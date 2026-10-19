 Bogdan Ivan propune interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani, după atacul de la Bistrița | adevarul.ro
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Bogdan Ivan propune interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani, după atacul de la Bistrița

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Prim-vicepreședintele PSD Bogdan Ivan anunță, luni, un proiect de lege care interzice accesul copiilor cu vârste sub 14 ani la rețelele de socializare, iar pentru minorii cu vârste peste 14 ani accesul pe social media să fie posibil doar cu acordul și sub supravegherea părinților.

Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, vicepreședinte PSD Foto: Mediafax

Proiectul, anunțat în urma incidentului de la Bistrița, unde un elev a înjunghiat un coleg și o profesoară, propune de asemenea „interzicerea mesajelor private nesolicitate de la adulți către minori, cu obligații de prevenție şi intervenție pentru platformele digitale”.

„Ceea ce s-a întâmplat la Bistrița, unde o profesoară şi un elev au fost înjunghiați de un minor, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Algoritmii nu pot transforma copii în infractori. Nu trebuie să se întâmple o nenorocire ca legea să pună limite clare platformelor sociale. Dincolo de gravitatea acestui caz, avem o problemă pe care nu ne mai putem permite să o ignorăm: copiii au acces la o lume digitală construită pentru a le capta atenţia, dar insuficient reglementată pentru a le proteja siguranţa. Platformele câştigă miliarde din atenţia utilizatorilor. Nu este acceptabil ca responsabilitatea pentru consecinţele asupra minorilor să rămână exclusiv în sarcina părinților şi a profesorilor”, scrie, luni după-amiază, pe Facebook, prim-vicepreședintele PSD, Bogdan Ivan.

Acesta anunță că, împreună cu mai mulți parlamentari, va propune un proiect de lege care să introducă trei reguli, respectiv: acces interzis la rețelele sociale pentru copiii sub 14 ani, fără excepții; crearea de conturi doar cu buletinul pentru dovada vârstei; acces numai cu acordul părinţilor, însoţit de mecanisme obligatorii şi eficiente de control parental pentru asolescenţii cu vârste peste 14 ani şi interzicerea mesajelor private nesolicitate de la adulţi către minori, cu obligaţii de prevenţie şi intervenţie pentru platformele digitale.

Parlamentarul PSD subliniază că toţi parlamentarii care sunt de acord cu acest proiect sunt aşteptatţi îl susţină, „indiferent de culoarea politică”.

Ivan precizează că măsurile propuse „trebuie însoţite de verificarea reală a vârstei, protecţia datelor personale”, el arătând că este nevoie de sancţiuni aplicabile platformelor care nu respectă legea, în caz contrar fiind vorba despre „o reglementare bună pe hârtie şi inutilă în practică”.

„Şi dacă va fi nevoie să modificăm şi legislaţia europeană, o vom face. Nu propunem cenzură. Propunem ca libertatea în mediul digital să fie însoţită de responsabilitate, iar protecția copiilor să fie mai importantă decât interesele comerciale ale platformelor. România nu trebuie să aştepte următoarea tragedie. Şcoala trebuie să rămână un loc al educației şi al siguranţei. Familia trebuie să aibă instrumente reale de protecție. Iar statul trebuie să aibă capacitatea de a impune reguli inclusiv celor mai mari companii de tehnologie din lume. O societate care nu îşi poate proteja copiii în mediul în care aceştia îşi petrec o parte tot mai mare din viaţă are obligaţia să îşi schimbe regulile. Nu după următoarea tragedie. Acum”, concluzionează liderul social-democrat.

O profesoară și un elev, atacați cu cuțitul la Bistrița

Un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit, luni dimineaţă, o profesoară şi un alt elev.

Cele două persoane rănite au fost preluate de echipajele medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care le-au acordat primele îngrijiri medicale, acestea fiind ulterior transportate la UPU SMURD Bistriţa.

Mai mulţi elevi au avut stări de panică şi agitaţie, motiv pentru care ISU Bistriţa a alocat suplimentar o autospecială pentru victime multiple.

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