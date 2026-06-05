„Copilul nu venea”. Mărturia femeii rănite în urma atacului cu dronă de la Galați: cum și-a salvat fiul

La o săptămână după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, femeia al cărei apartament de la etajul 10 a fost devastat de explozie a povestit la Digi24 momentele prin care a trecut în noaptea atacului.

Ea spune că s-a trezit în mijlocul haosului, cu tavanul prăbușit și holul cuprins de flăcări. În primele momente a crezut că este vorba despre un cutremur sau despre un incendiu provocat de un scurtcircuit și nu și-a dat seama că locuința fusese lovită de o dronă.

„Am început să strig copilul. Știu că nu mă auzeam bine în urechi. I-am zis: «Ieși afară!». Copilul nu venea”, a povestit femeia.

Ea a reușit să deschidă ușa blocată de moloz și să ajungă la băiat, care îi spunea că nu poate să iasă. „Efectiv, l-am împins. El spunea că arde. L-am împins, tot pe lângă perete, până l-am scos pe hol”, a relatat aceasta.

Cei doi au coborât pe scara blocului și au fost găsiți de pompieri în timp ce încercau să părăsească imobilul. Femeia spune că a aflat abia după intervenția echipajelor că apartamentul fusese lovit de o dronă.

După ce a ieșit din apartament împreună cu fiul său, femeia a sunat în repetate rânduri la 112, până când a auzit sirenele echipajelor de intervenție. Ea a povestit că se temea că blocul s-ar putea prăbuși, mai ales după ce a auzit noi zgomote și bucăți din tavan continuau să cadă.

Mama și fiul ei se află acum în recuperare și sunt în afara oricărui pericol. Cu toate acestea, femeia spune că trauma trăită în acea noapte este încă prezentă și că nu se vede întorcându-se prea curând în locuința afectată. „Tresar la orice”, a mărturisit aceasta, adăugând că și mesajele RO-Alert îi amintesc de noaptea atacului.

Victima a primit și sprijin din partea Rominei Gingașu, soția lui Piero Ferarri, moștenitorul Ferarri, care s-a oferit să îi cumpere un apartament. Femeia spune că gestul îi oferă șansa unui nou început și o ajută să nu fie nevoită să revină în locul în care a trăit experiența care i-a schimbat viața.

„Cred că o să fie un nou început”, a spus aceasta. Femeia a transmis și un mesaj legat de războiul care a dus la atac: „Tare mi-aș dori să se termine și cu războiul, și cu obiectele zburătoare. Eu vreau să trăiesc în liniște, în pătrățica mea”.