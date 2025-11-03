Video Momentul în care un primar mexican este împușcat mortal în fața mulțimii, în timpul festivităților de Ziua Morților

Primarul orașului mexican Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, a fost împușcat mortal sâmbătă seara, în timpul festivităților dedicate Zilei Morților. Atacul a avut loc în centrul orașului, în fața zecilor de oameni adunați la eveniment.

Potrivit autorităților, primarul a fost ținta unui atac armat comis de un bărbat neidentificat, care a deschis focul de șapte ori asupra sa. Carlos Alberto Manzo Rodríguez a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

„Nu este exclusă nicio cale de anchetă pentru a clarifica acest act laș care i-a luat viața primarului”, a declarat secretarul federal Omar García Harfuch.

În același incident, un membru al consiliului local și un agent de pază au fost răniți grav. Ancheta preliminară a arătat că arma folosită în atac a fost implicată anterior în două confruntări armate între grupări criminale rivale care operează în regiune, a precizat procurorul Carlos Torres Piña, citat de The Guardian.

Statul Michoacán este unul dintre cele mai periculoase din Mexic, fiind de ani buni scena luptelor dintre cartelurile de droguri care își dispută controlul rutelor și al teritoriilor. De altfel, primarul Manzo Rodríguez, fost legislator al partidului Morena, ceruse în mod repetat ajutorul autorităților federale, acuzând corupția din rândul poliției și al guvernatorului.

Doliul locuitorilor din Uruapan

A doua zi după crimă, sute de locuitori s-au adunat în centrul orașului pentru a-l conduce pe primar pe ultimul drum. Oamenii, îmbrăcați în negru, au purtat fotografii cu Manzo Rodríguez și au scandat „Dreptate, dreptate. Jos Morena!”, acuzând partidul de guvernământ al președintei Claudia Sheinbaum de lipsă de acțiune în fața violenței crescânde.

În fruntea cortegiului funerar se afla un bărbat care conducea calul negru al primarului, pe șa fiind așezată pălăria sa emblematică. Muzicieni îmbrăcați în negru au acompaniat procesiunea, interpretând melodii mariachi în semn de respect.

Panică și haos în timpul atacului

Momentul atacului a fost surprins de participanți, iar clipurile video au fost distribuite rapid pe rețelele de socializare. În imagini se vede cum oamenii intră în panică și aleargă în toate direcțiile, căutând adăpost în timp ce se aud focurile de armă.

Autoritățile mexicane continuă ancheta, iar guvernul federal a promis că va trimite sprijin suplimentar în Michoacán pentru a restabili ordinea și siguranța.