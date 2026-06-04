Nicușor Dan a discutat cu președintele Estoniei după incidentul cu drona de la Galați

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, într-o postare pe platforma X, că a avut o convorbire telefonică cu președintele Estoniei, Alar Karis, în urma incidentului în care o dronă rusească a lovit o clădire din Galați.

Șeful statului a mulțumit pentru solidaritatea exprimată de Estonia și a precizat că, în cadrul discuției, președintele eston și-a exprimat la rândul său aprecierea pentru doborârea recentă, pe teritoriul Estoniei, a unei drone de către un pilot român.

Potrivit lui Nicușor Dan, cei doi lideri au convenit să colaboreze mai strâns. „Am convenit să lucrăm îndeaproape la proiecte privind apărarea împotriva dronelor, inclusiv în cadrul UE și NATO”, a transmis președintele României.

I received a call today from the President of Estonia, Alar Karis, in the aftermath of the Russian drone incident that struck a building in Galați. I deeply appreciate the solidarity shown by our ally Estonia. President Karis also expressed his gratitude for the recent downing,… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 4, 2026

Cei doi oficiali au discutat și despre procesul de extindere a Uniunii Europene, pe care îl consideră important din punct de vedere strategic.

Nicușor Dan a subliniat că România va continua să își consolideze capacitățile militare pentru a menține o postură solidă de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO.

O dronă s-a prăbușit în noaptea de 29 mai pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.