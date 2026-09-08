 Comandamentul Energetic se reunește marți, pe fondul presiunilor din sistemul energetic | adevarul.ro
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Comandamentul Energetic se reunește marți, pe fondul presiunilor din sistemul energetic

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Comandamentul Energetic se reunește marți, 8 septembrie, începând cu ora 15:00, la sediul Transelectrica din București, în contextul situației din sistemul energetic, afectat de seceta hidrologică și de oprirea temporară a reactoarelor de la Cernavodă.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi
Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, va face declaraţii după comandament Foto: Mediafax

Reuniunea are loc în condițiile în care sistemul energetic național funcționează fără producție nucleară, după oprirea Unității 2 a centralei de la Cernavodă, pe 13 august. Unitatea 1 fusese oprită controlat la sfârșitul lunii iulie, iar Ministerul Energiei a anunțat că repornirea reactoarelor nu este posibilă mai devreme de 10 septembrie, data urmând să fie reevaluată în funcție de condițiile existente.

Oprirea ambelor reactoare a fost determinată de scăderea nivelului Dunării, pe fondul secetei hidrologice severe, situație care afectează și producția hidroenergetică.

Lipsa producției nucleare pune presiune asupra echilibrului dintre producția și consumul de energie, în special în intervalele în care producția internă nu acoperă necesarul, ceea ce poate determina creșterea importurilor de energie.

În luna august, prețul mediu al energiei tranzacționate pe Piața pentru Ziua Următoare a ajuns la 793 de lei/MWh, cu aproximativ 26% peste nivelul din iulie și aproape dublu față de august 2025, când media a fost de 396 de lei/MWh. În intervalele de seară, România a apelat la importuri pentru acoperirea consumului.

Situația este urmărită și în perspectiva sezonului rece, când consumul de energie crește, iar producția fotovoltaică este redusă în intervalele de vârf de consum. În acest context, evoluția nivelului Dunării, disponibilitatea producției hidro și momentul repornirii reactoarelor de la Cernavodă sunt factori importanți pentru echilibrul sistemului energetic național. Autoritățile urmează să evalueze, în cadrul reuniunii, evoluția producției și a consumului de energie, precum și măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a sistemului energetic național.

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