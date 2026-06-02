De ce nu trebuie ignorate mesajele Ro-Alert. Avertismentul ISU Tulcea

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea atrage atenția cetăţenilor despre importanţa menţinerii active a sistemului RO-ALERT pe telefoanele mobile şi recomandă să nu dezactiveze notificările de avertizare transmise prin intermediul acestuia.

În ultima perioadă, în contextul conflictului din apropierea graniţelor României, au fost emise mai multe mesaje RO-ALERT privind posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian în zone aflate în proximitatea frontierei.

Aceste avertizări au rolul de a informa populaţia în timp util şi de a permite adoptarea măsurilor ce se impun, menționează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea

”Sistemul RO-ALERT reprezintă unul dintre cele mai eficiente mijloace de avertizare rapidă a populaţiei în cazul producerii unor situaţii periculoase sau alte evenimente care necesită măsuri imediate de autoprotecţie. Mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT nu trebuie ignorate şi nici considerate simple notificări. Fiecare avertizare este emisă în baza informaţiilor şi evaluărilor realizate de instituţiile competente, având ca principal scop protejarea populaţiei.În situaţia primirii unui mesaj RO-ALERT, cetăţenii sunt sfătuiţi să citească integral conţinutul acestuia şi să respecte întocmai recomandările transmise de autorităţi”, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Delta" al judeţului Tulcea.

Dezactivarea sistemului RO-ALERT poate conduce la pierderea unor informaţii esenţiale privind producerea unor situaţii de urgenţă iminente în zona în care vă aflaţi.Siguranţa începe cu informarea. Păstraţi sistemul RO-ALERT activ şi urmaţi recomandările autorităţilor!