Doi congresmeni republicani cred că decizia SUA de retragere a trupelor transmite „un semnal greşit Rusiei”

Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi şi reprezentantul Mike Rogers, republican din Alabama, și-au exprimat dezacordul miercuri, 29 octombrie, față de decizia Pentagonului de a întrerupe rotaţia brigăzii americane din România.

Roger Wicker este preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, iar Mike Rogers preşedintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanţilor.

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menţine brigada americană rotativă în România şi procesului Pentagonului de revizuire continuă a poziţiei forţelor, care ar putea duce la reducerea în continuare a forţelor americane în Europa de Est”, declară cei doi congresmeni republicani, scrie News.ro.

Ei reamintesc că încă din 19 martie au declarat că nu vor accepta modificări semnificative ale structurii americane de luptă, dacă aceste decizii sunt luate fără „un proces interinstituţional riguros”, fără o „coordonare cu comandanţii combatanţi şi cu Statul Major Comun” şi fără o „colaborare cu Congresul”.

„Din păcate, se pare că exact asta se încearcă să se facă”, adaugă cei doi congresmeni.

Ei subliniază că acum două săptămâni, preşedintele Donald Trump a declarat că Statele Unite nu vor retrage forţele americane din Europa, ci „le vor muta puţin”.

„Preşedintele are dreptate când spune că poziţia forţelor americane în Europa trebuie actualizată, având în vedere că NATO preia sarcini suplimentare şi că natura războiului se schimbă. Dar această actualizare trebuie coordonată pe scară largă atât în cadrul guvernului american, cât şi cu NATO”, spun Roger Wicker şi Mike Rogers.

De asemenea, cei doi arată că România „a fost un aliat puternic, realizând investiţii majore pentru a găzdui forţele americane şi a moderniza infrastructura care le susţine”.

„România a cheltuit peste 2% din PIB pentru armată timp de mulţi ani şi s-a angajat să atingă 5% din PIB. Aceste investiţii, alături de contribuţiile sale la apărarea estică a NATO şi la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianţei

În mod deosebit, din 2016, România găzduieşte un detaşament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, acceptând riscuri politice, militare şi economice substanţiale pentru a utiliza sisteme concepute în primul rând pentru apărarea aliaţilor NATO, nu neapărat pentru apărarea propriului teritoriu”, subliniază ei.

Decizia transmite „un semnal greşit Rusiei”

Cei doi președinți de comisii menţionează că „datorită leadershipului preşedintelui Trump”, aliaţii europeni au acceptat să suporte o „povară istorică” în ceea ce priveşte apărarea colectivă, dar atrag atenţia că reînarmarea europeană va dura.

Ei spun că această decizie transmite, totodată, „un semnal greşit Rusiei”, chiar în momentul în care preşedintele Trump exercită presiuni pentru a-l forţa pe Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor pentru a obţine o pace durabilă în Ucraina.

„Preşedintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să-şi demonstreze hotărârea împotriva agresiunii ruse. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată şi în contradicţie directă cu strategia preşedintelui”, au constatat cei doi lideri din Congresul SUA.

De aceea, cei doi cer Pentagonului explicații, criticând lipsa consultării Congresului și cerând garanții că brigăzile din Polonia și prezența SUA din statele baltice și România vor fi menținute.

„Solicităm Pentagonului clarificări cu privire la modul în care intenţionează să atenueze impactul acestei decizii asupra poziţiei de descurajare şi apărare a NATO şi dacă a coordonat cu aliaţii pentru a minimiza aceste consecinţe”, anunţă cei doi congresmeni republicani.