search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât a câștigat Rusia din exporturile energetice de la izbucnirea războiului SUA-Israel-Iran

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Potrivit datelor Centrului pentru Cercetarea Energiei și a Aerului Curat (CREA), Rusia a câștigat aproximativ 6 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili de la izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran, relatează The Guardian și Newsweek.

foto shutterstock
foto shutterstock

Cifrele arată venituri suplimentare de 672 de milioane de euro numai în luna martie, din care vânzările de petrol au reprezentat aproximativ 625 de milioane de euro. Prețurile medii zilnice combinate pentru petrol, gaze și cărbune au crescut cu 14% față de februarie, pe fondul incertitudinii pe piețele globale.

Aceste cifre au fost făcute publice după ce președintele american Donald Trump a anunțat luni că va relaxa sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc, după creșterea vertiginoasă a prețurilor la nivel mondial în urma declanșării ostilităților, pe 28 februarie.

Totodată, raportul coincide cu avertismentul Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), care a declarat săptămâna aceasta că conflictul a redus producția de petrol și gaze din Golf cu cel puțin 10 milioane de barili pe zi, provocând „cea mai importantă perturbare a aprovizionării din istoria pieței globale de petrol.”

Veniturile Rusiei din combustibili fosili sunt o componentă crucială a bugetului federal, finanțând cheltuielile militare, mai cu seamă războiul din Ucraina. Alexander Kirk, activist pentru sancțiuni la ONG-ul german Urgewald, a avertizat că panica de pe piețe permite exportatorilor autoritari precum Rusia să profite de situație. „În mai puțin de două săptămâni, Rusia a câștigat aproximativ 6 miliarde de euro din exporturile de combustibili fosili, bani care, de fapt, alimentează mașinăria de război a Kremlinului,” a subliniat el.

Kirk a avertizat totodată în privința relaxării sancțiunilor asupra petrolului rus, argumentând că această măsură ar permite Rusiei să vândă petrol la prețuri mai mari, fără a stabiliza efectiv piețele. „Sancțiunile SUA au determinat ca petrolul rusesc să se tranzacționeze la un discount puternic. O relaxare a acestora elimină diferența de preț peste noapte și oferă Kremlinului un impuls de miliarde, chiar în momentul în care presiunea începe să fie resimțită,” a spus el.

Datele CREA arată că, înainte de conflictul cu Iranul, veniturile Rusiei din exporturile de petrol și gaze erau în scădere, în ciuda creșterii volumului exporturilor. Februarie a înregistrat cel mai scăzut venit lunar pentru petrolul și produsele petroliere rusești de la începutul conflictului din Ucraina din 2022, din cauza reducerii exporturilor către India și a atacurilor asupra conductelor din ianuarie, care au perturbat livrările către Ungaria și Slovacia.

Implicații pentru piețele globale

Analiștii în energie notează că Rusia beneficiază de perturbările din Golf. Chris Weafer, CEO al firmei de consultanță Macro-Advisory, a descris situația ca un „dublu beneficiu” pentru Moscova: prețurile petrolului și gazelor sunt mai mari, iar Rusia poate vinde acum cumpărătorilor din Asia fără a oferi reduceri considerabile. Țările asiatice, care achiziționează aproape jumătate din petrolul lor maritim din Orientul Mijlociu, au cumpărat petrol rusesc la mai mult de dublul prețurilor din ultimele trei luni.

Deși China este relativ protejată datorită stocurilor și inițiativelor în domeniul energiei regenerabile, o criză prelungită ar putea determina Beijingul să se bazeze și mai mult pe petrolul și gazele rusești. Rusia ar putea, de asemenea, să încerce să obțină termeni favorabili cu China pentru conducta mult-așteptată Power of Siberia 2, care ar putea livra anual 50 de miliarde de metri cubi de gaz.

India a devenit, de asemenea, un cumpărător-cheie. Săptămâna trecută, administrația Trump a emis o derogare de 30 de zile pentru achizițiile de petrol rusesc. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a prezentat derogarea pentru India ca o măsură temporară pentru a atenua șocul asupra piețelor energetice globale. Kirk a criticat însă această decizie, afirmând că va reduce presiunea asupra Rusiei și îi va permite să vândă petrol la prețuri mai mari fără a produce barili suplimentari.

Legislatori americani și-au exprimat îngrijorarea. Congresmenii Sam Liccardo (California) și Ruben Gallego (Arizona) au criticat modul în care administrația a gestionat criza energetică, argumentând că aceasta a permis, indirect, Rusiei și altor adversari să profite de rezervele de petrol restricționate anterior prin sancțiuni.

„În loc să elaboreze planurile de urgență necesare pentru a asigura aprovizionarea Indiei și a altor aliați cu surse alternative, abordarea nefericită a administrației a permis Rusiei și altor adversari să profite de rezervele de petrol care erau anterior restricționate de sancțiuni, sprijinind astfel eforturile Rusiei de a aduce prejudicii trupelor americane și de a zădărnici activitatea serviciilor de informații americane”, au scris aceștia într-o scrisoare către secretarul Trezoreriei.

Potrivit CREA, Rusia a câștigat aproximativ 510 milioane de euro (589 milioane de dolari) pe zi de la începutul conflictului cu Iranul - suficient pentru a cumpăra 17.000 de drone Shahed-136 la fiecare 24 de ore, drone pe care Rusia le-a folosit pe scară largă în Ucraina.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
mediafax.ro
image
Câte bilete a primit galeria lui Dinamo pentru meciul cu Rapid: „Au avut prioritate grupurile”
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
„Nostradamus al Chinei" a prezis cum se va sfârși războiul din Iran: „Aceasta va schimba pentru totdeauna ordinea globală"
stiripesurse.ro
image
Scandal legat de piesa României la Eurovision. The Guardian: „Choke me”- o normalizare nesăbuită a unei practici periculoase
antena3.ro
image
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
observatornews.ro
image
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
cancan.ro
image
Consiliul Fiscal, mesaj dur: Pensia anticipată, eliminată. Vârsta de pensionare crescută. Când se va întâmpla?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Când intră pensiile pe card în aprilie 2026. Vin mai devreme banii de Paște sau se păstrează data obișnuită
playtech.ro
image
Boala tăcută care a ucis-o pe Livia în timp ce-și aștepta copilul de la grădiniță. Simptomele înșelătoare, asemănătoare infarctului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Primele imagini de la priveghiul lui Iulian Vrabete, basistul Holograf. Fanii își iau rămas bun de la Mugurel VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Primele fotografii de la priveghiul lui Mugurel Vrabete. Zeci de artiști, îmbrăcați în negru, și-au luat un ultim rămas bun. Ce scrie pe coroanele de flori
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Valerie Bertinelli și Eddie Van Halen foto Profimedia jpg
Ultimele cuvinte pe care i le-a spus soțului muribund, celebrului chitarist Eddie Van Halen
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”

OK! Magazine

image
Nu trebuia să se afle că e însărcinată, înainte de anunțul oficial! Cine a păstrat secretul Prințesei Kate, de fapt. Surpriză!

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?