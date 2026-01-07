search
Nicușor Dan se întoarce în România: aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Paris după 16 ore de blocaj

Publicat:

Aeronava Spartan cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România a decolat miercuri de pe aeroportul din Paris, după ce ninsoarea a încetat și pista a fost curățată. Plecarea fusese amânată atât marți seara, cât și miercuri dimineață, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Zborul către București este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21.

Nicușor Dan, pe aeroportul din Paris FOTO: Facebook
Nicușor Dan, pe aeroportul din Paris FOTO: Facebook

Delegația președintelui României trebuia să ajungă în țară marți seara, după participarea la Summit-ul Coaliției de Voință de la Paris. Totuși, aeronava militară Spartan nu a putut decola nici marți seara și nici miercuri dimineață, deoarece pista aeroportului era acoperită cu zăpadă, relatează News.ro.

Președintele Nicușor Dan a explicat situația, subliniind că pista trebuie curățată înainte de decolare. „Trebuie să fie curățată pista”, a declarat el, explicând motivul întârzierii.

În același context, șeful statului a recunoscut că România are nevoie de o aeronavă prezidențială modernă. „Este necesară achiziționarea unei aeronave prezidențiale, nu numai pentru președinte, ci și pentru miniștrii care se duc în delegații când sunt lucruri importante”, a afirmat Nicușor Dan.

