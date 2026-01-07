Video Nicușor Dan vrea avion prezidențial, după ce aeronava Spartan a rămas blocată din cauza zăpezii. Președintele nu pleacă nici miercuri din capitala Franței

Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă.

Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urmează să revină în ţară a fost pregătită pentru decolare, miercuri dimineaţa, pe aeroportul din Paris, dar nu poate pleca deoarece pista este acoperită cu zăpadă. Autorităţile franceze fac eforturi pentru îndepărtarea acesteia, dar vântul puternic o aşterne la loc, scrie News.

”Aseară am decis să nu mai plecăm pentru că am fi ajuns la 3-4 noaptea şi nu ar fi fost bine. Iar acum e o situaţie neobişnuită pentru Franţa, de obicei aici nu ninge, a nins, trebuie să fie curăţată pista. Aşteptăm până se curăţă”, a afirmat Nicuşor Dan, care a fost nevoit să coboare din avion şi a menţionat că a băut un ceai cald în aeroport.

Preşedintele a mai declarat că, anterior, din cauza unei probleme tehnice la aeronava Spartan a rămas peste noapte în Germania.

”Avioane am mai pierdut, dar blocat nu mi-aduc aminte. Tot cu Spartanul am avut un incident tehnic în Germania şi am tot aşa am stat peste noapte”, a menţionat Nicuşor Dan.

El a fost întrebat dacă este un inconvenient faptul că nu există un avion prezidenţial.

”La un moment dat trebuie să avem un avion prezidenţial şi nu numai pentru preşedinte, ci şi pentru miniştrii care se duc în delegaţii când sunt lucruri importante, pentru că avionul ăsta face mult mai mult decât un avion normal şi nu avem comunicaţii înăuntru, în momentul când suntem înăuntru suntem izolaţi”, a explicat Nicuşor.

Președintele a adăugat că nu se pune problema achiziţionării unei aeronave prezidenţiale în 2026.

Deocamdată, decolarea aeronavei Spartan a fost amânată câteva zeci de minute. De asemenea, aeronava nu a putut reveni în ţară nici în noaptea de marţi spre miercuri deoarece ceaţa de la Bucureşti împiedica aterizarea în Capitală.

Nicuşor Dan a fost prezent marţi la sumit-ul Coaliţiei de Voinţă, de la Paris, unde s-au reunit reprezentanţii a 35 de state care sprijină Ucraina.

Autorităţile locale din Franţa au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei pentru data de 7 ianuarie.

Conform avertizării transmise de MAE, vor fi afectate următoarele regiuni: Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendée, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

Sunt preconizate perturbări importante ale transportului rutier urban şi interurban, traficului feroviar şi aerian.

”Pe acest fond, vor fi afectate aproximativ 40% din cursele aeriene prevăzute între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles de Gaulle şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 14:00 pe aeroportul Orly”, a transmis MAE.