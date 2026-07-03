Cristina Chiriac sare în apărarea procurorilor DIICOT după ancheta azilelor din Bihor: „Nu vom accepta presiuni”

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis vineri, 3 iulie, un mesaj de susținere pentru procurorii DIICOT, în contextul criticilor publice apărute după descinderile la azilele improvizate din Bihor, unde erau îngrijite sute de persoane vulnerabile.

„Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea”, a transmis Cristina Chiriac într-un comunicat publicat, vineri, de Parchetul General.

Potrivit procurorului general, într-un stat de drept, procurorii răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat doar prin raportare la cadrul legal și la probele administrate.

Chiriac a subliniat că nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care urmăresc exercitarea de presiuni asupra procurorilor înainte ca instanțele și autoritățile judiciare competente să se pronunțe.

Totodată, ea a precizat că este firesc ca activitatea Ministerului Public să fie supusă controlului democratic și dezbaterii publice, însă a avertizat că „independența procurorilor este pusă sub presiune”, ceea ce afectează capacitatea statului de a aplica legea în mod egal.

„În calitate de Procuror General al României, reafirm că voi apăra cu fermitate independența funcțională a tuturor procurorilor din cadrul Ministerului Public și voi susține exercitarea atribuțiilor acestora exclusiv în baza Constituției, a legii și a probelor administrate în fiecare cauză”, a declarat Cristina Chiriac.

Ea a adăugat că procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat lipsit de orice formă de intimidare sau influență externă și a avertizat că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii devin ținta unor presiuni ori de câte ori investighează persoane influente sau cauze controversate.

Declarațiile vin în contextul descinderilor de la Bihor, care au vizat rețeaua de azile în cadrul căruia bihoreanul Viorel Pașca, fondatorul asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, îngrijea persoane vulnerabile, multe dintre ele fără adăpost.

La începutul săptămânii, procurorii DIICOT au făcut descinderi la Bihor, iar persoanele vulnerabile care se aflau în aceste cămine au fost transferate în mai multe locații din țară, după ce Guvernul a activat o celulă de criză.

Atât din partea cetățenilor, cât și din partea politicienilor au existat o serie de reacții publice. Cetățenii au criticat descinderile DIICOT, amintind că în cadrul acestor azile i-ar fi abandonat pe cetățenii fără acte, care nu mai aveau loc în spitale sau centre publice de îngrijire.