 CFR Călători oprește temporar vânzarea online a biletelor | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CFR Călători oprește temporar vânzarea online a biletelor

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

CFR Călători va întrerupe temporar serviciul de achiziționare online a biletelor în noaptea de 9 spre 10 septembrie 2026. Măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări de mentenanță la infrastructura de rețea administrată de SC Informatică Feroviară SA.

Un tren prăfuit într-o gară
Biletele de tren nu pot fi cumpăratre online în noaptea de 9 spre 10 septembrie Foto: Adevărul

Călătorii care au nevoie de bilete în acest interval le vor putea cumpăra de la casele de bilete din stații.

Potrivit informării transmise de CFR Călători, întreruperea serviciilor online este programată pentru 10 septembrie 2026, în intervalul orar 01:00 - 05:00. În aceste patru ore, sistemele informatice utilizate pentru achiziționarea online a legitimațiilor de călătorie nu vor fi disponibile, a informat miercuri compania.

Compania precizează că măsura este determinată de lucrări de mentenanță efectuate la echipamentele infrastructurii de rețea administrate de SC Informatică Feroviară SA. Intervenția tehnică presupune, astfel, suspendarea temporară a serviciului de vânzare a biletelor prin intermediul canalelor online.

Biletele pot fi cumpărate de la case

Pentru călătorii care trebuie să își procure o legitimație de călătorie în intervalul în care serviciile online vor fi indisponibile, emiterea biletelor se va face la casele de bilete din stațiile de cale ferată.

Pasagerii care își planifică deplasarea în timpul nopții sunt astfel nevoiți să țină cont de intervalul de mentenanță și să își ia din timp biletele, dacă vor să evite eventualele dificultăți legate de achiziționarea acestora.

În mod obișnuit, CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor mai multe modalități de cumpărare a legitimațiilor de călătorie, inclusiv prin serviciile online, ceea ce le permite acestora să își pregătească din timp călătoria fără să mai ajungă la ghișeul din gară.

CFR Călători le recomandă pasagerilor să țină cont de intervalul în care sistemele online nu vor funcționa și să își organizeze din timp achiziționarea biletelor.

După încheierea lucrărilor, la ora 05:00, serviciul de achiziționare online a biletelor ar urma să fie disponibil din nou, conform intervalului anunțat de companie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
„BAHMU”, scandalizată după ce obiectele personale ale lui Silviu Prigoană au fost găsite într-un târg de vechituri
gandul.ro
image
Europa pierde cursa cu SUA și China! Sute de universități, inclusiv din România, cer INVESTIȚII MASIVE în cercetare
mediafax.ro
image
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme
fanatik.ro
image
Primele 6 minute din procesul în care Călin Georgescu și Horaţiu Potra sunt inculpaţi pentru tentativă de lovitură de stat. Ce s-a întâmplat în sala de judecată
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
Valerie Lungu a făcut turul casei sale. Imagini spectaculoase din locuința concurentei de la Asia Express
click.ro
image
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea Britanie
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
newsweek.ro
image
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
prosport.ro
image
Bucureștiul ar putea rămâne fără metrou în următoarele zile. Cum s-a ajuns aici și ce înseamnă asta pentru călători
playtech.ro
image
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în insolvență
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
Marius Lăcătuș a spus ÎN DIRECT cu câți bani îi e dator Gigi Becali: ”10 lei?” / ”Mă iei la mișto?”
digisport.ro
image
Burlăcița Tina Ulmeanu, la momentul adevărului? Câte operații estetice are? „Sunt toxică, mie îmi place durerea”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Venus intră în Scorpion pe 10 septembrie 2026. Cele patru zodii direct afectate de fenomenul astrologic
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Obiecte care-i aparțineau lui Silviu Prigoană, pe tarabele unui târg de vechituri. Ce pot găsi vizitatorii: „Vai, cât de trist”
click.ro
image
„O povară și o rușine în plus”. Gwyneth Paltrow, dezvăluiri neașteptate despre relație cu Brad Pitt
click.ro
image
Echipa care a primit a doua șansă la Asia Express. Ce concurenți au ratat sezonul trecut
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia jpg
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”
image
Obiecte care-i aparțineau lui Silviu Prigoană, pe tarabele unui târg de vechituri. Ce pot găsi vizitatorii: „Vai, cât de trist”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei