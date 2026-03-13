Cât a câștigat Rusia din exporturile energetice de la izbucnirea războiului SUA-Israel-Iran

Potrivit datelor Centrului pentru Cercetarea Energiei și a Aerului Curat (CREA), Rusia a câștigat aproximativ 6 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili de la izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran, relatează The Guardian și Newsweek.

Cifrele arată venituri suplimentare de 672 de milioane de euro numai în luna martie, din care vânzările de petrol au reprezentat aproximativ 625 de milioane de euro. Prețurile medii zilnice combinate pentru petrol, gaze și cărbune au crescut cu 14% față de februarie, pe fondul incertitudinii pe piețele globale.

Aceste cifre au fost făcute publice după ce președintele american Donald Trump a anunțat luni că va relaxa sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc, după creșterea vertiginoasă a prețurilor la nivel mondial în urma declanșării ostilităților, pe 28 februarie.

Totodată, raportul coincide cu avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), care a declarat săptămâna aceasta că conflictul a redus producția de petrol și gaze din Golf cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi, provocând „cea mai importantă perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol.”

Veniturile Rusiei din combustibili fosili sunt o componentă crucială a bugetului federal, finanțând cheltuielile militare, mai cu seamă războiul din Ucraina. Alexander Kirk, activist pentru sancțiuni la ONG-ul german Urgewald, a avertizat că panica de pe piețe permite exportatorilor autoritari precum Rusia să profite de situație. „În mai puțin de două săptămâni, Rusia a câștigat aproximativ 6 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili, bani care, de fapt, alimentează mașinăria de război a Kremlinului,” a subliniat el.

Kirk a avertizat totodată în privința relaxării sancțiunilor asupra petrolului rus, argumentând că această măsură ar permite Rusiei să vândă petrol la prețuri mai mari, fără a stabiliza efectiv piețele. „Sancțiunile SUA au determinat ca petrolul rusesc să se tranzacționeze la un discount puternic. O relaxare a acestora elimină diferența de preț peste noapte și oferă Kremlinului un impuls de miliarde, chiar în momentul în care presiunea începe să fie resimțită,” a spus el.

Datele CREA arată că, înainte de conflictul cu Iranul, veniturile Rusiei din exporturile de petrol și gaze erau în scădere, în ciuda creșterii volumului exporturilor. Februarie a înregistrat cel mai scăzut venit lunar pentru petrolul și produsele petroliere rusești de la începutul conflictului din Ucraina din 2022, din cauza reducerii exporturilor către India și a atacurilor asupra conductelor din ianuarie, care au perturbat livrările către Ungaria și Slovacia.

Implicații pentru piețele globale

Analiștii în energie notează că Rusia beneficiază de perturbările din Golf. Chris Weafer, CEO al firmei de consultanță Macro-Advisory, a descris situația ca un „dublu beneficiu” pentru Moscova: prețurile petrolului și gazelor sunt mai mari, iar Rusia poate vinde acum cumpărătorilor din Asia fără a oferi reduceri considerabile. Țările asiatice, care achiziționează aproape jumătate din petrolul lor maritim din Orientul Mijlociu, au cumpărat petrol rusesc la mai mult de dublul prețurilor din ultimele trei luni.

Deși China este relativ protejată datorită stocurilor și inițiativelor în domeniul energiei regenerabile, o criză prelungită ar putea determina Beijingul să se bazeze și mai mult pe petrolul și gazele rusești. Rusia ar putea, de asemenea, să încerce să obțină termeni favorabili cu China pentru conducta mult-așteptată Power of Siberia 2, care ar putea livra anual 50 de miliarde de metri cubi de gaz.

India a devenit, de asemenea, un cumpărător-cheie. Săptămâna trecută, administrația Trump a emis o derogare de 30 de zile pentru achizițiile de petrol rusesc. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a prezentat derogarea pentru India ca o măsură temporară pentru a atenua șocul asupra piețelor energetice globale. Kirk a criticat însă această decizie, afirmând că va reduce presiunea asupra Rusiei și îi va permite să vândă petrol la prețuri mai mari fără a produce barili suplimentari.

Legislatori americani și-au exprimat îngrijorarea. Congresmenii Sam Liccardo (California) și Ruben Gallego (Arizona) au criticat modul în care administrația a gestionat criza energetică, argumentând că aceasta a permis, indirect, Rusiei și altor adversari să profite de rezervele de petrol restricționate anterior prin sancțiuni.

„În loc să elaboreze planurile de urgență necesare pentru a asigura aprovizionarea Indiei și a altor aliați cu surse alternative, abordarea nefericită a administrației a permis Rusiei și altor adversari să profite de rezervele de petrol care erau anterior restricționate de sancțiuni, sprijinind astfel eforturile Rusiei de a aduce prejudicii trupelor americane și de a zădărnici activitatea serviciilor de informații americane”, au scris aceștia într-o scrisoare către secretarul Trezoreriei.

Potrivit CREA, Rusia a câștigat aproximativ 510 milioane de euro (589 milioane de dolari) pe zi de la începutul conflictului cu Iranul - suficient pentru a cumpăra 17.000 de drone Shahed-136 la fiecare 24 de ore, drone pe care Rusia le-a folosit pe scară largă în Ucraina.