă o infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență.”.

Cristian Tudor Popescu nu este singurul care a criticat în spațiul public incidentul. Fostul consilier prezidențial Iulian Fota a transmis că situația „nu ne prezintă onorabil” și a arătat lipsa unor soluții serioase pentru transportul oficialilor de rang înalt.

Citește și: Nicușor Dan, despre limitările deplasărilor cu avion militar: „4 ore și jumătate am fost deconectat de România”

„România este o țară cu un PIB de 400 de miliarde de dolari. Nu pot să cred că suntem într-o situație totuși atât de dificilă, încât nu se poate găsi o soluție pentru ca președintele României sau premierul să aibă la dispoziție un instrument modern, în care, de exemplu, să aibă comunicare. Vă dați seama că în 4 ore avionul ăla merge cam 400–500 de kilometri pe oră, cred că face vreo 4 ore până la București. Deci timp de 4 ore, președintele este deconectat de la fluxul informațional principal. Nu e acceptabil în secolul XXI România să călătorească în condițiile astea”, a declarat Fota.

La rândul său, deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a criticat dur modul în care a fost gestionată deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris.

„Este de neînțeles pentru mine insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii. Pentru că este absolut ridicol ca președintele României să fie blocat la Paris pentru că o aeronavă Spartan a MApN nu poate decola din cauza condițiilor meteo”, a scris deputatul PSD pe pagina sa de Facebook.

Ce spun specialiștii

Nicușor Dan, a rămas miercuri blocat la Paris din cauza condițiilor meteo nefavorabile, fiindu-i întârziată întoarcerea în țară după participarea la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing) găzduită la Palatul Elysee de președintele Franței, Emmanuel Macron. Aeronava militară Spartan, cu care s-a deplasat, nu a putut decola, iar zborul a fost amânat până la curățarea pistei.

Întrebat despre achiziţionarea unei aeronave prezidenţiale, şeful statului a spus că „nu se pune problema în 2026". „La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştri care se duc în delegaţii care sunt importante, pentru că avionul acesta face mult mai mult decât un avion normal şi pentru că nu avem comunicaţii înăuntru. În momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi de ce se întâmplă în ţară", a mai explicat Nicuşor Dan.

În acest context, pilotul Cezar Osiceanu a explicat pentru „Adevărul” de ce achiziția unui avion prezidențial dedicat ar reprezenta soluția cea mai eficientă și mai sigură pentru România. „Este singura soluție viabilă și, dacă ne uităm la toate țările din Europa, fără să ne comparăm cu cele din Africa, în care, de regulă, fiecare președinte are un avion prezidențial, observăm că toate statele europene au pentru șeful statului și pentru guvern un avion dedicat special pentru astfel de deplasări”, a declarat Osiceanu.

Principalele avantaje ale unui astfel de avion sunt multiple. În primul rând, imaginea țării la nivel internațional. Pe de altă parte, există problema confortului și siguranței. „A folosi un avion militar care este cu elice, care nu are dotări de confort, nu are dotări de securitate și așa mai departe, în locul unui avion de linie, creează evident o neconcordanță în ceea ce privește principiile de securitate ale zborului și siguranța președintelui”, a explicat Osiceanu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ciclonul polar RUPE țara în două! Meteorologii ANM dau ultimele detalii: România, „paralizată” de GER și NINSORI
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
A rupt tăcerea, după ce Dan Șucu l-a dat afară
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
prosport.ro
image
Cât câştigă un casier în 2026: suma maximă pe care o poţi lua anul acesta
playtech.ro
image
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Cea mai delicioasă rețetă de tort Cheesecake Red Velvet. O să te cucerească de la prima înghițitură
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
O unitate a Armatei Române înaintează de-a lungul unui pârâu (© Getty Images)
Defensiva română de la Stalingrad, testată de Armata Roșie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
S-a aflat! Obiceiul care îi menține pielea atât de tânără. Nu ne-am fi gândit că însăși Kate îl practică

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine