search
Vineri, 3 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Cristina Chiriac sare în apărarea procurorilor DIICOT după ancheta azilelor din Bihor: „Nu vom accepta presiuni”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis vineri, 3 iulie, un mesaj de susținere pentru procurorii DIICOT, în contextul criticilor publice apărute după descinderile la azilele improvizate din Bihor, unde erau îngrijite sute de persoane vulnerabile.

Procurorul general al României, Cristina Chiriac. FOTO: Mediafax
Procurorul general al României, Cristina Chiriac. FOTO: Mediafax

„Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea”, a transmis Cristina Chiriac într-un comunicat publicat, vineri, de Parchetul General.

Potrivit procurorului general, într-un stat de drept, procurorii răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat doar prin raportare la cadrul legal și la probele administrate.

Chiriac a subliniat că nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care urmăresc exercitarea de presiuni asupra procurorilor înainte ca instanțele și autoritățile judiciare competente să se pronunțe.

Totodată, ea a precizat că este firesc ca activitatea Ministerului Public să fie supusă controlului democratic și dezbaterii publice, însă a avertizat că „independența procurorilor este pusă sub presiune”, ceea ce afectează capacitatea statului de a aplica legea în mod egal.

„În calitate de Procuror General al României, reafirm că voi apăra cu fermitate independența funcțională a tuturor procurorilor din cadrul Ministerului Public și voi susține exercitarea atribuțiilor acestora exclusiv în baza Constituției, a legii și a probelor administrate în fiecare cauză”, a declarat Cristina Chiriac.

Ea a adăugat că procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat lipsit de orice formă de intimidare sau influență externă și a avertizat că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii devin ținta unor presiuni ori de câte ori investighează persoane influente sau cauze controversate.

Declarațiile vin în contextul descinderilor de la Bihor, care au vizat rețeaua de azile în cadrul căruia bihoreanul Viorel Pașca, fondatorul asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, îngrijea persoane vulnerabile, multe dintre ele fără adăpost.

La începutul săptămânii, procurorii DIICOT au făcut descinderi la Bihor, iar persoanele vulnerabile care se aflau în aceste cămine au fost transferate în mai multe locații din țară, după ce Guvernul a activat o celulă de criză.

Atât din partea cetățenilor, cât și din partea politicienilor au existat o serie de reacții publice. Cetățenii au criticat descinderile DIICOT, amintind că în cadrul acestor azile i-ar fi abandonat pe cetățenii fără acte, care nu mai aveau loc în spitale sau centre publice de îngrijire.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO
digi24.ro
image
Ilie Bolojan anunță când s-ar putea ieftini carburanții: „Prețurile ar putea reveni la nivelul dinaintea lunii martie”
stirileprotv.ro
image
Spion MAI rupe tăcerea în cazul Pașca – Structuri de informații ale Internelor au documentat afacerea dubioasă din 2017-2018 – Acțiunile oprite brusc
gandul.ro
image
NU renunța la cafea! Un studiu amplu schimbă tot ce știam până acum
mediafax.ro
image
Omul care a comis penalty la debutul în naționala României a semnat în SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
Suspiciuni de fraudă la BAC 2026. Percheziții de amploare în cinci județe într-un dosar de scurgere de informații
libertatea.ro
image
Ce voia, de fapt, să anunțe Pete Hegseth la reuniunea NATO de la Bruxelles. Planul a picat după ce i-a fost prezentat lui Marco Rubio
digi24.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Sorana Cîrstea a rămas "mască", după ce și-a aflat adversara de la Wimbledon: "Rar mi s-a întâmplat așa ceva!"
digisport.ro
image
Turiștii care conduc prin Grecia trebuie să fie atenți la aceste noi reguli. Un obiect pe care îl au la ei zilnic le poate aduce o amendă neașteptată
click.ro
image
Suspecta atentatului din Monaco este o ucraineancă deghizată în bărbat. Amanta lui Ermolaev și-a pierdut picioarele în explozie
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
"E umilitor pentru România, s-au depășit niște linii roșii". Editorialul lui Nicușor Dan, criticat dur
observatornews.ro
image
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
cancan.ro
image
Avocat: Creșterea vârstei de pensionare reprezintă un furt din pensie. Eliminarea pensiei anticipate, la fel
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost ridicat de DIICOT
playtech.ro
image
Bogdan Chipirliu, elev model! Fotbalistul Stelei a dat BAC-ul la 33 de ani: „E foarte greu să-l mai iei dacă nu-l dai la timp!”. Video
fanatik.ro
image
PNL a făcut degeaba Congres pentru excluderea „trădătorilor” din partid. „În momentul de față, avem două conduceri care funcționează simultan”
ziare.com
image
FIFA a făcut anunțul, după ce golul lui Gvardiol a fost anulat în minutul 90+13 al partidei Portugalia - Croația
digisport.ro
image
Tragedie în Maramureș! O fetiță de 6 ani, fiica unui ofițer NATO, a murit după ce a fost lovită de o autoutilitară. La volanul vehiculului se afla un fost polițist
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Pur și simplu WOW! Vloggerul Petruț Bisoi s-a mutat într-un penthouse de 300 de mp care arată ca în filme! Are saună, sală de forță și vedere spre Herăstrău / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Surpriză pe piața carburanților. AEI anunță cât ar putea costa benzina și motorina în perioada următoare
mediaflux.ro
image
Momentul care a provocat hohote de râs la cununia lui Juan Bauza cu Francesca Simionescu
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Cornelia, dansatoarea maneliștilor, apariție neașteptată alături de soțul ei la piscină. Cum arată la 57 de ani în costum de baie
click.ro
image
S-a aflat cauza morții magicianului Daniel, găsit după 11 zile de căutări. Mama lui face dezvăluiri tulburătoare: „Nu s-a mai putut mișca”
click.ro
image
Cum păstrezi salata de vinete deschisă la culoare. Ingredientul pe care îl folosesc bucătarii pentru o textură fină și cremoasă
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Bordea îi răspunde lui Spike, după declarațiile recente. Cum și-a ironizat comediantul fostul prieten
image
Cornelia, dansatoarea maneliștilor, apariție neașteptată alături de soțul ei la piscină. Cum arată la 57 de ani în costum de baie

OK! Magazine

image
Prințesa fugară a reapărut. După o lungă absență și un divorț dureros, Prințesa Haya a Iordaniei se afișează alături de fiica ei de 18 ani

Click! Pentru femei

image
Blondele se distrează mai bine! Designerul Vera Wang și-a schimbat imaginea când a împlinit 77 de ani

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza