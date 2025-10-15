Trei tineri au fost filmați în timp ce se aflau într-un autoturism, unul dintre ei manipulând un pistol, iar altul ținând aparent o bâtă de baseball. Imaginile au ajuns pe internet, iar polițiștii au demarat cercetări, identificându-i pe cei implicați. Miercuri, 15 octombrie, au avut loc percheziții la domiciliile lor din județul Maramureș, fiind descoperit un pistol de tip airsoft.

IPJ Maramureș a anunțat că a demarat verificări ca urmare a apariției imaginilor în spațiul public. „La data de 13 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Ca urmare a activităților desfășurate, polițiștii i-au identificat pe tinerii din imagini și astăzi, 15 octombrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au pus în executare trei mandate de percheziție la domiciliile celor trei tineri, bănuiți de comiterea activității infracționale, în localitatea Petrova”, a transmis IPJ Maramureș, potrivit News.ro.

În urma perchezițiilor, a fost descoperit un pistol de tip airsoft.

Sursa video: Facebook / Dale Vasile

Avertisment pentru cetățeni

„Activitatea a fost realizată cu sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și al polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic Maramureș. Avertizăm cetățenii să manifeste atenție sporită în realizarea de conținut pe rețelele de socializare, întrucât postările pot atrage consecințe juridice”, a mai transmis Poliția.

Odată începută urmărirea penală, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, desfășoară activități judiciare reglementate de lege, pentru administrarea probatoriului, identificarea persoanelor vinovate și tragerea lor la răspundere, potrivit legii.