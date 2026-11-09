Crimă în familie, în Caraș-Severin: un tânăr de 21 de ani a fost ucis de tatăl vitreg, iar mama sa a ajuns la spital. Atacatorul a încercat să se sinucidă

Scene dramatice într-o familie din județul Caraș-Severin. Un bărbat de 40 de ani și-a atacat cu un cuțit soția și fiul vitreg. Tânărul, în vârstă de 21 de ani, a murit, iar femeia de 48 de ani a fost transportată la spital. Și agresorul a ajuns la unitatea medicală, după ce a încercat să își ia viața.

Polițiștii au demarat cercetările Foto: arhivă, adevărul

Atacul a avut loc luni dimineață, puțin după ora 05:00, în orașul Oțelu Roșu. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, efectuat de femeia de 48 de ani.

Potrivit primelor informații, aceasta le-a spus operatorilor că a fost atacată cu un cuțit de propriul soț. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că bărbatul de 40 de ani i-a agresat atât soția, cât și pe fiul vitreg al acesteia, în vârstă de 21 de ani, relatează presa locală.

În urma rănilor suferite, tânărul a murit. Mama sa a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Atacatorul ar fi încercat să își ia viața

După atac, bărbatul de 40 de ani a ajuns și el la spital. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi încercat să își pună capăt zilelor.

Polițiștii au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia, dar și ce anume a declanșat conflictul.

Ancheta este în desfășurare, urmând ca procurorii să stabilească încadrarea juridică a faptelor și să dispună măsurile legale care se impun.