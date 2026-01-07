Lider PSD, despre blocajul președintelui la Paris: „Ne facem de râs. Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl «fura» nimeni”

Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, critică dur modul în care a fost gestionată deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris, după ce șeful statului este blocat de marți seară în capitala Franței din cauza condițiilor meteo.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor susține că aeronava militară Spartan, cu care Nicușor Dan s-a deplasat la reuniunea Coaliției voluntarilor pentru Ucraina, „nu este pregătită pentru astfel de misiuni și nu are ce căuta, în mod curent, în logistica deplasărilor unui șef de stat”.

„Este de neînțeles pentru mine insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii. Pentru că este absolut ridicol ca președintele României să fie blocat la Paris pentru că o aeronavă Spartan a MApN nu poate decola din cauza condițiilor meteo”, scrie deputatul PSD.

Fifor spune că nu este vorba despre „un incident exotic”, ci despre „un eșec de organizare care nu are nicio scuză într-o țară membră a Uniunii Europene și a NATO”.

„Insistența de a transporta șeful statului cu un avion militar de transport tactic este o aiureală instituționalizată. Spartanul nu este avion prezidențial, nu este pregătit pentru astfel de misiuni și nu are ce căuta, în mod curent, în logistica deplasărilor unui șef de stat. Nu e vorba de confort – e vorba de funcționalitate, siguranță și seriozitate”, mai afirmă el.

„Președintele putea fi adus acasă cu un zbor de linie”

Mihai Fifor consideră că, în lipsa acestei „improvizații devenite rutină”, statul român pare incapabil să reacționeze normal într-o situație de criză.

„Președintele putea fi adus acasă fără niciun fel de spectacol, în cel mai rău caz, cu un zbor de linie, discret, rapid, eficient. Nu îl «fura» nimeni. Asta fac statele normale. Asta fac statele care înțeleg că demnitatea funcției prezidențiale nu este negociabilă și nu se joacă la capitolul imagine”, scrie fostul ministru al Apărării.

„O poză forțată de modestie care nu produce respect extern”

Deputatul PSD critică și ceea ce numește „obsesia pentru economii prost înțelese”, despre care spune că nu aduce respect pe plan extern.

„Această poză forțată de modestie nu produce respect extern. Produce exact contrariul. În situații-limită, nu arată responsabilitate, ci precaritate. Nu arată seriozitate, ci lipsă de plan B. Nu arată modestie, ci un stat care se autosabotează în planul reprezentării externe și acceptă să se pună singur într-o postură penibilă”, afirmă Mihai Fifor.

În final, acesta susține că faptul că situația a devenit publică și este explicată prin motive legate de vreme și probleme tehnice reprezintă „un eșec instituțional major”.

„Un stat funcțional, civilizat și matur nu explică. Rezolvă. Rapid, tăcut, eficient. Așa ajungem să arătăm fix ca ruda săracă de la țară plecată la oraș. Iar în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat”, conchide Mihai Fifor.