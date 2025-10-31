search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

O publicaţie rusă scrie despre retragerea trupelor SUA din România: „Nu este o slăbire a frontierelor estice ale NATO”

0
0
Publicat:

Publicația rusă Kommersant analizează decizia de reducere a trupelor americane din România și subliniază că, „într-o serie de țări din regiune, se așteaptă ca Statele Unite să-și sporească prezența în viitorul apropiat”.

Reducere trupelor americane din România a fost analizată în presa rusă. FOTO arhivă
Reducere trupelor americane din România a fost analizată în presa rusă. FOTO arhivă

Publicația rusă relatează că Statele Unite își vor retrage o parte a contingentului lor militar din România, reducând numărul militarilor cantonați în această țară de la 1.700 la 1.000 de soldați, dar conchide că „se pare că nu este vorba despre o slăbire semnificativă a flancului estic al NATO”.

Kommersant scrie că din declarațiile ministrului român al Apărării reiese de asemenea că o parte a contingentelor americane va fi retrasă dintr-o serie de alte țări est-europene – este vorba de Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

„Experții spuneau încă de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump că la un moment dat SUA vor începe să-și reducă contingentul din Europa. O direcție tot mai importantă pentru Washington devine regiunea indo-pacifică, unde SUA își sporesc în ultimii ani prezența pentru a contracara China. În același timp, Europa nu devine mai puțin importantă, însă americanii sunt de părere că țările europene membre NATO trebuie să facă singure mai mult pentru a-și proteja teritoriul”, scrie sursa citată.

Publicația rusă amintește că în declarațiile făcute miercuri jurnaliștilor, reprezentanții Alianței Nord-Atlantice au subliniat cu tărie că „nu este nimic extraordinar în reducerea contingentelor militare ale SUA în Europa”.

„În perioada Războiului Rece, pe teritoriul țărilor vest-europene se aflau aproximativ 500 de mii de soldați americani. În ultimii ani, acest indicator a variat de la 75 de mii la 105 mii. La începutul anului 2025, în Europa se aflau 84 de mii de militari americani.Dintre toate țările est-europene, aceștia sunt prezenți în acest moment în număr cel mai mare în Polonia – aproximativ 10 mii. Ministrul apărării naționale al Poloniei, Władysław Marcin Kosiniak-Kamysz, s-a grăbit miercuri să dea asigurări jurnaliștilor că americanii nu părăsesc țara sa”,.

Sursa citată mai relatează că reprezentantul permanent al SUA la NATO, Matthew Whitaker, a scris miercuri pe rețeaua de socializare X că „puternica prezență americană și devotamentul față de Europa rămân neschimbate, inclusiv sprijinul pentru Programul ‘Străjerul Estic'” și că surse din Pentagon au precizat că „această ajustare a dispozitivului militar al forțelor americane nu va schimba situația în ce privește securitatea în Europa”.

„Se pare că nu este vorba despre o slăbire a frontierelor estice ale NATO. În mai multe țări din regiune, SUA ar putea chiar să-și intensifice prezența în viitorul apropiat. Este vorba, în primul rând, despre Polonia. În plus, în ultimii ani, în regiune au început să fie dislocate, pe bază permanentă sau prin rotație, contingente militare ale altor țări europene membre NATO. În aceeași România, de exemplu, sunt dislocate forțe din Belgia, Luxemburg, Portugalia, Macedonia de Nord și Franța (în total aproximativ 1.800 de persoane)”, concluzionează Kommersant.

În același timp, mass-media germană, citând surse din NATO, informează că, în paralel cu retragerea unei părți a contingentului său din Europa, SUA intenționează să crească numărul de arme nucleare tactice, dislocate pe teritoriul țărilor membre ale NATO din Europa, relatează publicația rusă, care mai scrie că aproximativ 120 de bombe aeriene americane cu focoase nucleare sunt dislocate în șase țări membre NATO: Belgia, Germania, Italia, Țările de Jos și Turcia.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale”

Amintim că România si Aliații au fost informați, săptămâna aceasta,  de decizia Statelor Unite cu privire redimensionarea trupelor americane din Europa.

Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.

Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională” a transmis, miercuri, MApN.  

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care jandarmii îl amendează cu 3,000 de lei pe organizatorul marșului de comemorare Colectiv
digi24.ro
image
O femeie de 83 de ani va fi exhumată în Pantelimon. Descoperire șocantă după ce se credea că a murit din cauze naturale
stirileprotv.ro
image
„Ce tot țipați atât? Ne-ați zăpăcit de creieri” Anda Adam, SCANDAL cu producătorii Asia Express!
gandul.ro
image
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
mediafax.ro
image
Sigur regretă acum! Echipa din Serie A la care Cristi Chivu a fost propus înainte de Parma: „Nu prea are experiență”
fanatik.ro
image
Statul, dator la stat. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, campioana datoriilor la stat și a contractelor cu „firmele de casă” ale unor politicieni
libertatea.ro
image
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Celebrul milionar român care circulă cu metroul în București. Cum arată acum, la 47 de ani
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
observatornews.ro
image
Mesajul găsit în telefonul medicului Ștefania Szabo ridică mari semne de întrebare. Poate confirma una dintre ipotezele triste vehiculate
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
De ce nu îți vei putea retrage toți banii din Pilonul II de pensii o singură dată. Explicația administratorilor fondurilor de pensii
playtech.ro
image
ANAF vrea să-i ia 7 milioane de lei lui Gigi Becali! Cum s-a ajuns la această sumă uriașă, care ar fi datorată de FCSB la bugetul de stat. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Simona Halep revine în lumina reflectoarelor!" Presa internațională a reacționat, după anunțul campioanei noastre
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Povestea tulburătoare a pacientului care și-a pierdut viața la Bagdasar-Arseni. Cum a fost lăsat Mihai timp de 5 zile cu rănile netratate
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Când va fi gata legea celor mai mari importante pensii din România. Tanczos Barna: „Trebuie să ne mișcăm repede”
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
image
Horoscop săptămâna 31 octombrie - 6 noiembrie. Leii au parte de pierderi, noi oportunități profesionale pentru Fecioare
click.ro
image
Tradiții și superstiții Moșii de toamnă. Ce nu trebuie să faci în Sâmbăta Morților pentru a-ți merge bine
click.ro
Prințul Andrew Charles jpg
Măsură fără precedent a Regelui Charles! I-a revocat lui Andrew toate titlurile regale, inclusiv pe cel de Prinț
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”

OK! Magazine

image
Povestea macabră a motivului pentru care Regina Elisabeta și Regina Mamă au participat la un exorcism

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, semne ale cancerului pancreatic pe care nu trebuie să le ignori