search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, despre limitările deplasărilor cu avion militar: „4 ore și jumătate am fost deconectat de România”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele României, Nicușor Dan, călătorește în deplasările externe cu o aeronavă militară. Acesta a declarat că, în prezent, nu este oportună achiziția unei aeronave prezidențiale, deși a recunoscut existența unor limitări în ceea ce privește comunicațiile la bordul avionului militar. „Eu 4 ore și jumătate am fost deconectat de realitatea din România”, a spus el.

Nicușor Dan călătorește în deplasările externe cu o aeronavă militară. FOTO: AFP
Nicușor Dan călătorește în deplasările externe cu o aeronavă militară. FOTO: AFP

Întrebat de jurnaliștii care îl însoțesc în avionul Spartan despre necesitatea unei aeronave prezidențiale, Nicușor Dan a explicat că lipsa comunicațiilor reprezintă o problemă reală, însă contextul actual nu permite o astfel de investiție.

„La momentul potrivit, da. Nu este momentul acum, dar de exemplu nu avem comunicații aici, eu 4 ore și jumătate am fost deconectat de realitatea din România și nu este normal”, a declarat președintele.

Șeful statului a precizat că utilizarea aeronavelor militare pentru deplasările externe a permis o economie de aproximativ 30 de milioane de lei la bugetul Administrației Prezidențiale. Pentru deplasările pe distanțe mai mari, Nicușor Dan a spus că va fi închiriat un avion.

Marți, Nicușor Dan se află la Paris, unde participă la reuniunea Coaliției de Voință.

Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee FOTO AFP
Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee FOTO AFP

România, fără avion prezidențial de peste un deceniu

România nu mai dispune de o aeronavă oficială prezidențială de peste zece ani, situație apărută în urma disputelor politice dintre fostul premier Victor Ponta și fostul președinte Traian Băsescu. Începând din 2012–2013, președintele, premierul și delegațiile oficiale nu mai au la dispoziție un avion prezidențial, așa cum exista anterior.

Între 1990 și 2010, România a utilizat ca avion prezidențial Boeing-ul 707-3K1C „Carpați”, produs în 1974, cunoscut drept „Air Force One al României”. Aeronava, folosită inclusiv de Nicolae Ceaușescu, era dotată cu birou oficial, cameră de odihnă și sisteme speciale de securizare a comunicațiilor. Ultimul președinte care a folosit acest avion pentru deplasări externe a fost Traian Băsescu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
digi24.ro
image
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră
stirileprotv.ro
image
Categoria de pensionari din România care rămâne fără pensii începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia e finală
gandul.ro
image
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
mediafax.ro
image
Nadia Comăneci, tentativă de sinucidere la 17 ani? „Așa spun rapoartele Securității!”. Care ar fi fost motivele
fanatik.ro
image
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
libertatea.ro
image
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate deservi propriile porturi
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
digisport.ro
image
Cine deține, de fapt, cele mai mari rezerve de petrol din lume
stiripesurse.ro
image
Un medic stomatolog de 35 de ani a fost găsit mort în cabinetul lui din Călărași. S-a deschis dosar penal de moarte suspectă
antena3.ro
image
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
observatornews.ro
image
Dan Petrescu, imaginile momentului după luni de absență! Unde a fost văzut antrenorul român
cancan.ro
image
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Elena Udrea nu pierde vremea! Unde a fost văzută după Revelion, nimeni nu se mai aştepta la asta
playtech.ro
image
Genoa lui Dan Șucu, moment impresionant! Ce s-a întâmplat în școli, după tragedia care a zguduit lumea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Rădoi i-a trimis un mesaj de 3 cuvinte lui Becali, după ce a primit "100 de telefoane" de la patronul FCSB-ului
digisport.ro
image
Bombă în Justiție: numirea unui judecător CCR, contestată. Curtea Constituțională riscă să fie blocată chiar în ianuarie când ar urma o decizie privind pensiile magistrațiilor
stiripesurse.ro
image
Un mare campion la kaiac-canoe a fost găsit fără suflare în propria locuință, la doar 34 de ani
kanald.ro
image
Când lași pe cineva grăbit să treacă în față, ai 6 semne rare pe care puțini le observă
playtech.ro
image
Doliu uriaș! Autorul Michael Schumacher a murit la 75 de ani: „Tatăl meu era…”
wowbiz.ro
image
Va fi prăpăd! Şefa meteorologilor anunţă că vine iarna secolului inclusiv în Bucureşti
romaniatv.net
image
Atenție, un nou tip de escrocherie în România! ”Curierul fantomă” te curăță de bani
mediaflux.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor
click.ro
image
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
click.ro
image
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
click.ro
Prințul William și legătura lui cu Anne Boleyn jpg
Istoria își ia revanșa! Când William va deveni rege, o va răzbuna pe nefericita soție decapitată a lui Henric al VIII-lea
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Colecționarul Wilfrid Voynich (Michał Habdank-Wojnicz, pe numele lui real), printre cărțile sale (© Wikimedia Commons)
Ce este, de fapt, misteriosul manuscris Voynich?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
image
Trei zodii renasc după Bobotează și Sfântul Ion. Cât timp vor avea norocul de partea lor

OK! Magazine

image
2026 se va simți ca o doză triplă de espresso! Catapultați în altă realitate, trăim vremuri ca în 1989

Click! Pentru femei

image
Céline Dion, noua senzație de pe TikTok! Ce-a convins-o să-și facă cont? „A venit timpul pentru...”

Click! Sănătate

image
5 suplimente de evitat dacă ai tensiune arterială mare