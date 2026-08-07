Criminologul Vlad Zaha, plângere împotriva unui polițist pentru amenințare. „Tu urmezi”

Criminologul Vlad Zaha spune cǎ va depune plângere împotriva unui polițist care l-a amenințat în secțiunea de comentarii a unei postări publicate de Sindicatul Europol, unde i s-a transmis că este „următorul pe listă”, făcându-se referire la un caz în care un agent ar fi folosit abuziv arma din dotare.

Incidentul a avut loc în contextul în care Zaha a lăsat un comentatriu unui videoclip în care polițiștii trag cu pistolul pentru a opri niște tineri suspectați de consum de substanțe interzise.

„Pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol, la videoclipul în care polițiștii trag cu pistolul pentru a opri niște copii suspectați pentru consum de canabis, mi-a fost dat reply la un comentariu de către un polițist, Andrei Ionescu, care mi-a transmis că sunt următorul pe listă”, a explicat criminologul, pentru Adevărul.

Criminologul, care se află în prezent în Statele Unite ale Americii într-un program internațional la invitația Ambasadei SUA, pe tema prevenirii supradozelor cauzate de opioide, a declarat că amenințarea încalcă peste zece prevederi legale, regulamentare și disciplinare, și că intenționează să depună sesizarea oficială după finalizarea redactării documentului, ajutat de avocat.

„Amenințarea care mi-a fost adresată este o practică vădită de intimidare din partea poliției, ceea ce dovedește o totală lipsă de cunoaștere a regulamentelor interne, a răspunderii disciplinare, a eticii polițienești și a legislației în vigoare. Prin acest comportament, sunt încălcate peste zece prevederi legale, regulamentare, interne și disciplinare, așa cum am detaliat în documentul pe care vi l-am trimis. Ultima dată când am verificat, comentariul meu nu fusese șters, iar sesizarea pe care o pregătim, cu ajutorul avocatului, urmează să fie depusă după finalizarea redactării”, a declarat Vlad Zaha.

Divulgare de informații sau intimidare

El a atras atenția asupra a două posibile probleme grave generate de această afirmație: „Pe scurt, acest tip de intimidare, care face referire la o listă, ridică două posibile probleme grave: dacă o astfel de listă există în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau al unei anchete judiciare și eu mă aflu pe ea, atunci persoana care a făcut această afirmație a divulgat informații interne și profesionale, ceea ce este incompatibil cu statutul de polițist. Dacă, dimpotrivă, lista nu există, iar eu nu mă aflu pe niciun astfel de document, atunci este vorba despre o intimidare gratuită, care, de asemenea, este incompatibilă cu funcția de polițist.

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În funcție de modul de încadrare juridică, dacă se va merge pe linie penală, sub aspectul infracțiunii de amenințare, se pot aplica sancțiuni penale. În caz contrar, se vor aplica sancțiuni disciplinare interne, care pot merge de la mustrare scrisă și reducerea salariului pe câteva luni, până la desfacerea contractului de muncă, adică concedierea din poliție".

Problema în cazul tinerilor asupra cărora s-au tras focuri de avertisment

Clipul în care un polițist a tras cu arma fără a respecta protocolul face obiectul unei alte sesizări, întocmite de Vlad Zaha împreună cu o echipă de avocați. Criminologul a subliniat că legea care reglementează uzul armei de către polițiști interzice folosirea acesteia împotriva persoanelor care nu reprezintă o amenințare violentă.

„Problema de fond este că, în România, este necesar un timp extrem de lung pentru a stabili când polițiștii au, de fapt, dreptul să utilizeze arma. În înregistrare se vede o situație în care doi tineri, care se deplasau pe stradă fără niciun indiciu suspect, sunt opriți în mijlocul drumului de polițiști, iar când aceștia încep să fugă, unul dintre agenți pune imediat mâna pe armă și trage focuri de avertisment.

Conform procedurii Poliției, focul de avertisment este permis doar atunci când sunt îndeplinite condițiile pentru a trage efectiv împotriva unei persoanei. Nu este permisă folosirea armei împotriva persoanelor care nu reprezintă o amenințare violentă pentru ei înșiși sau pentru ceilalți și nici în lipsa unor indicii că ar urma să săvârșească o infracțiune cu violență, termenul „violență” fiind esențial în acest context. În cazul de față, chiar dacă a fost vorba despre un foc de avertisment, s-a tras împotriva unor copii sau adolescenți care nu reprezentau un pericol pentru nimeni și care doar fugeau”, a transmis Vlad Zaha.

Criminologul Vlad Zaha a explicat mai pe larg de ce intervenția publicată de Sindicatul Europol pe pagina de Facebook încalcă procedura legală, în cadrul unui videoclip.