Caz șocant în Italia: Un român a încercat să-i dea foc soţiei sale, apoi s-a predat carabinierilor

Un român în vârstă de 46 de ani a încercat să-i dea foc soţiei sale săptămâna trecută în apropiere de Milano, a anunţat poliţia italiană, după arestarea, miercuri, a bărbatului, scrie Agerpres.

Bărbatul de origine română este acuzat de abuz agravat şi agresiune asupra soţiei sale, care a vrut să se despartă de el, după ce l-a reclamat în iunie anul trecut pentru că, adesea sub influenţa abuzului de alcool, ar fi agresat-o, inclusiv în faţa copiilor lor, „atât verbal, cât şi fizic”.

Pe 5 noiembrie, când hotărâse să se despartă şi să se mute, el a aşteptat-o în faţa locului unde lucra, a ameninţat-o, apoi i-a aruncat cu benzină în faţă.

Totuşi, potrivit poliţiei, femeia a avut prezenţa de spirit să se refugieze în maşină, iar bărbatul a fugit şi s-a prezentat singur la o secţie de carabinieri, predând „o brichetă, telefonul mobil, o sticlă de 500 ml şi una de 60 ml, ambele conţinând un lichid limpede, probabil benzină”, precum şi un sistem GPS, pe care a spus că îl „instalase în maşina fostei soţii" pentru a o monitoriza.

Mai mult, bărbatul a încercat la rândul său să o reclame pe femeie, susţinând că aceasta nu contribuie la cheltuielile familiei şi nu se ocupă de treburile casnice.