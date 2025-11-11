Un bărbat din Italia a cerut să fie arestat ca să nu-și ucidă fosta soție: „O voi face bucăți”

Un italian le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, explicând că, altfel, riscă să-și ucidă fosta soție. Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, le-a spus carabinierilor că a căutat-o deja pe fosta parteneră acasă şi că nu a găsit-o.

Potrivit rapoartelor comandamentului provincial al Carabinieri din Napoli, bărbatul s-a prezentat la sediul din Napoli Capodimonte, cerând propria arestare, potrivit Gazzetta di Napoli.

„Dacă nu mă arestați, o voi ucide pe soția mea. Tocmai am trecut pe la casa ei, dar nu era acolo”, le-a spus acesta, pe 7 noiembrie.

Carabinierii au contactat-o pe femeie și au stabilit că cei doi s-au separat în 2023 și ulterior a divorțat. Foștii soți au împreună doi copii, unul minor, iar celălalt, major.

Bărbatul nu ar fi acceptat niciodată sfârșitul relației și a hărțuit-o timp de doi ani, forțând-o să-și schimbe obiceiurile, programul de lucru și traseele pentru a evita întâlnirea cu el.

Bărbatul crease și mai multe conturi și adrese de e-mail pentru a o amenința cu moartea pe femeie, pe sora ei, pe tatăl ei și chiar pe copii, pe care îi considera „vinovați” pentru că o apărau pe mama lor.

I-a spus fiului că ăi va face „bucăți” mama

În urma verificărilor efectuate în baza de date, au descoperit că ultimele derapaje ale bărbatului au avut loc în noaptea precedentă, la domiciliul victimei. Prima intervenție a avut loc puțin înainte de miezul nopții, iar cealaltă, la ora 2 dimineața.

Bărbatul îi scrisese fiului său mai mare mai multe mesaje, printre care și o amenințare gravă: „O voi face bucăți...”.