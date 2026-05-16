Sâmbătă, 16 Mai 2026
Cum funcționează biletul unic propus de Comisia Europeană pentru călătoriile cu trenul

Comisia Europeană propune o schimbare majoră pentru modul în care călătorim cu trenul în Europa: un singur bilet pentru întreaga călătorie, chiar și atunci când aceasta implică mai mulți operatori din țări diferite. Inițiativa vine să simplifice rezervările fragmentate de astăzi și să ofere pasagerilor protecție completă pe tot parcursul traseului, inclusiv în cazul întârzierilor și al pierderii conexiunilor. 

Interiorul unui tren cu scaunele colorate cu albastru
Un singur bilet de tren pentru călătorii în spațiul UE. Foto arhivă

Comisia Europeană a propus noi norme menite să transforme călătoriile fără întreruperi în Europa într-o realitate. Cele trei inițiative adoptate recent vizează simplificarea planificării și rezervării călătoriilor regionale, pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special în cazul transportului feroviar care implică mai mulți operatori. Totodată, acestea urmăresc să asigure o protecție mai puternică a drepturilor pasagerilor pe întreaga durată a călătoriei.

În prezent, compararea tuturor opțiunilor de călătorie și identificarea celor mai eficiente și sustenabile rute rămâne dificilă pentru pasagerii din Uniunea Europeană, în special în cazul biletelor de tren internaționale. Mulți călători întâmpină dificultăți atunci când trebuie să combine servicii de transport diferite. Rezervarea unor călătorii feroviare cu mai multe segmente, operate de companii diferite, este adesea complicată din cauza sistemelor de ticketing fragmentate și a poziției dominante a unor operatori naționali. În plus, protecția pasagerilor este limitată atunci când călătoria implică bilete separate de la operatori diferiți.

Bilet unic chiar dacă sunt mai mulți operatori feroviari

Propunerile adoptate de Comisia Europeană răspund acestor probleme și pun în aplicare orientările politice ale președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Pentru a crea o experiență de călătorie mai simplă și mai coerentă și pentru a sprijini obiectivele climatice ale Uniunii Europene, Comisia propune introducerea posibilității de rezervare a unui „bilet unic” care să acopere mai mulți operatori feroviari. Astfel, piața feroviară europeană devine mai transparentă și mai accesibilă.

Pasagerii vor putea căuta, compara și achiziționa servicii combinate de la diferiți operatori feroviari într-o singură tranzacție, sub forma unui singur bilet. Acesta va putea fi cumpărat printr-o platformă la alegere — fie o platformă independentă de ticketing, fie sistemul de vânzare al unui operator feroviar.

În cazul pierderii conexiunilor în cadrul unei călătorii cu mai mulți operatori, pasagerii care dețin un bilet unic vor beneficia de o protecție completă a drepturilor lor. Aceasta include asistență, redirecționare, rambursare și, după caz, compensare.

Noi obligații pentru platformele de ticketing

Comisia introduce, de asemenea, noi obligații pentru platformele de ticketing și operatorii de transport, pentru a asigura accesul echitabil la vânzarea biletelor și o prezentare neutră a ofertelor de călătorie. Platformele vor trebui să afișeze opțiunile într-un mod transparent și nediscriminatoriu, inclusiv prin criterii obiective precum timpul de călătorie, prețul sau, acolo unde este posibil, impactul asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Normele vor garanta, totodată, că operatorii de transport pot încheia acorduri comerciale echitabile, rezonabile și nediscriminatorii cu platformele de ticketing.

În paralel, Comisia a adoptat și un raport privind implementarea Regulamentului referitor la drepturile pasagerilor din transportul feroviar, evidențiind progresele realizate din iunie 2023. Raportul arată că statele membre au consolidat protecția pasagerilor, inclusiv prin reguli mai clare privind transportul bicicletelor și o informare mai bună a călătorilor, precum și prin reducerea numărului de excepții aplicabile. În același timp, sunt evidențiate provocări persistente, în special lipsa biletelor integrate pentru călătoriile transfrontaliere care implică mai mulți operatori.

Pașii următori

Comisia Europeană va transmite propunerile legislative către Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, pentru examinare în cadrul procedurii legislative ordinare.

Pentru a permite funcționarea unor sisteme de rezervare integrate și fără întreruperi, statele membre sunt, de asemenea, încurajate să accelereze implementarea Directivei privind sistemele inteligente de transport, în special în ceea ce privește schimbul de date privind transportul multimodal prin punctele naționale de acces.

Un sondaj Eurobarometru recent arată o cerere ridicată din partea cetățenilor pentru soluții de călătorie integrate și sisteme de rezervare online mai fiabile. Propunerile de astăzi răspund acestei cereri, facilitând rezervarea călătoriilor feroviare interne și transfrontaliere prin sisteme mai simple și mai interoperabile.

În orientările sale politice, președinta Ursula von der Leyen a subliniat deja obiectivul ca cetățenii europeni să poată cumpăra un singur bilet pentru întreaga călătorie, pe o singură platformă, beneficiind de drepturi complete pe tot parcursul traseului. Această viziune a fost reafirmată în scrisoarea de misiune adresată comisarului pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, și este implementată prin pachetul legislativ prezentat astăzi.

Propunerile contribuie, de asemenea, la Planul de acțiune al UE pentru dezvoltarea transportului feroviar pe distanțe lungi și transfrontaliere, precum și la inițiativa privind conectarea Europei printr-o rețea feroviară de mare viteză.

