Nicușor Dan, despre limitările deplasărilor cu avion militar: „4 ore și jumătate am fost deconectat de România”

Președintele României, Nicușor Dan, călătorește în deplasările externe cu o aeronavă militară. Acesta a declarat că, în prezent, nu este oportună achiziția unei aeronave prezidențiale, deși a recunoscut existența unor limitări în ceea ce privește comunicațiile la bordul avionului militar. „Eu 4 ore și jumătate am fost deconectat de realitatea din România”, a spus el.

Întrebat de jurnaliștii care îl însoțesc în avionul Spartan despre necesitatea unei aeronave prezidențiale, Nicușor Dan a explicat că lipsa comunicațiilor reprezintă o problemă reală, însă contextul actual nu permite o astfel de investiție.

„La momentul potrivit, da. Nu este momentul acum, dar de exemplu nu avem comunicații aici, eu 4 ore și jumătate am fost deconectat de realitatea din România și nu este normal”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că utilizarea aeronavelor militare pentru deplasările externe a permis o economie de aproximativ 30 de milioane de lei la bugetul Administrației Prezidențiale. Pentru deplasările pe distanțe mai mari, Nicușor Dan a spus că va fi închiriat un avion.

Marți, Nicușor Dan se află la Paris, unde participă la reuniunea Coaliției de Voință.

România, fără avion prezidențial de peste un deceniu

România nu mai dispune de o aeronavă oficială prezidențială de peste zece ani, situație apărută în urma disputelor politice dintre fostul premier Victor Ponta și fostul președinte Traian Băsescu. Începând din 2012–2013, președintele, premierul și delegațiile oficiale nu mai au la dispoziție un avion prezidențial, așa cum exista anterior.

Între 1990 și 2010, România a utilizat ca avion prezidențial Boeing-ul 707-3K1C „Carpați”, produs în 1974, cunoscut drept „Air Force One al României”. Aeronava, folosită inclusiv de Nicolae Ceaușescu, era dotată cu birou oficial, cameră de odihnă și sisteme speciale de securizare a comunicațiilor. Ultimul președinte care a folosit acest avion pentru deplasări externe a fost Traian Băsescu.