Cătălin Predoiu, după capturarea a 1,7 tone de droguri în cadrul operațiunii Matrix: „Este un succes important”

Ministrul interimar de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis marți, 25 august, că operațiunea în urma căreia au fost confiscate 1,7 tone de droguri de mare risc reprezintă un „succes important” al structurilor antidrog ale Poliției Române. De asemenea, i-a felicitat polițiștii și procurorii implicați în operațiunea MATRIX.

Cătălin Predoiu Foto: Inquam photos/George Călin

„Capturarea în aceste zile a 1.7 tone de droguri de mare risc este un succes important al Ministerului Afacerilor Interne prin structurile anti – drog ale Politiei Romane. De la preluarea mandatului, am stabilit combaterea traficului de droguri ca prioritate pentru Ministerul Afacerilor Interne si Politia Română.

Am alocat resurse importante pentru această luptă. Peste 200 de polițiști au fost alocați structurilor antidrog, am format echipe canine specializate în detectarea drogurilor, am dezvoltat rețeaua de laboratoare de analiză a drogurilor, iar prin Foaia de parcurs antidrog am alocat fonduri importante pentru creșterea capacității operative”, a transmis ministrul, potrivit unui comunicat.

Predoiu susține că operațiunea MATRIX demonstrează eficiența structurilor antidrog ale Poliției Române, care au reușit să destructureze o rețea internațională de trafic de droguri.

„Îi felicit pe polițiștii și procurorii implicați și le mulțumesc partenerilor internaționali care ne-au fost alături. Este un rezultat important. Dar nu ne oprim aici. Lupta împotriva traficului de droguri continuă”, mai spune acesta.

Cum au destructurat procurorii rețeaua lui „Matrix”

Procurorii DIICOT au destructurat, într-o anchetă internațională, o rețea uriașă de trafic de droguri condusă din umbră de Cristian Măhălean, zis „Matrix” – un român pe care Europol îl trecuse pe lista celor mai căutați infractori din Europa.

Gruparea punea la dispoziția mafiei albaneze o adevărată flotă de TIR-uri folosite ca paravan, modificate în ateliere clandestine din Maramureș.

Sub masca unor curse perfect legale, suspecții mutau sute de kilograme de cocaină, cannabis și hașiș pe ruta Spania – Europa de Vest, funcționând ca o firmă privată de servicii logistice pentru marile rețele de traficat droguri.

În urma cooperării dintre autoritățile din România, Franța, Spania, Italia și Germania, au fost interceptate patru transporturi și confiscate aproximativ 1,7 tone de droguri, în valoare de 9,6 milioane de euro pe piața en-gros și de peste 25 de milioane de euro la vânzarea cu amănuntul.