Cine este Florentina Ioniță-Radu, prima femeie general din România, directoarea Spitalului Militar Central. Politicienii de care este apropiată

Generalul Florentina Ioniță-Radu, actuala directoare a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, este acum în atenția procurorilor într-un dosar de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

În vârstă de 61 de ani, Florentina Ioniță-Radu este prima femeie general cu două stele din Armata Română și conduce Spitalul Militar Central de 11 ani, fiind și prima femeie numită vreodată în fruntea acestei unități medicale. Ea a preluat funcția în ianuarie 2014.

Originară din Buzău, Florentina Ioniță-Radu a fost declarată în 2018 „Cetățean de Onoare al municipiului”, în semn de recunoaștere a activității sale în domeniul medical militar.

Este medic primar în medicină internă și gastroenterologie și doctor în științe medicale.

De-a lungul carierei, a fost considerată apropiată a mai multor politicieni de rang înalt, printre care Klaus Iohannis, Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și Viorica Dăncilă, potrivit unor surse politice.

Fostul președinte Klaus Iohannis a decorat-o de mai multe ori, între 2016 și 2018, inclusiv cu Ordinul Național „Steaua României”, una dintre cele mai înalte distincții ale statului român. În 2019, aceeași decorație a fost acordată și Spitalului Militar Central, pe care îl conduce.

Florentina Ioniță-Radu este considerată o apropiată a generalului Cătălin Zisu. Acesta este urmărit penal de DNA pentru instigare la abuz în serviciu, fiind acuzat că ar fi implicat în acordarea ilegală de locuri de veci în Cimitirul Ghencea Militar, către mai multe persoane publice.

Procurorii fac, joi dimineață, 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane, inclusiv la directoarea Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță-Radu, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Potrivit anchetatorilor, Florentina Ioniță-Radu ar fi semnat documente în locul ministrului Apărării, fapt care ar fi dus la plata unor salarii suplimentare și beneficii necuvenite pentru persoane din anturajul său.

De asemenea, ea și apropiați ai săi ar fi beneficiat de sume importante de bani prin intermediul unor proiecte europene.