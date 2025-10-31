O publicaţie rusă scrie despre retragerea trupelor SUA din România: „Nu este o slăbire a frontierelor estice ale NATO”

Publicația rusă Kommersant analizează decizia de reducere a trupelor americane din România și subliniază că, „într-o serie de țări din regiune, se așteaptă ca Statele Unite să-și sporească prezența în viitorul apropiat”.

Publicația rusă relatează că Statele Unite își vor retrage o parte a contingentului lor militar din România, reducând numărul militarilor cantonați în această țară de la 1.700 la 1.000 de soldați, dar conchide că „se pare că nu este vorba despre o slăbire semnificativă a flancului estic al NATO”.

Kommersant scrie că din declarațiile ministrului român al Apărării reiese de asemenea că o parte a contingentelor americane va fi retrasă dintr-o serie de alte țări est-europene – este vorba de Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

„Experții spuneau încă de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump că la un moment dat SUA vor începe să-și reducă contingentul din Europa. O direcție tot mai importantă pentru Washington devine regiunea indo-pacifică, unde SUA își sporesc în ultimii ani prezența pentru a contracara China. În același timp, Europa nu devine mai puțin importantă, însă americanii sunt de părere că țările europene membre NATO trebuie să facă singure mai mult pentru a-și proteja teritoriul”, scrie sursa citată.

Publicația rusă amintește că în declarațiile făcute miercuri jurnaliștilor, reprezentanții Alianței Nord-Atlantice au subliniat cu tărie că „nu este nimic extraordinar în reducerea contingentelor militare ale SUA în Europa”.

„În perioada Războiului Rece, pe teritoriul țărilor vest-europene se aflau aproximativ 500 de mii de soldați americani. În ultimii ani, acest indicator a variat de la 75 de mii la 105 mii. La începutul anului 2025, în Europa se aflau 84 de mii de militari americani.Dintre toate țările est-europene, aceștia sunt prezenți în acest moment în număr cel mai mare în Polonia – aproximativ 10 mii. Ministrul apărării naționale al Poloniei, Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, s-a grăbit miercuri să dea asigurări jurnaliștilor că americanii nu părăsesc țara sa”,.

Sursa citată mai relatează că reprezentantul permanent al SUA la NATO, Matthew Whitaker, a scris miercuri pe rețeaua de socializare X că „puternica prezență americană și devotamentul față de Europa rămân neschimbate, inclusiv sprijinul pentru Programul ‘Străjerul Estic'” și că surse din Pentagon au precizat că „această ajustare a dispozitivului militar al forțelor americane nu va schimba situația în ce privește securitatea în Europa”.

„Se pare că nu este vorba despre o slăbire a frontierelor estice ale NATO. În mai multe țări din regiune, SUA ar putea chiar să-și intensifice prezența în viitorul apropiat. Este vorba, în primul rând, despre Polonia. În plus, în ultimii ani, în regiune au început să fie dislocate, pe bază permanentă sau prin rotație, contingente militare ale altor țări europene membre NATO. În aceeași România, de exemplu, sunt dislocate forțe din Belgia, Luxemburg, Portugalia, Macedonia de Nord și Franța (în total aproximativ 1.800 de persoane)”, concluzionează Kommersant.

În același timp, mass-media germană, citând surse din NATO, informează că, în paralel cu retragerea unei părți a contingentului său din Europa, SUA intenționează să crească numărul de arme nucleare tactice, dislocate pe teritoriul țărilor membre ale NATO din Europa, relatează publicația rusă, care mai scrie că aproximativ 120 de bombe aeriene americane cu focoase nucleare sunt dislocate în șase țări membre NATO: Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale”

Amintim că România si Aliații au fost informați, săptămâna aceasta, de decizia Statelor Unite cu privire redimensionarea trupelor americane din Europa.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.

Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională” a transmis, miercuri, MApN.