search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Caz șocant în Italia: Un român a încercat să-i dea foc soţiei sale, apoi s-a predat carabinierilor

0
0
Publicat:

Un român de 46 de ani a încercat să-i dea foc soţiei sale, săptămâna trecută, în apropiere de Milano, a anunţat poliţia italiană. Potrivit poliției, după ce femeia a reușit să se refugieze în mașină, bărbatul a fugit şi s-a prezentat singur la o secţie de carabinieri.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Un român în vârstă de 46 de ani a încercat să-i dea foc soţiei sale săptămâna trecută în apropiere de Milano, a anunţat poliţia italiană, după arestarea, miercuri, a bărbatului, scrie Agerpres.

Bărbatul de origine română este acuzat de abuz agravat şi agresiune asupra soţiei sale, care a vrut să se despartă de el, după ce l-a reclamat în iunie anul trecut pentru că, adesea sub influenţa abuzului de alcool, ar fi agresat-o, inclusiv în faţa copiilor lor, „atât verbal, cât şi fizic”.

Pe 5 noiembrie, când hotărâse să se despartă şi să se mute, el a aşteptat-o în faţa locului unde lucra, a ameninţat-o, apoi i-a aruncat cu benzină în faţă.

Totuşi, potrivit poliţiei, femeia a avut prezenţa de spirit să se refugieze în maşină, iar bărbatul a fugit şi s-a prezentat singur la o secţie de carabinieri, predând „o brichetă, telefonul mobil, o sticlă de 500 ml şi una de 60 ml, ambele conţinând un lichid limpede, probabil benzină”, precum şi un sistem GPS, pe care a spus că îl „instalase în maşina fostei soţii" pentru a o monitoriza.

Mai mult, bărbatul a încercat la rândul său să o reclame pe femeie, susţinând că aceasta nu contribuie la cheltuielile familiei şi nu se ocupă de treburile casnice.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Prime de 1.000 și 1.250 de lei pentru tinerii aflați la primul loc de muncă. Cine ar putea beneficia de bani și în ce condiții
gandul.ro
image
Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților
mediafax.ro
image
Cuplul momentului în lumea tenisului! Frumoasa blondă a confirmat că are o relație cu un cunoscut jucător
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnoslticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Cum se pitrocește corect varza murată și ce greșeală o poate face amară
playtech.ro
image
Salariul cu 7 cifre pentru care Gică Hagi va semna următorul contract de antrenor. Dezvăluiri de ultimă oră
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Mama tinerei gravide care și-a pierdut viața în deflagrația din Rahova își strigă durerea în mediul online: „Nu mai pot”
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este femeia care i-a stat alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață! A murit abia după sosirea ei la spital
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Măsuri dure pentru cei care nu plătesc taxele și impozitele. Proiectul pregătit de Guvern
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor