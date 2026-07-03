Contradicții între declarațiile lui Bolojan și rapoartele CJ Bihor în dosarul azilelor ilegale: „Am avut o colaborare bună” apare în documente

Numele asociației conduse de Viorel Pașca apare în mai multe documente oficiale ale Consiliului Județean Bihor din perioada mandatului lui Ilie Bolojan. Premierul interimar a negat ferm, însă, existența unei colaborări instituționale. „În calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean nu am avut niciun fel de raport cu această asociație”, a spus acesta.

În documentele oficiale sunt menționate colaborări între Consiliul Județean Bihor și „Asociația Dumbrava DPG-Dumnezeu Poartă de Grijă”. Aceasta figurează în rapoarte ca ONG activ în furnizarea de servicii sociale.

De exemplu, într-un raport al președintelui CJ Bihor din martie 2021 este menționată colaborarea instituției cu unități din domeniul social, inclusiv cu structuri din „Asociația Dumbrava DPG – Dumnezeu Poartă de Grijă”, condusă de Viorel Pașca, anchetat de DIICOT pentru constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuat.

„Am avut o colaborare bună cu unităţile finanţatoare, respectiv Consiliul Judeţean Bihor, Direcţia de Sănătate Publică Bihor şi de asemenea cu alte unităţi sociale ca cele de la Dumbrava –Asociația D.P.G.”, se arată în documentul oficial.

De asemenea, în rapoarte ulterioare, asociația apare pe listele organizațiilor acreditate cu activitate în domeniul social, fiind menționată ca furnizor de servicii sociale la nivel județean.

„ONG uri acreditate cu activitate în domeniul social-Asociația Dumbrava DPG”, se precizează într-un document al CJ Bihor din anul 2022.

Colaboarea bună dintre CJ Bihor și asociația lui Viorel Pașcă este menționată, de asemenea, și în raportul din 2023 al instituției: „Am avut o colaborare bună cu unităţile finanţatoare, respectiv Consiliul Judeţean Bihor, Direcţia de Sănătate Publică Bihor şi de asemenea cu alte unităţi sociale ca cele de la Dumbrava – Asociația D.P.G”, document semnat de Ilie Bolojan, președinte CJ Bihor la acea vreme.

Bolojan: „În calitate de primar sau de președinte de CJ nu am avut niciun fel de raport cu această asociație”

Întrebat despre legăturile cu organizația aflată acum în centrul anchetei, Ilie Bolojan a susținut că nu a avut niciun fel de relație instituțională cu aceasta în perioada în care a fost președinte al Consiliului Județean sau primar al municipiului Oradea.

„Oricât ați încerca să mă asociați cu această asociație, nu am nicio legătură cu acest caz. Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens. În calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean nu am avut niciun fel de raport cu această asociație. În ceea ce privește întrebarea subsidiară, vă pot informa că, în fiecare an, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Oradea premiază ONG-uri, asociații, legat de activități de responsabilitate socială. În anii mei de primărie nu am participat la acest tip de premiere, eu fiind în general centrat pe muncă și mai puțin pe partea de activități de reprezentare. Nu am cunoștință legat de persoanele juridice, de persoanele fizice pe care Direcția de Asistență Socială le-a premiat”, a declarat Ilie Bolojan.

Viorel Pașca, premiat de Primăria Oradea în mandatul lui Ilie Bolojan

Declarațiile vin în urma imaginilor apărute în care Viorel Pașca a fost premiat în cadrul unei gale organizate de Direcția de Asistență Socială Oradea, în perioada în care administrația locală era condusă de Ilie Bolojan.

Viorel Pașca, primele declaraţii după audieri: „Sunt mândru de ce am făcut. Se întâmplă multe acolo...”

„«Bunul samaritean din Bihor», așa cum este cunoscut în comunitatea noastră, dar și în țară, dl Viorel Pașca, care este «îngerul celor oropsiți», acordând sprijinul lui necondiționat celor în nevoie”, era prezentat de Direcția de Asistență Socială Oradea.

La acel moment, Arina Moș, o apropiată a lui Ilie Bolojan, la vremea acea director al Direcției de Asistență Socială Oradea, îl descria pe Viorel Pașca drept „un om deosebit” și îi mulțumea public pentru activitatea desfășurată în sprijinul persoanelor vulnerabile.

„Un om deosebit. Mulțumim, domnule Pașca pentru tot ceea ce faceți pentru oamenii necăjiți din Bihor și din țară”, a scris Arina Moș pe rețelele de socializare, alături de o fotografie realizată împreună cu Viorel Pașca.

Viorel Pașca și Arina Moș FOTO: FB/Arina Moș

Viorel Pașca este cercetat de procurorii DIICOT într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane.

Peste 400 de persoane sechestrate în imobile clandestine și un seif ticsit cu sute de carduri bancare aparținând victimelor au fost descoperite de procurorii DIICOT în urma perchezițiilor ce au vizat rețeaua condusă de Viorel Teodor Pașca, zis Bunul Samaritean, din județul Bihor.

Procurorii susțin în cererea de arestare preventivă a lui Pașca faptul că, din 2006, acesta a pus la punct o adevărată „fabrică de bani” ilegală, exploatând exclusiv pacienți cu dizabilități severe sau fără adăpost.

Toate victimele erau deposedate de acte și telefoane, izolate de familii și lăsate în grija unor îngrijitori analfabeți care le administrau tratamente medicale empirice, în timp ce membrii rețelei le încasau pensiile, ajutoarele de handicap și chiar primele de înmormântare.

11 persoane, între care Viorel Teodor Pașca, membri ai familiei sale și mai mulți colaboratori, sunt cercetați în dosarul care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane în formă continuată, cu 210 acte materiale reținute în sarcina principalului inculpat.

La finalul audierilor de joi, 2 iulie, Viorel Pașca a fost pus sub control judiciar.