SURSE Cum a ajuns Victor Ponta să facă jocurile lui Nicușor Dan. Se coace un nou partid

Fostul premier Victor Ponta ia în calcul formarea unui nou partid politic, care să adune voturi atât din rândul electoratului PSD, cât mai ales din zona suveranistă. Astfel, Victor Ponta ar putea fi din nou decisiv pentru Nicușor Dan în perspectiva anului 2028.

Noul partid va rupe votanți exact din bazinul AUR, prin urmare formațiunea condusă de George Simion va fi împiedicată să ajungă la 50%. Iar președintele Nicușor Dan nu va mai fi obligat să desemneze un prim-ministru din partea AUR. Ar fi al doilea moment-cheie în care Victor Ponta îi face jocurile lui Nicușor Dan, după ce, la alegerile prezidențiale din mai 2025, Ponta a rupt consistent din voturile lui Crin Antonescu și l-a trimis pe Nicușor Dan în finala prezidențială.

Fostul premier Victor Ponta se pregătește să fie jucător politic și la alegerile parlamentare din 2028. În prezent, Ponta conduce un grup de traseiști suveraniști din Parlament: senatori și deputați aleși pe listele POT și SOS, dar care între timp au format grupul Uniți pentru România. De altfel, Ponta a fost propus premier de acest grup la ultimele consultări de la Cotroceni.

Fără o locomotivă electorală, formațiunea Uniți pentru România are șanse foarte mici să treacă pragul electoral la alegerile viitoare. Prin urmare, în scenă va intra Victor Ponta, care va crea un nou partid politic.

Ponta nu e la prima încercare: în era Dragnea, a fondat ProRomania, partid desprins din PSD, care a reușit să treacă pragul electoral la alegerile europarlamentare din 2019, dar care s-a prăbușit un an mai târziu. Acum, Ponta țintește publicul suveranist.

Noua formațiune va intra în competiție directă cu AUR și va rupe exact din voturile lui George Simion. Implicarea lui Victor Ponta poate fi decisivă, în contextul în care AUR e cotat la 40% în sondajele de opinie. Dacă va rupe măcar 5-6% din voturile suveraniste, Victor Ponta va ține AUR în jurul procentului de 35%. Astfel, marele câștigător va fi președintele Nicușor Dan.

În cazul în care AUR ar obține peste 40% vot direct la alegerile parlamentare din 2028, cu tot cu redistribuire formațiunea lui George Simion ar putea ajunge singură la 50% mandate în Parlament. Asta l-ar obliga pe șeful statului să desemneze automat premier propunerea venită din partea AUR.

În schimb, dacă AUR rămâne la 35-40%, președintele Nicușor Dan poate desemna prim-ministru pe oricine dorește. Constituția îi oferă acesta libertate deplină. De aici rolul foarte important pe care îl va juca Victor Ponta.

Fostul premier PSD va avea un dublu rol: poate ține în frâu scorul AUR, prin divizarea bazinului suveranist, și poate influența o viitoare majoritate pro-europeană, în cazul în care noul partid pe care îl va conduce va reuși să treacă pragul electoral.