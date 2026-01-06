search
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Decolarea aeronavei lui Nicușor Dan către România a fost amânată pentru dimineața zilei de miercuri, din cauza condițiilor meteo severe care afectează Franța. Președintele României, care a participat la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina la Paris, va rămâne în capitala franceză până la reluarea curselor aeriene.

Ninsoarea a dus la anulări de zboruri pe aeroporturile din Paris FOTO AFP
Ninsoarea a dus la anulări de zboruri pe aeroporturile din Paris FOTO AFP

Transportul aerian este grav perturbat de ninsorile abundente care au pus Parisul sub cod portocaliu, iar zborurile de la cele două aeroporturi principale – Roissy-Charles de Gaulle și Orly – sunt afectate.

Potrivit ministrului francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, aproximativ 40% dintre zborurile de la Charles de Gaulle și 25% dintre cele de la Orly au fost anulate pentru a permite deszăpezirea pistelor și degivrarea aeronavelor. Autoritățile franceze recomandă evitarea deplasărilor rutiere în regiunea Ile-de-France, iar vehiculele grele sunt interzise pe drumurile principale, în timp ce limitele de viteză pentru autovehiculele ușoare au fost reduse la 70 km/h.

Meteorologii prognozează că fenomenul se va încheia după o ușoară încălzire, dar va aduce ninsoare și, local, ploaie înghețată în nordul Franței. În ultimele zile, condițiile de iarnă au dus la șase decese în accidente rutiere și au determinat închiderea a cinci aeroporturi în vestul și nordul țării.

Preşedintele Nicuşor Dan s-a deplasat marți la Paris la bordul aeronavei Spartan, spunând că asta „e explicaţia pentru reducerea de 30 de milioane de lei” de care vorbea cu o zi în urmă, când a anunţat că cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale în 2025 au fost reduse cu 30%. Şeful statului a vorbit şi despre inconvenientul unei deplasări cu un avion militar, precizând că, spre exemplu, de această dată, timp de patru ore şi jumătate nu a avut comunicaţii, fiind „deconectat de la realitatea din România”.

