Video Cine este bărbatul care s-a împușcat în cap în timp ce făcea live pe TikTok. Era respectat în comunitate

Bărbatul care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe TikTok este Simion Stan, fost președinte și lider al Partidei Romilor Neamț. Era cunoscut în comunitatea romă ca un lider respectat. Motivul gestului său nu este cunoscut.

Simion Stan, în vârstă de 74 de ani, fost președinte al Partidei Romilor Neamț, a fost transportat de urgență la spital după ce s-a împușcat luni, 3 noiembrie, în timp ce transmitea un live pe o rețea de socializare. Incidentul a fost semnalat de un bărbat din județul Galați care urmărea transmisiunea în direct și a alertat autoritățile.

Potrivit Poliției Neamț, Stan figura ca deținător de arme letale, însă permisul său fusese anulat. În momentul incidentului, acesta se afla în termenul legal pentru predarea armei la un armurier autorizat. Arma utilizată a fost o armă de vânătoare de calibru mic.

Inițial, bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD și transportat la Spitalul din Roman, iar apoi transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost supus unei operații de urgență.

Medicul Bogdan Costăchescu a declarat că, deși pacientul a fost preluat conștient, starea sa s-a agravat pe drum, iar la sosire se afla în comă profundă. Plaga frontală suferită a făcut ca prognosticul să fie rezervat.

„Nu știm ce s-a întâmplat pe drumul până la noi. Cert este că starea lui s-a înrăutățit. A fost preluat conștient, dar la noi în spital a ajuns în stare de comă profundă. I s-a făcut explorare Computer Tomograf și a fost operat în urgență. Pacientul prezenta o plagă frontală dreapta. Din păcate, în astfel de situații, cu plăgi împușcate din apropiere, întotdeauna prognosticul este unul rezervat”, a declarat Bogdan Costăchescu, medic primar neurochirurgie, pentru presa locală.

În august, el fusese implicat într-un accident rutier cu pagube materiale, conducând unul dintre cele patru autoturisme implicate și având o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat.