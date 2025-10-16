Breaking Percheziții la Spitalul Militar Central într-un dosar de abuz în serviciu. Este vizată directoarea instituției, generalul Florentina Ioniță-Radu

Procurorii fac, joi dimineață, 19 percheziții la domiciliile mai multor persoane, inclusiv la directoarea Spitalului Militar Central, generalul Florentina Ioniță-Radu, într-un dosar penal ce vizează infracțiunile de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Printre locațiile vizate de anchetatori se află și Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, de percheziții fiind vizată directoarea instituției, dar și mai multe persoane.

Conducerea unității medicale ar fi acuzată și de semnarea unor documente importante in locul ministrului Apărării, prin care s-ar fi plătit salarii suplimentare, conform surselor Antena 3 CNN.

De asemenea, ar fi vorba li despre distribuirea de locuri de veci pentru vedete în Cimitirul Ghencea Militar 3.

Conform unor surse judiciare, prejudiciul este estimat la 8,2 milioane de lei. Ancheta este în desfășurare.

Știre în curs de actualizare.