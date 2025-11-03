Video Gest șocant în direct: un bărbat din Neamț s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe internet

Un bărbat a fost rănit grav, după ce s-ar fi împușcat în timp ce era live pe o rețea de socializare. Polițiștii au intervenit rapid, iar victima, care prezenta semne vitale, a fost dusă la spital pentru îngrijiri medicale.

UPDATE 21.30 Bărbatul a fost intubat și ventilat mecanic, fiind ulterior transferat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, în stare gravă.

„Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare la nivelul capului. A fost stabilizat și trimis la Iași pentru îngrijiri de specialitate”, au precizat reprezentanții unității medicale romașcane, potrivit presei locale.

Deocamdată, nu se cunosc motivele care l-au determinat pe bărbat să încerce să-și ia viața.

Incidentul șocant a avut loc luni, 3 noiembrie, în jurul orei 16:30. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost alertați de un bărbat, care a anunțat că, în timpul unui live pe o platformă de socializare, a văzut o persoană care părea să se fi împușcat.

La fața locului s-au deplasat de urgență patrule din cadrul Biroului de Ordine Publică Roman, precum și echipaje medicale.

În curtea unui imobil din municipiul Roman, polițiștii au găsit un bărbat de 74 de ani, care prezenta o plagă împușcată la nivelul capului.

„Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale. Bărbatul figurează ca deținător de arme letale. Acestuia i-a fost anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat”, a transmis IPJ Neamț.

Polițiștii continuă cercetările sub „aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.